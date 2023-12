Karlsruhe – Zwei Pkw-Aufbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden am Sonntagmittag zwei 45-

bzw. 59-jährige Männer dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt,

der Haftbefehle erließ. Den Festgenommenen und einem weiteren flüchtigen

Komplizen wird versuchter Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sich die drei Männer in der Nacht zum

Sonntag gegen 02:30 Uhr Zugang zu einem in der Konstanzer Straße in Karlsruhe

abgestellten Fahrzeug verschafft haben, um dieses im Anschluss zu entwenden.

Zeugen wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Polizei. Diese konnte kurz

darauf zwei der mutmaßlichen Täter, die sich hinter einer Mülltonne in

Tatortnähe versteckt hatten, vorläufig festnehmen. Dem dritten Tatverdächtigen

gelang trotz umfangreicher Suchmaßnahmen die Flucht. Ein Messer, dass die

Beschuldigten mutmaßlich zum Öffnen des Fahrzeugs verwendet hatten, konnten die

Beamten in einem Gebüsch auffinden.

Die festgenommenen Tatverdächtigen wurden zunächst in den Zentralgewahrsam der

Polizei gebracht und nach ihrer Haftrichtervorführung noch am Sonntag in

Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Technischer Defekt am ICE

Heidelberg (ots) – Aufgrund eines technischen Defektes musste am Dienstagmorgen

(05. Dezember) ein Intercity Express auf der Strecke zwischen Stuttgart

Hauptbahnhof und Dresden Hauptbahnhof am Bahnhof Rot-Malsch stoppen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge musste der ICE 1949 aufgrund eines technischen

Defektes am hinteren Triebkopf seine Fahrt außerplanmäßig am Bahnhof Rot-Malsch

vorerst beenden. Es befanden sich ca. 100 Reisende im Zug welche nach bisherigen

Informationen nicht verletzt wurden. Mit Unterstützung der alarmierten

Einsatzkräfte sowie Mitarbeitern der Deutschen Bahn konnten die Reisenden mit

dem Nahverkehr vom Bahnhof Rot-Malsch zum Hauptbahnhof Heidelberg verbracht

werden, um von dort weiterzureisen. Die Bahnstrecke war im Zeitraum von 08:33

Uhr bis 09:24 Uhr gesperrt. Hierdurch kam es zu einer Verspätung von 235 Minuten

bei 10 Zügen sowie 7 Umleitungen und 6 Teilausfällen von weiteren Zügen.

Rheinstetten – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von etwa 85.000 Euro ist das Resultat

eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 36 am gestrigen Montag.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein VW-Fahrer gegen 10:10 Uhr auf der B36 bei

Mörsch in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Straßenkreuzung zum Ettlinger

Weg überholte der Mann mit seinem Golf offenbar zunächst an der Ampelanlage

wartende Verkehrsteilnehmer und fuhr dann mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte der Golf-Fahrer

mit einer Citroen-Fahrerin welche gerade die Kreuzung überquerte. In der Folge

geriet der VW Golf durch den Aufprall ins Schleudern und prallte gegen einen

Ampelmast und ein Verkehrszeichen, bis er schließlich auf der Gegenfahrbahn zum

Stehen kam. Glücklicherweise wurde wohl niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 85.000 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich unter 07243

32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.