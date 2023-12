Kollision mit einem Laternenmast

Bad Hersfeld – Am Montag, den 04.12.2023, um 09:30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra die Frankfurter Straße in Richtung B27. Nach dem Abbiegevorgang kam er aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Laternenmast auf der dortigen Verkehrsinsel. Seine 12-jährige Tochter wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen RTW vor Ort versorgt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Wohnhausbrand

Schotten. Am Dienstag (05.12.), gegen 9.40 Uhr, kam es in der Mühlstraße im Ortsteil Rainrod zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte es im Bereich des Dachstuhls. Durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile weitestgehend verhindert werden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist davon auszugehen, dass ein Kaminbrand brandursächlich war.

Durch den Brand entstand nach ersten vorläufigen Schätzungen circa 15.000 Euro Sachschaden.

Reifen beschädigt

Bad Hersfeld. In der Straße Am Weinberg beschädigten Unbekannte je einen Reifen eines schwarzen Ford C-Max sowie eines blauen Dacia Sandero. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde am Montagabend (04.12.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Altkleidercontainer verunreinigt

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Montag (04.12.) warfen Unbekannte eine Flasche mit Öl in einen Altkleidercontainer in der Straße „An der Obergeis“. Die darin befindlichen Kleidungsstücke wurden hierdurch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Sturz schwer verletzt – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam es am Sonntag (03.12.), gegen 4.30 Uhr, aus noch unklarer Ursache in einer Bar in der Breitenstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 20-jährigen Mann aus Darmstadt-Dieburg und einer etwa fünfköpfigen Personengruppe. Anschließend sollen die Unbekannten versucht haben den Darmstädter zu schlagen, woraufhin dieser fußläufig geflüchtet und von der Personengruppe verfolgt worden sei. Bei der Flucht stürzte der 20-Jährige unglücklich im Bereich einer Brücke und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Im Anschluss an den Vorfall sollen mehrere Personen zudem den BMW des Gestürzten auf einem Parkplatz in der Breitenstraße aufgesucht und beschädigt haben. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro.

Die genauen Hintergründe sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Wildeck-Obersuhl. Nach einer möglichen Unfallflucht am Sonntagmorgen (03.12.), zwischen 3 Uhr und 5 Uhr, im Bereich der Ortslage Obersuhl bittet die Polizei weiterhin um Zeugenhinweise.

Gegen 4.45 Uhr war auf dem Gehweg eine schwer verletzte Person aufgefunden worden. Der mutmaßliche Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen (03.12.), zwischen 3 Uhr und 5 Uhr, im Bereich der Ortslage Obersuhl auf der Eisenacher Straße von der Einmündung Lindenstraße in Richtung Gerstungen. Das Unfallopfer wurde letztmalig gegen 2:30 Uhr beim Verlassen eines Lokals in Obersuhl an der Eisenacher Straße gesehen und später gegen 5 Uhr von zwei zunächst unbekannten männlichen Personen nach Hause gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Mann schwer verletzt war, woraufhin der Rettungsdienst alarmiert wurde.

Die Männer, die den Verletzten nach Hause brachten, meldeten sich dann im Nachgang aufgrund eines Aufrufs in den Sozialen Medien. Sie waren am Sonntagmorgen auf dem Weg zur Arbeit und verhinderten durch ihr couragiertes Handeln Schlimmeres.

Bei den Ermittlungen der Polizei Rotenburg konnte nun in Erfahrung gebracht werden, dass ein Skoda Kodiaq am möglichen Unfall beteiligt gewesen sein könnte.

Die Polizei Rotenburg bittet nun um entsprechende Hinweise unter Telefon 06623/937-0 und möchte auch umliegende Werkstätten sensibilisieren, bei denen Fahrzeuge vorgestellt werden, die einen Frontschaden mit gebrochenen und teilweise fehlenden Plastikteilen vorweisen.

Porsche schleudert in Sattelzug – keine Verletzten – A7 Richtung Norden für ca. 1 Std gesperrt

Neuenstein. Am Dienstag (05.11.), gegen 9:20 Uhr, kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld -West und Homberg-Efze zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einem Gliederzug.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 54-jähriger Porschefahrer aus Wiesbaden den äußerst linken von drei vorhandenen Fahrstreifen. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der Porschefahrer die Kontrolle über seinen Sportwagen und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte der Porsche mit einem Gliederzug aus Tschechien, welcher sich auf dem ersten Fahrstreifen befand. Im weiteren Verlauf prallte der Porsche von dem Gliederzug ab und kollidierte mit einem Pkw Kia aus dem Schwalm-Eder-Kreis, welcher sich auf dem zweiten Fahrstreifen befand. Die Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück und wurden nicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen, vor allem an dem Sportwagen, entstanden jedoch zum Teil erhebliche Sachschäden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die A 7 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Neben einer Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld befanden sich der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Homberg-Efze am Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 160.000 Euro geschätzt.

Brand in Mehrfamilienhaus

Bebra. Am Montagabend (04.12.) informierte ein Zeuge die Polizei und die Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Zweifamilienhaus in der Heidaustraße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Küche der Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte die Flammen glücklicherweise schnell im Griff und konnte ein Ausbreiten auf weitere Bereiche verhindern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Anwohner der nahegelegenen Luisenstraße zuvor das betroffene Haus aufgrund der Rauchentwicklung lokalisieren können. Er klingelte daraufhin und rettete couragiert einen der beiden Bewohner aus der verrauchten Wohnung im ersten Obergeschoss. Die zweite Person kam daraufhin selbstständig aus dem Haus.

Beide wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohnerin der Wohnung im zweiten Obergeschoss, die das Haus ebenfalls selbstständig verlassen hatte, wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und danach entlassen.

Nach uns vorliegenden Erkenntnissen sind beide Wohnungen aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie der Brandschäden momentan nicht bewohnbar.

Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden ersten Informationen nach im unteren sechsstelligen Bereich.

Eingesetzt waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren Bebra und Weiterode sowie eine Streife der Polizeistation Rotenburg.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist momentan noch nicht abschließend geklärt. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Bad Hersfeld haben die Ermittlungen aufgenommen und werden in diesem Zusammenhang den Brandort zeitnah begutachten.

Handy aus der Hand gestohlen

Fulda. Am Freitag (01.12.), gegen 12.15 Uhr, entriss ein Unbekannter einem 24-jährigen Mann in der Graf-Spee-Straße nach aktuellen Erkenntnissen im Vorbeigehen das Handy. Bei dem Gerät soll es sich um ein schwarzes Samsung Galaxy Z Flip 5 im Wert von etwa 1.200 Euro gehandelt haben. Der Täter kann als männlich und circa 1,80 Meter groß beschrieben werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit mehreren Lkw – Zeitweise Vollsperrung Richtung Süden

Neuenstein. Am Dienstag (05.11.), gegen 4:25Uhr, kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Homberg Efze und Bad Hersfeld West zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lkw und einer leichtverletzten Person.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger ukrainischer Fahrer eines polnischen Sattelzugs den äußerst linken von drei vorhandenen Fahrstreifen. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der Sattelzugfahrer die Kontrolle über sein tonnenschweres Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte der polnische Sattelzug mit einem Sattelzug aus Deutschland, welcher sich auf dem zweiten Fahrstreifen befand. An beiden Fahrzeugen sowie an den Schutzeinrichtungen der Autobahn entstanden Sachschäden. Der 48-jährige Fahrzeugführer des deutschen Sattelzuges wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zwei weitere nachfolgende Sattelzüge konnten den Trümmerteilen auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen, überfuhren diese und wurden beschädigt.

Für die Bergungsmaßnahmen musste die A 7 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren ein Rettungswagen und die zuständige Autobahnmeisterei an der Unfallstelle eingesetzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 140.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Reit- und Lagerhalle

Antrifftal. Am frühen Montagmorgen (04.12.), zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr, verschafften sich mindestens zwei unbekannte Männer gewaltsamen Zutritt zu einer Reit- und Lagerhalle im Vockenröder Weg. Zuvor hatten die Unbekannten zunächst mehrere Videokameras auf dem Gelände beschädigt und demontiert. Anschließend stahlen die Täter mehrere Sättel, Trensen und weiteres Pferdezubehör im Wert von circa 6.500 Euro. Sie hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

circa 25 bis 30 Jahre alt

Bart

trug eine helle Winterjacke mit Kapuze, eine helle Hose,

schwarze Schuhe, dunkle Handschuhe und einen dunklen Gürtel mit

der Aufschrift „PERFORMANCE“

Täter 2:

männlich

circa 22 bis 28 Jahre alt

Drei-Tage-Bart

trug eine dunkle Mütze oder Kapuze, eine helle Winterjacke mit

Kapuze, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe mit heller Sohle

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in Gersfeld

Am Montag, den 04. Dezember, gegen 08:45 Uhr, parkte die Geschädigte ihren weißen Renault Clio seitlich auf der Straße „Siedlung“ in Gersfeld. Gegen 09:30 Uhr fuhr sie auf den Parkplatz vom Seniorenzentrum Rhön, Am Kreuzgarten 2 in Gersfeld und parkte dort ihren PKW. Um 14:00 Uhr stellte die Geschädigte fest, dass ihr Renault im Bereich der rechten hinteren Tür, des Heckkotflügels, sowie der Heckstoßstange durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt worden war. Im Bereich der Unfallspuren konnte zudem blauer Lackabrieb festgestellt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.