Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Kurze Wege zwischen Staatsanwaltschaft Hanau und Polizei: 22-Jähriger in Haft

Hanau – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 05. Dezember 2023

(fg) Am Montagnachmittag nahmen Beamte der Operativen Einsatzeinheit Main-Kinzig einen 22-Jährigen aus Hanau in der Lamboystraße vorläufig fest. Hintergrund hierfür war ein seitens des Amtsgerichts Hanau erwirkter Durchsuchungsbeschluss, der zum Auffinden von Beweismitteln in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dienen sollte.

Im Zuge der Durchsuchung des Zimmers des jungen Mannes am Montagnachmittag fanden Beamte des im September 2023 eröffneten „Haus des Jugendrechts“ in Hanau ansässigen Fachkommissariats rund 750 Gramm Haschisch, mehrere hundert Euro Bargeld sowie einen Schlagring. Aufgrund des Betäubungsmittelfundes und des daraus resultierenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurde das Fachkommissariat 34 aus Hanau mit in die Ermittlungen eingebunden. Da es sich bei dem Festgenommenen um einen hinreichend polizeibekannten Tatverdächtigen handelt und die Sachbearbeitung im „Haus des Jugendrechts“ erfolgt, führten die intensive Ermittlungsarbeit und die kurzen Wege zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei letztlich dazu, dass am Dienstag ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt werden konnte.

Die Beamten brachten den 22-Jährigen nach der richterlichen Vorführung beim Amtsgericht in Hanau und erfolgter Haftbefehlsverkündung in eine Justizvollzugsanstalt. Die umfangreichen Ermittlungen dauern indes an.

Zeugensuche: Passantin an Fußgängerüberweg touchiert – Hanau

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, nachdem eine 40-Jährige am Montagvormittag beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in der Bruchköbeler Landstraße von einem BMW touchiert wurde; die Frau aus Gründau zog sich leichte Verletzungen am rechten Bein zu und suchte nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein grauer BMW mit Hanauer Kennzeichenschildern kurz nach 11 Uhr die Bruchköbeler Landstraße stadtauswärts von der Straße „Vor der Kinzigbrücke“ kommend. An dem im Bereich der 20er-Hausnummern befindlichen Fußgängerüberweg beabsichtigte eine 40-Jährige diesen zu überqueren. Hierbei übersah der BMW-Fahrer wohl die Passantin, weshalb es zum Kontakt kam. Im Anschluss machte sich der Verursacher in Richtung der Bundesstraße 45 (Bruchköbel) davon. Hinweise nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Handy-Verstoß brachte weitere Verstöße hervor – Hanau/Bundesstraße 45

(fg) Eine Kontrolle durch die Operative Einheit Bundesautobahn wegen eines Handyverstoßes am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 45 im Bereich Hanau brachte weitere Verstöße hervor. Der Renault-Fahrer war offensichtlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs und händigte den Ordnungshütern mutmaßlich gefälschte Dokumente aus. Gegen 12.30 Uhr bemerkte die Zivilstraße den Handyverstoß und unterzog das Fahrzeug kurz darauf einer Kontrolle. Der Renault-Fahrer wies sich mit einer litauischen ID-Karte aus und händigte weiterhin einen ebenfalls litauischen Führerschein aus; bei den beiden Dokumenten handelte es sich nach einer ersten Überprüfung der Polizisten wohl um Totalfälschungen. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass dem Renault-Fahrer die deutsche Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen worden war. Offenbar versuchte der Mann sich mittels der vorgezeigten Dokumente im Straßenverkehr zu legitimierten. Neben der ursprünglichen Verkehrsordnungswidrigkeit wurden daher zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung gefertigt.

Autoknacker stahlen Werkzeug – Rodenbach

(jm) Diebe hatten es in der Nacht zum Montag in der Kinzigstraße offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. Dazu brachen sie zwischen 18 und 6 Uhr zwei abgestellte Handwerker-Fahrzeuge auf. Bei einem Mercedes verschafften sich die Täter mittels Hebelwerkzeug Zugang zur Ladefläche und verursachten einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Was daraus gestohlen wurde, bedarf der weiteren Abklärung. Aus einem Mercedes Sprinter stahlen die Täter Werkzeug im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Hier ist noch unklar, wie der Sprinter geöffnet wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Diebe stahlen Werkzeug und Kabel von Baustellen – Offenbach

(jm) Die Ermittlungsgruppe Offenbach hat derzeit Fälle von Baustellendiebstählen auf ihrem Tisch und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Wochenende (zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen) waren Diebe in der Gabelsbergerstraße in einen Rohbau eingedrungen. Hier nahmen sie Baumaterialien und im Außenbereich eine Kabeltrommel sowie einen Heizstrahler mit. In der Zeit zwischen Mittwoch (16 Uhr) und Montag (6.40 Uhr) waren Unbekannte in Bieber in der Adam-Marsch-Straße zugange. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Rohbau und gelangten über eine Treppe in den Keller. Anschließend hebelten sie eine Tür auf und stahlen zahlreiche Fußbodenheizungsverteilerkästen. In beiden Fällen wird der entstandene Schaden auf jeweils 200 Euro geschätzt. Die Ermittler bitten um Hinweise zu den Diebstählen unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Kompletträder entwendet: Polizei sucht Zeugen – Offenbach

(fg) Diebe erbeuteten am Montagmorgen mehrere Reifen samt Felgen im Wert von mehreren zehntausend Euro vom Gelände eines Autohauses in der Waldstraße (210er-Hausnummern). Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 5.15 und 7 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände. Vermutlich wurden die Kompletträder mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise.

VW Golf touchiert und abgehauen – Obertshausen

(jm) In der Erzbergstraße sind am Montagmittag, gegen 12.35 Uhr, zwei Personenwagen zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin, die in einer Mercedes C-Klasse unterwegs gewesen sein soll, hatte wohl die Einbahnstraße nicht beachtet. Sie war entgegen der Fahrtrichtung gefahren und touchierte dabei einen VW Golf, dessen 41 Jahre alter Fahrer in Richtung Schulstraße unterwegs war. Die Unbekannte mit schwarzen Haaren setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf die flüchtige Fahrerin der schwarzen Limousine nimmt die Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Diebe bauten Scheinwerfer aus – Hainburg/Hainstadt

(jm) In Hainstadt waren am Wochenende in der Königsberger Straße Fahrzeugteilediebe unterwegs. Zwischen Freitagabend und Montagfrüh machten sie sich an zwei abgestellten Mercedes Sprinter zu schaffen: Die Täter bauten jeweils die Scheinwerfer aus. An einem Fahrzeug öffneten sie zudem gewaltsam die Tür zur Ladefläche und nahmen schlussendlich das Fahrassistenzsystem der Frontscheibe mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Straßenlaterne umgefahren und Hauswand beschädigt – Hainburg/Hainstadt

(fg) Nach einer Unfallflucht am Montagmorgen im Bereich der Straßen „Kirchplatz“ / Friedhofstraße hat die Polizei erste Ermittlungsansätze. Demnach befuhr ein Unbekannter kurz nach 7 Uhr in einem weißen Lastkraftwagen, an dem Kennzeichen mit polnischer Länderkennung angebracht waren, die Friedhofstraße und bog in die Straße „Kirchplatz“ ein. Offenbar fuhr der LKW-Lenker in einem zu engen Bogen um die Kurve, weshalb er gegen eine dortige Straßenlaterne stieß, welche daraufhin gegen eine Hauswand prallte; an der Hauswand wurde der Putz beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6.500 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Hoher Schaden bei Lagerhallenbrand

Offenbach – (lei) Beim Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände eines Industriebetriebes in der Mühlheimer Straße / Ecke „Im Großen Ahl“ ist am Montagnachmittag ein vorläufig geschätzter Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Zahlreiche Kräfte der Berufsfeuerwehr aus Offenbach sowie umliegender Wehren wurden zusammen mit der Polizei gegen 14.30 Uhr alarmiert, weil dichter Rauch auf dem dortigen Gelände gemeldet wurde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Halle bereits in Vollbrand, sodass aufgrund bestehender Einsturzgefahr letztlich nur noch ein kontrolliertes Abbrennen des Gebäudes möglich war. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude sowie auf stehende Güterwaggons auf den unmittelbar angrenzenden Gleisanlagen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Im Zuge der Löscharbeiten und aufgrund der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen musste die Mühlheimer Straße (Bundesstraße 43) zwischen Karl-Herdt-Weg und Laskastraße für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Die Sperrung konnte am späten Abend, gegen 22.45 Uhr, aufgehoben werden. Der Bahnverkehr war nicht betroffen und konnte weiterlaufen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Noch weitgehend unklar ist die Frage, wie es zu dem Feuer kam. Ersten Erkenntnissen zufolge waren in der Halle überwiegend Abfälle wie Altbatterien, Altmetallreste sowie Schleifschlamm gelagert. Die Polizei schließt eine technische Ursache oder eine Selbstentzündung nicht aus und hat hierzu die weiteren Ermittlungen übernommen.