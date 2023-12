Witterungsbedingte Unfälle

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Montagabend 04.12.2023 kam es in der Speyerer Straße zu zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit Blechschäden. Gegen 18:30 Uhr brach das Heck eines 24-jährigen Fahrzeugführers aus, sodass der PKW mit einem entgegen kommenden Fahrzeug zusammenstieß.

Um 21:00 Uhr verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und stießt mit einem geparkten PKW zusammen. Bei beiden Unfällen war die Unfallursache nicht der Witterung angepasste Geschwindigkeit. Es entstand insgesamt Sachschaden von etwa 5.500 Euro, Verletzte gab es keine.

Um sicher an das Ziel zu kommen, rät die Polizei bei winterglatter Fahrbahn:

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an.

Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

Achten Sie auf ausreichend Reifenprofil der Winterreifen.



Fahrraddiebe mit Betäubungsmittel und geklautem Parfum erwischt

Speyer (ots) – Am Montag 04.12.2023, gegen 23 Uhr meldeten aufmerksame Bürger 3 männliche Personen am Hauptbahnhof, welche gerade dabei waren ein Fahrrad zu stehlen. Die drei 22, 25 und 30 Jahre alten Männer führten bei der anschließenden Kontrolle insgesamt 3 Fahrräder mit sich.

Darunter befand sich das gerade gestohlene Fahrrad und ein weiteres, welches aufgrund eines vorangegangenen Diebstahls zur Sachfahndung ausgeschrieben war. Für das dritte Fahrrad konnten die Männer weder einen Eigentumsnachweis vorbringen, noch die Eigentümereigenschaft glaubhaft darlegen. Es wurde mit dem Ziel der Eigentümerfeststellung präventiv sichergestellt.

Weiterhin hatte der 22-Jährige in seinem Rucksack knapp 20 Gramm Cannabis und ein original verpacktes Parfum der Marke „Boss“ bei sich. Der 30-Jährige gab an, das Parfum zuvor aus einem noch unbekannten Geschäft entwendet zu haben. Die Fahrräder, das Betäubungsmittel und das Parfum wurden sichergestellt.

Die drei Männer wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht, gegen sie wurden Verfahren wegen Fahrraddiebstahl, Ladendiebstahl und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Bei den Fahrrädern handelte es sich um zwei Herrenräder der Marken Bergamont und Hercules und um ein Damenrad der Marke Milano Dynamics.

Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl in Tankstelle

Speyer (ots) – Am Sonntag 03.12.2023 gegen 16:15 Uhr, entwendete ein 18-jähriger Mann 2 Dosen Whiskey und 2 Dosen eines Mixgetränks aus einer Tankstelle in der Wormser Landstraße. Er flüchtete zunächst fußläufig in Richtung der Auestraße.

Der Mann wurde im Nahbereich angetroffen und kontrolliert, dabei fand man die beiden Dosen des hochprozentigen Destillats bei ihm auf und händigte sie einer Mitarbeiterin der Tankstelle wieder aus. Zu der Tat äußerte sich der Mann zunächst nicht, die beiden Dosen des Mixgetränks wurde nicht aufgefunden.