Sachbeschädigung durch „driften“ auf Segelflugplatz

Schwalmstadt

Zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Mittwoch, den 29.11.23 um 23 Uhr und Donnerstag, den 30.11.23 um 07:00 Uhr, auf dem Gelände des Segelflugplatzes des Flugsportvereins Schwalm e.V. ereignet hat, werden Zeugen gesucht.

Hier soll ein bislang unbekannter PKW mehrere Male „kontrolliert“ geschleudert oder gedriftet sein. Der PKW verursachte dabei diverse Beschädigungen an der Bodenbeschichtung des Flugplatzes. Der Sachschaden, der im Bereich des Rückhaltebeckens entstanden ist, beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde gestellt.

Hinweise zu dem PKW bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Oberaula

Eine Doppelgarage in dem Laubenweg in Oberaula geriet am Montagmorgen in Brand. Gegen 08:37 Uhr wurden die Bewohner durch den in der Garage befindlichen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam gemacht. Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr aus Oberaula konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Vier Mülltonnen, zwei Fahrzeuge, div. Werkzeuge, zwei Garagentore und ein Fahrrad wurden bei dem Brand beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000,-EUR geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Brand vermutlich durch die Entsorgung heißer Asche aus dem Holzofen entstanden ist. Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.