Glätteunfälle ohne Winterreifen (Foto)

Wernersberg/Eußerthal (ots) – Zu 2 Glätteunfällen ohne Verletzte kam es Montag in der VG Annweiler. Während in Eußerthal ein Linienbus glättebedingt gegen eine Straßenlaterne rutschte und Sachschaden verursachte, fiel in Wernersberg ein BMW-Geländewagen mit nicht Witterungs angepasster Bereifung besonders negativ auf.

Der Fahrer hatte es bisher offensichtlich nicht für notwendig erachtet, die Winterreifen zu montieren. Entsprechend geriet er in der Friedhofstraße ins Rutschen und beschädigte einen neuen Gartenzaun.

Neben der Regulierung des Gesamtschadens von ca. 9.000 EUR kommt auf den Verursacher auch noch ein Bußgeld in Höhe von 120 EUR sowie 1 Punkt zu.

Unfallflucht am Libellen-Kreisel

Annweiler (ots) – Am Montag 04.12.2023 kam es in Annweiler zu 3 Glätteunfällen, allesamt ohne Verletzte. Die Polizeiwache Annweiler erbittet Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, welche kurz nach 15 Uhr am „Libellen-Kreisel“ begangen wurde.

Hierbei befuhr eine 18-Jährige den Kreisverkehr mit ihrem grauen Fiat 500, als ein blaues, vom Burgenring kommendes Fahrzeug vermutlich aufgrund der Winterglätte nicht mehr richtig bremsen konnte und in die Seite des Fiat rutschte. Entsprechende blaue Lackanhaftungen konnten an Felge und Reifen des Fiat festgestellt werden.

Als die junge Frau anhielt, um sich weger der Schadensregulierung auszutauschen, fuhr das blaue Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle davon. Wer hat den Unfall beobachtet oder wem ist ein vermutlich an der Front beschädigtes, blaues Fahrzeug aufgefallen?

Zu schnell und bekifft im Auto unterwegs

Roschbach (ots) – Während der Durchführung einer Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Kreuzung der L516 und der K54 bei Roschbach konnte heute gegen 10:20 Uhr bei einem 44-jährigen Autofahrer zusätzlich zur Geschwindigkeitsübertretung noch eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest zeigte eine vorangegangene Einnahme von THC-haltigen Substanzen an.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Dies wird mindestens zur Folge habe, dass der er einen Monat zu Fuß unterwegs sein wird und ein Bußgeld von 500 Euro bezahlen muss.

Unter Drogeneinfluss

Edenkoben (ots) – Unter Drogeneinfluss stand am Dienstag 05.12.2023 gegen 07.30 Uhr, ein 23-jähriger Rollerfahrer in der Bahnhofstraße bei einer Verkehrskontrolle. Schon beim Aushändigen der Fahrzeugpapiere konnten die Beamten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen.

Ein Schnelltest ergab, dass er aktuell unter dem Einfluss von Cannabis stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet sowie ein Strafverfahren eingeleitet.