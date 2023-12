Mannheim: 33-Jährige wegen versuchtem Mord in U-Haft – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen eine 33-jährige Frau erlassen. Am Sonntag 03.12.2023 gegen 08 Uhr, wurde ein Zeuge auf Hilfeschreie und lautstarke Geräusche in einem Anwesen in der Durlacher

Straße aufmerksam, weshalb er die Polizei alarmierte. Nachdem die Polizei die betroffene Wohnung betrat, fanden die Beamten einen 64-jährigen Mann mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen u.a. im Bereich des Torsos auf dem Balkon vor.

Eine 33-jährige Frau befand sich ebenfalls in der Wohnung und konnte festgenommen werden. Da der Mann, bei dem es sich um den Vater der 33-Jährigen handelt, lebensgefährliche Verletzungen aufwies, wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr mehr.

In der Wohnung befand sich ebenfalls der 1-jährige Sohn der 33-Jährigen, der

aufgrund leichter Verletzungen ebenfalls zur weiteren medizinischen Abklärung in

eine Klinik gebracht worden ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die 33-Jährige unvermittelt von hinten mit einem Messer auf den 64-Jährigen eingestochen haben, der sich auf den Balkon geflüchtet habe. Die Tochter sei ihm gefolgt und soll dort mit einem Besenstiel weiter auf den 64-Jährigen eingeschlagen haben und erst von ihm abgelassen haben, als der vorgenannte Zeuge in die betroffene Wohnung eilte, um Hilfe zu leisten.

Die 33-Jährige wurde am Montag 04.12.2023 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte.

Anschließend wurde die 33-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zur Klärung der genauen Tatumstände bitten die Ermittler Zeugen, die beispielsweise Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen wahrgenommen haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Hinweise werden unter Tel: 0621/174-4444 entgegengenommen.

Diebstahl aus Weihnachtsmarkt-Stand

Mannheim (ots) – Am Montag verließ eine Standbetreiberin des Weihnachtsmarktes auf den Kapuzinerplanken ihren Stand für einen kurzen Augenblick um 17:05 Uhr. Als sie wieder zurückkam, stellte sie fest, dass bislang unbekannte Täter die Geldkassette inklusive Tageseinnahmen entwendet hatten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen eingeleitet.

Einbruch in Kindertagesstätte

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte zwischen Freitag 19:30 Uhr und Montag 07 Uhr unberechtigt gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte im Waldblick. Hierbei hebelte sie mit einem Werkzeug die rückseitige Terrassentür auf und drang so in die Räumlichkeiten ein.

Anschließend wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Höhe des Sachschadens wird auf einen Betrag in dreistelliger Höhe geschätzt. Der Diebstahlschaden liegt ebenfalls im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.

Hochwertiges Fahrzeug entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Quadrate (ots) – In dem Zeitraum von Sonntag gegen 20:20 Uhr bis Montag gegen 16 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen im Kreuzungsbereich der G4/G5 -Quadrate am Fahrbahnrand abgestellten braunfarbenen Range Rover im Wert eines mittleren 5-stelligen Betrags. Da das Fahrzeug mit einem sogenannten „Keyless-Go“ beziehungsweise „Keyless-Entry“ System ausgestattet ist, war nicht auszuschließen, das dieses Fahrzeug hierüber entriegelt und entwendet wurde.

Die genauen Umstände sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die bislang durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt geführt werden. Zeugen melden sich bitte unter der Tel: 0621/ 1258-0.