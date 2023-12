Fahren unter Drogeneinfluss

Um 21:17 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-Jähriger aus Eschwege mit einem E-Scooter den „Wolfsgraben“ in Eschwege. Bei der polizeilichen Kontrolle bestand der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was ein durchgeführter Test bestätigte, der positiv auf Amphetamine verlief. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Körperverletzung

Am gestrigen Nachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Eschwege. Gegen 17:08 Uhr gerieten ein 24-Jähriger aus Eschwege und ein 17-Jähriger aus Sontra im Bereich des Schlossplatzes zunächst verbal aneinander. Beide waren mit einer Gruppe weiterer Personen unterwegs. Letztendlich wurde der 17-Jährige im Gesicht verletzt, dabei erlitt er Abschürfungen und eine kleine blutende Wunde am Kopf. Der 24-Jährige wurde an der Nase verletzt und in den Finger gebissen. Bei der Auseinandersetzung soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen die Beteiligten.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 06:11 Uhr befuhr gestern Morgen eine 47-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die B 27 zwischen Wichmannshausen und Sontra. Beim Überholen eines vorausfahrenden Lkws touchierte sie mit ihrem Pkw eine Warnbake, wodurch sich der linke Vorderreifen vom Auto löste. Der Pkw war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Um 13:19 Uhr befuhr ein 80-Jähriger aus Sontra den Parkplatz des Edeka-Marktes in der Mühlbergstraße in Sontra. Beim Einparken streifte er einen geparkten Audi Q 3 auf der linken Fahrzeugseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR an dem Audi entstand. Der 80-Jährige hielt an, stieg aus seinem Pkw aus und begutachtete dann den Schaden an seinem und auch dem anderen Fahrzeug. Kurz darauf parkte er mit seinem Pkw etwas abseits ein, stieg erneut aus und schaute sich die Beschädigungen nochmals an, bevor er dann davonfuhr, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Einbruch in Bürogebäude

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in das Gebäude der AWO in der Straße „Niedertor“ in Sontra ein. Unbekannte öffneten gewaltsam ein Fenster, und verschafften sich auf diesem Wege Zutritt in das Gebäude. In den Büroräumen wurden Schränken und Schubladen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 04:22 Uhr befuhr vergangene Nacht ein Pkw die Hopfelder Straße in Fahrtrichtung der Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau. In Höhe des Parkplatzes der dortigen Grundschule (Fußgängerüberweg) kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Schildermast des Fußgängerüberweges. Der Pkw wurde dadurch stark im Frontbereich beschädigt, beide Airbags waren ausgelöst. Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Fahrer nicht mehr am Unfallort. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Bei dem verunfallten Pkw handelt es sich um einen blauen BMW 118 D. Hinweise: 05602/93930.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:00 Uhr, ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, als er auf der K 57 zwischen Hopfelde und Walburg unterwegs war. Das Reh wurde in den Straßengraben geschleudert, wo es verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 07:12 Uhr befuhr gestern Morgen ein 31-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Göttingen. Er beabsichtigte in der Gemarkung von Unterrieden nach links auf die B 80 abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw, der von einem 62-Jährigen aus Krebeck gefahren wurde. Der 31-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei angefordert.

Weitere Unfall an der selben Unfallstelle

Um 06:39 Uhr ereignete sich heute Morgen ein weiterer Unfall in diesem Streckenabschnitt. Zur Unfallzeit befuhr eine 35-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die B 27, ebenfalls in Richtung Göttingen. Auch sie beabsichtigte nach links auf die B 80 in Richtung Witzenhausen abzubiegen und übersah dabei die entgegenkommende Sattelzugmaschine, die von einem 21-Jährigen aus Ahlen gefahren wurde. Die 35-Jährige blieb unverletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Unfall beim Einparken

Um 11:30 Uhr beabsichtigte eine 73-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw in der Ringkopfstraße in Dohrenbach rückwärts auszuparken. Dabei kam es zur Kollision mit einem geparkten Pkw VW, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3500 EUR entstand.

Versuchter Pkw-Diebstahl

Zwischen dem 01.12.23 und dem 04.12.23, 09:00 Uhr versuchten Unbekannte in der Straße „Unter den Weinbergen“ in Witzenhausen einen Pkw Kia zu entwenden. Hierzu betraten sie das Außengelände einer Firma und schlugen die rechte Seitenscheibe des Autos ein. Anschließend versuchten man das Auto zu starten, wobei der Start-Stopp-Knopf und die Verkleidung der Lenksäule beschädigt wurde. Da man es nicht schaffte, das Fahrzeug zu starten, bleib es beim Sachschaden, der mit ca. 3000 EUR angegeben wird. Hinweise: 05542/93040.