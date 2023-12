Bergstrasse

Biblis: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Biblis (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Montag (04.12.), in der

Zeit zwischen 8.30 und 19.25 Uhr, hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die

Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Unbekannten drangen durch die Terrassentür ins Innere des Anwesens im

Anemonenweg ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und

entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Geld. Anschließend suchten

sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld

bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim

Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Viernheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Viernheim (ots) – Unbekannte haben in einem Treppenhaus mit Zugang zum Parkhaus

eines Kinos im Rhein-Neckar-Zentrum mehrere Farbschmierereien mittels schwarzem

Filzstift hinterlassen. Bemerkt wurde die Sachbeschädigung am Montagvormittag

(04.12.).

Da sich unter den Schmierereien auch solche mit politischem Bezug befinden,

ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen. Der entstandene Schaden wird auf circa 2000 Euro

geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Lampertheim: Imbisswagen aufgebrochen – Polizei ermittelt

Lampertheim (ots) – Ein in der Gaußstrasse abgestellter Imbisswagen ist in der

Nacht zum Dienstag (05.12.) ins Visier von Kriminellen geraten. Die Unbekannten

drangen in den Wagen ein und entwendeten anschließend Geld.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei den

Beamten des Kommissariats 42 in Lampertheim. Telefon: 06206/9440-0.

Viernheim: Kioskeinbruch/Geld und E-Zigaretten erbeutet

Viernheim (ots) – Auf Geld und E-Zigaretten hatten es Kriminelle am frühen

Dienstagmorgen (05.12.), gegen 6.25 Uhr, bei einem Einbruch in ein Kiosk in der

Schulstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in

das Geschäft und ließen anschließend Geld und E-Zigaretten in noch unbekannter

Stückzahl mitgehen. Ein Zeuge beobachtete zwei vom Tatort flüchtende, dunkel

gekleidete Personen.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer

06206/9440-0.

Zeugensuche nach VU-Flucht

Heppenheim (ots)

Am Di., 05.12., wurde in der Zeit von 13:10 Uhr bis 13:40 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tiergartenstraße 5 ein schwarzer 5er BMW-Kombi im Bereich des Hecks angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten BMW entstand ein Schaden von ca. 800 EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. Nr.: 06252 7060 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Raub auf Gaststätte / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (05.12.) hat ein bislang unbekannter und

maskierter Täter gegen 02.20 Uhr eine Gaststätte in der Roßdörfer Straße

überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und flüchtete im

Anschluss mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro zu Fuß in

unbekannte Richtung. Die Angestellte bleib unverletzt.

Der Räuber soll 170 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er trug eine

dunkle Daunenjacke und schwarze Schuhe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten,

sich beim Kommissariat 10 unter der Telefonnummer (06151/969-0) zu melden.

Darmstadt: Reisegepäck aus Auto gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – In einer Tiefgarage in der Straße „Im Carree“ schlug ein

Unbekannter am Montag (04.12.) in der Zeit zwischen 18:45 und 19:30 Uhr eine

Scheibe eines schwarzen VW Golf ein. Anschließend entwendete der Kriminelle

mehrere Gepäckstücke aus dem Kofferraum und flüchtete unbemerkt. Ersten

Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Zeugen und mögliche Geschädigte nach Unfall mit Linienbus gesucht

Weiterstadt (ots) – Am Montag (04.12.) gegen 15:00 Uhr ereignete sich ein

Verkehrsunfall in Weiterstadt im Kreuzungsbereich Im Wingerstberg / Groß-Gerauer

Straße zwischen einem Auto und einem Linienbus. Zum aktuellen Ermittlungsstand

wurde hierbei ein 16-jähriger Darmstädter als Fahrgast im Bus leicht verletzt.

Bis zum Eintreffen der Polizei waren bereits nahezu alle Fahrgäste des Linienbus

nicht mehr an der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 7.500 EURO geschätzt.

Zeugen des Vorfalles werden daher gebeten sich beim 3. Polizeirevier Darmstadt

unter der Rufnummer 06151-969-41310 zu melden.

DA-Bessungen: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (03.12.) gegen 12:15 Uhr, beschädigte ein noch

unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Seat Tarraco in weiß, der die

Heidelberger Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Unfall ereignete sich im

Kreuzungsbereich Heidelberger Straße, Ecke Landskronstraße. Der Verursacher

entfernte sich in Richtung Landskronstraße unerlaubt von der Unfallstelle. Es

entstand ein Sachschaden entlang der Beifahrerseite des Seats. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können,

werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu

melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Handtasche entrissen und geflüchtet

Auf die Handtasche einer 45 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller am Dienstag (05.12.) in der Feuerbachstraße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 11.00 Uhr der Frau, auf einem alten silberfarbenen Fahrrad, entriss ihr die Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten und flüchtete mit seiner Beute. Der Täter wurde von der Frau als 20 bis 22 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Der Flüchtige hat normale Körperstatur, ist 1,85 bis 1,90 Meter groß und trug im Gesicht eine schwarze OP-Maske und eine schwarze Kapuze über dem Kopf. Er war mit einer weißen Jacke und schwarzer Hose bekleidet.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Stockstadt: Kriminelle erbeuten Uhr und Zigaretten/Wer kann Hinweise geben?

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Rheinstraße haben bislang unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Montagmittag (04.12.) und Dienstagvormittag (05.12.) eine Uhr und Zigaretten erbeutet. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Hauses. Im Anschluss hielten sie in den Wohnräumen Ausschau nach Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Odenwaldkreis

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Erbach – In der Nacht von Montag (04.12.) auf Dienstag (05.12.) parkte eine 44-jährige Odenwälderin ihren grauen Kleinwagen auf der Bullauer Straße im Erbacher Ortsteil Erlenbach. Als die Fahrzeugeigentümerin in den Morgenstunden des 05.12. an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese Beschädigungen am linken Fahrzeugheck feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.