Landau: Die Polizei-News

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Landau (ots) – Gleich zu 3 witterungsbedingten Verkehrsunfällen kam es am 04.12.2023 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau. Gegen 14:45 Uhr befuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin die Cornichonstraße in Landau und wollte nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Hierbei kam sie bei schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einer 37-jährigen Audi-Fahrerin.

Die Schadenshöhe beträgt 2.500 Euro. Am PKW Audi waren keine vorgeschriebenen Winterreifen angebracht. Daher wurde gegen beide Unfallbeteiligte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 15 Uhr befuhr eine 43-jährige Fiat-Fahrerin die K6 von Mörzheim in Richtung Ilbesheim. Im Kurvenbereich verlor sie aufgrund Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im Grünstreifen mit einem Verkehrsschild. Die Schadenshöhe beträgt 1.700 Euro.

Die Fiat-Fahrerin wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Dacia-Fahrer die Straße In den Grabengärten in Landau von der L509 kommend. Bei glatter Fahrbahn verlor er mit Sommerreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Fahrbahnbegrenzungsstein. Am PKW Dacia entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der PKW war nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden. Auch hier wird ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei fällig werden.

Fußgängerin übersehen

Landau (ots) – Am Montag 04.12.2023 befuhr gegen 20:30 Uhr, ein 22-jähriger Fiat-Fahrer die Maximilianstraße in Landau und bog nach links in die Ostbahnstraße ab. Hierbei übersah er eine 64-jährige kreuzende Fußgängerin und kollidierte mit dieser.

Die Fußgängerin wurde durch den Unfall verletzt und wurde mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu Sachschaden kam es nicht. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Stadtgebiet Landau vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Tel: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.