Pannenfahrzeug auf A65 übersehen

Kandel (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und 18.000 € Sachschaden kam es am Montag 04.12.2023 um 06.10 Uhr, auf der A65 an der Anschlussstelle Kandel Mitte in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf dem Beschleunigungsstreifen blieb ein PKW aufgrund eines technischen Defektes stehen.

Noch bevor die Gefahrenstelle gesichert werden konnte, prallte ein nachfolgendes Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen in das Pannenfahrzeug.

Beide PKW Fahrer wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gab es Verkehrsbeeinträchtigungen.

Leergut entwendet

Hagenbach (ots) – Über 100 leere Getränkekisten wurden über vergangenes Wochenende aus dem umzäunten Bereich eines Getränkehandels entwendet. Wie die Täter in den Bereich gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sie dürften vermutlich mittels Transporters oder Klein-LKW die Kisten abtransportiert haben.

Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Schwarzwaldstraße gesehen haben und Leergutannahmestellen, bei denen Personen handelsunübliche Mengen abgeben, sollen sich bitte mit der Polizei in Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

B9/Abfahrt Schwegenheim (ots) – 2 leicht Verletzte und ein Schaden von 20.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls mit 3 Beteiligten Fahrzeugen am Dienstag gegen 15 Uhr. Die 83-jährige Unfallverursacherin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wollte mit ihrem PKW als Wartepflichtige die K31 von Lingenfeld kommend in Richtung Schwegenheim befahren.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von der Abfahrt der Bundesstraße 9 kommenden 28-Jährigen aus dem Speyrer Raum. Nachdem es zur Kollision der beiden Fahrzeugführer kam, gerieten diese in den Gegenverkehr und stießen mit dem dort verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugführer zusammen.

Da an der Unfallstelle Fahrzeugteile lagen und die Fahrbahn verschmutzt war, musste bis zur vollständigen Bergung die Abfahrt der B9 Schwegenheim und Teile der K31 voll gesperrt werden. Umleitungen wurden durch die Straßenmeisterei eingerichtet, wodurch es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen kam.