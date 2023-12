Korbach: Die Polizei-News

Landkreis Waldeck-Frankenberg – Erneut vermehrt Taschendiebstähle in Geschäften, alleine fünf Fälle am Freitag, Polizei warnt und gibt Tipps

Nachdem einige Zeit weniger Fälle von Taschendiebstählen in Geschäften angezeigt wurden, gab es in den letzten Wochen wieder eine deutliche Zunahme. Alleine am letzten Freitag (1. Dezember) wurden innerhalb von vier Stunden insgesamt fünf Fälle bekannt, bei denen in Discountern überwiegend älteren Menschen die Geldbörsen aus ihren Taschen gestohlen wurden. Die Opfer bemerkten die Diebstähle erst, als sie an der Kasse bezahlen wollten. Die Tatorte lagen in Willingen, Korbach, Bad Arolsen und Volkmarsen. Aber auch in weiteren Geschäften im gesamten Landkreis Waldeck-Frankenberg kam es in den letzten Wochen wieder zu mehreren ähnlichen Fällen. Die Polizei möchte dies zum Anlass nehmen, um erneut vor diesem altbekannten Phänomen zu warnen und Tipps zu geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Wichtig: Taschen gehört nicht in oder an den Einkaufswagen!

Der erste bekannt gewordene Fall ereignete sich am Freitag zwischen 09.25 und 10.05 Uhr in einem Discounter in der Briloner Straße in Willingen. Eine 76-Jährige war zum Einkaufen unterwegs, als ihr die unbekannten Taschendiebe die Geldbörse aus ihrer Jackentasche entwendeten. In dieser befanden sich Bargeld, Ausweise und auch eine Debitktkarte, die anschließend erfolglos von den Tätern eingesetzt wurde.

Zwischen 10.30 und 11.00 Uhr schlugen die Taschendiebe in einem Discounter in der Medebacher Landstraße in Korbach zu. Einem 65-Jährigen wurde die Geldbörse aus einer verschlossenen Umhängetasche gestohlen, die Täter erbeuteten Bargeld und Ausweispapiere.

Das dritte Opfer war gegen 11.30 Uhr zum Einkaufen in einem Geschäft im Korbacher Südring. Die 63-jährige Frau hatte ihre Sporttasche im Einkaufswagen abgelegt, die Diebe stahlen die Geldbörse und ein Handy unbemerkt aus der Tasche. Außer dem Bargeld wurde der Rest des Diebesgutes kurze Zeit später aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

In Bad Arolsen traf es einen 69-jährigen Mann, der zwischen 12.50 und 13.00 Uhr in einem Discounter in der Bahnhofstraße war. An der Kasse stellte er fest, dass ihm seine Geldbörse aus einer mit Reißverschliss verschlossenen Umhängetasche gestohlen worden war. Auch hier fehlten Bargeld und Ausweispapiere.

Schließlich schlugen die wahrscheinlich selben Täter zwischen 13.20 und 13.30 Uhr in einem Geschäft in der Arolser Straße in Volkmarsen zu. Sie öffneten unbemerkt den Reißverschluss der Umhängetasche einer 57-Jährigen und konnten so ihr Portemonnaie entwenden, in dem sich Geld, Papiere und eine Debitkarte befanden. Die Karte konnte noch rechtzeitig gesperrt werden

Von den Taschendieben fehlt bislang jede Spur. Wer der Polizei Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 oder Bad Arolsen unter 05691/97990 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort über den Notruf 110 der Polizei.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Frankenberg – Mann nach Straßenraub verletzt, Hinweise auf zwei unbekannte Täter erbeten

Am Montagabend ereignete sich in der Nähe des Frankenberger Bahnhofs ein Straßenraub. Zwei unbekannte Täter überfielen einen 34-Jährigen und raubten eine geringe Menge Bargeld. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Als eine Polizeistreife gegen 18.30 Uhr wegen einer anderen Sache am Bahnhof war, wurde sie von einem Zeugen angesprochen. Dieser hatte einen 34-Jährigen getroffen, der bei einem Raub verletzt worden war.

Bei der anschließenden Befragung des 34-Jährigen gab dieser an, dass er kurz vorher die Friedrichstraße in Richtung Bahnhof gegangen sei. Von hinten seien zwei Männer gekommen, haben ihn überholt und seien unvermittelt vor ihn getreten.

Anschließend habe man ihm Pfefferspray in das Gesicht gesprüht und ihn geschlagen. Ein Täter habe ihn aufgefordert, sein Geld herauszugeben. Er habe den Tätern eine kleinere Menge Bargeld gegeben, diese seien daraufhin geflüchtet. Danach rief der 34-Jährige um Hilfe, der Zeuge wurde auf ihn aufmerksam. Ebenfalls in anderer Sache am Bahnhof befindliche Rettungssanitäter leisteten Erste Hilfe und brachten das Opfer zur Untersuchung und ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Von den unbekannten Tätern ist bisher lediglich bekannt, dass sie etwa 170 und 180 cm groß sind, beide ein Tuch vor dem Gesicht trugen und dunkel gekleidet waren. Ein Täter soll hochdeutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung übernommen und bittet unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise.