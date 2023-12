Mehrere Verkehrsunfälle auf schneeglatter Fahrbahn

Präsidialbereich Rheinpfalz (ots) Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kam es aufgrund des Schneefalls zu mehreren Verkehrsunfällen. Im Verlauf 04.12.2023 kam es auf schneeglatter Fahrbahn zu insgesamt 47 Verkehrsunfällen. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Der Schwerpunkt lag mit 24 Unfällen, davon mit einem leicht Verletzten und einem Schaden in Höhe von rund 44.000 Euro entlang der Weinstraße/Haardtrand, im Bereich der Polizeidirektion Neustadt.

3 weitere leicht Verletzte gab es in der Vorderpfalz, im Bereich Polizeidirektion Ludwigshafen. Hier kam es zu insgesamt 12 Unfällen mit einem Schaden von rund 32.000 Euro. Alle 12 Unfälle ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Oppau sowie der Polizeiwache Oggersheim.

In der Südpfalz, im Bereich der Polizeidirektion Landau, ereigneten sich elf Unfälle mit einem Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Davon allein sieben Unfälle, mit einem Schaden von rund 28.000 Euro, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Bergzabern. Dort wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Der Winter ist da und birgt einige Gefahren. Besonders in der kalten Jahreszeit müssen sich alle Verkehrsteilnehmer auf schlechte Sicht- und Wetterverhältnisse einstellen. Kommen Nebel oder Niederschlag hinzu, kann örtlich gefährliche Reifglätte entstehen.

Zusätzlich steigern festgefahrener Schnee und Spurrillen das Unfallrisiko. Bei Glatteisunfällen ist nicht angepasste Geschwindigkeit mitunter Ursache für den Verkehrsunfall. Auch wenn Autofahrer sich an die von Schildern vorgegebene Geschwindigkeit halten, können sie dennoch für die örtlichen Straßen- oder Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs sein.

Daher rät die Polizei:

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an.

Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.

Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug.

Jede Fensterscheibe muss eisfrei sein. Fahren Sie nicht mit nur einem kleinen „Guckloch“ in der Frontscheibe.

Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Scheibenwischer und den Füllstand des Wischwassers, damit es zu keiner Schlierenbildung auf der Frontscheibe kommt.

Denken Sie an die Umwelt. Vermeiden Sie ein Warmlaufenlassen des Motors.

Verkehrsunfall in der Frankenthaler Straße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 04.12.2023 gegen 16:55 Uhr, kam es in der Frankenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen und einem 39-jährigen Autofahrer. Der 54-Jährige befuhr die Rohrlachstraße aus Richtung Industriestraße kommend und bog an der Kreuzung Rohrlachstraße/Frankenthaler Straße nach links in die Lorientallee ab.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem 39-Jährigen, welcher die Frankenthaler Straße aus Richtung Oggersheim kommend in Fahrtrichtung Lorientallee befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Da die beiden Unfallbeteiligten abweichende Angaben zum Unfallhergang machen, werden nun weitere Unfallzeugen gesucht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn aufgrund fehlender Winterbereifung

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 04.12.2023 verlor ein 68-jähriger Autofahrer gegen 14:30 Uhr beim Einfahren auf die Luitpoldstraße bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der querenden Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. An dem Auto des 68-jährigen waren an der Vorderachse keine Winterreifen angebracht.

Die Polizei rät: Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 04.12.2023, kollidierte eine 37-jährige Autofahrerin gegen 09:20 Uhr in der Krummlachstraße mit einem 49-jährigen Autofahrer, welcher ihr entgegenkam. Beiden wurde zunächst vorgeworfen gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen zu haben.

Da die 37-Jährige trotz Führerschein-Auflage keine Brille trug, wird gegen sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Unfallbeteiligter ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Ein 56-jähriger Autofahrer gab am Montag 04.12.2023 während der Verkehrsunfallaufnahme gegenüber den Polizeibeamten zu, dass er unter Drogeneinfluss stehe und keine Fahrerlaubnis mehr besitze. Zu dem Unfall kam es, da eine 28-jährige Autofahrerin den 56-Jährigen gegen 07 Uhr in der Sternstraße beim Spurwechsel übersehen hatte.

Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Verkehrsunfallflucht in der Halbergstraße

Ludwigshafen (ots) – Am 04.12.2023 gegen 10:30 Uhr, beobachtete eine 44-Jährige, wie ein LKW-Fahrer mit seinem Auflieger das parkende Auto (Golf) eines 33-Jährigen im Vorbeifahren beschädigte. Der Verursacher wollte zum Unfallzeitpunkt von der Halbergstraße in die Roonstraße abbiegen. Dabei streifte er den Golf.

Die 44-Jährige machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam und forderte ihn auf, die Polizei zu rufen. Dieser zeigte ihr daraufhin den Mittelfinger und fuhr weiter. Am Auto des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro.

Laut der 44-Jährigen soll eine weitere, bislang unbekannte Zeugin den Unfall ebenfalls beobachtet haben. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet diese, sich zu melden, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Die Polizei weist daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten sonst auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Brennendes Auto in Rheinhorststraße

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 04.12.2023 gegen 06:40 Uhr, meldete ein Passant ein brennendes Auto in der Rheinhorststraße. Der Motorraum des Fahrzeugs brannte vollständig aus. Wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, wird aktuell durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt.

Insgesamt dürfte sicher der Schaden auf rund 800 Euro belaufen. Hinweise an die Kripo unter Telefon: 0621 963-2773 / per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

Musikanlage aus Baucontainer gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Sportplatz in der Oskar-Vongerichten-Straße. Das wurde der Polizei am 04.12.2023, 10:30 Uhr, gemeldet. Es gelang den Unbekannten aus einem unverschlossenen Baucontainer eine hochwertige Musikanlage zu stehlen.Die Schadenshöhe wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise an die PI Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Glastür beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Über das Wochenende (01.12.2023, 17 Uhr bis 04.12.2023, 06:45 Uhr) beschädigte eine unbekannte Person eine Glastür einer Kindertagesstätte in der Mörikestraße. Die Person dürfte einen Stein gegen die Tür geworfen haben. Es entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Geldbeutel aus Tasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Einer 33-Jährigen wurde am Montag 04.12.2023 zw. 14:25-15 Uhr, der Geldbeutel aus ihrer Bauchtasche gestohlen. Sie befand sich zu dieser Zeit zum Einkaufen in der Rheingalerie. Neben diversen Karten und Ausweisdokumenten befanden sich im Geldbeutel etwa 100 Euro Bargeld.

Sie haben eine ungewöhnliche Situation oder konkret den Diebstahl beobachtet?

Melden Sie sich in diesem Falle bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auch der Geldbeutel eines 64-Jährigen wurde am Montag gegen 13:30 Uhr gestohlen. Er war zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmitteldiscounter in der Gabriele-Münter-Str. Seinen Geldbeutel trug er in seiner Jackentasche. Als er an der Kasse bezahlen wollte, musste er den Diebstahl feststellen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter

www.polizei-beratung.de

Betrug – Falsche Polizeibeamte am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Abend des 04.12.2023 wurde eine Seniorin in Ludwigshafen von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Glücklicherweise war der Frau diese Betrugsmasche bekannt und sie legte auf.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Fast immer zielen die Betrugsmaschen des „Enkeltricks“ oder des „falschen Polizeibeamten“ auf Seniorinnen und Senioren ab.

Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963-1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.

Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.