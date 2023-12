Glätte führte zu mehreren Unfällen

Dielheim/Sinsheim-Hasselbach (ots) – Der Kälteeinbruch der letzten Tage brachte nicht nur Schneefall mit sich, sondern auch glatte Straßen. Nicht alle Verkehrsteilnehmer waren darauf eingestellt, wie 2 Unfälle im Rhein-Neckar-Kreis zeigten.

Am Montag verlor um kurz vor 16:30 Uhr ein 18-Jähriger auf der Carl-Benz-Straße in Dielheim auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Audi. Das Fahrzeug knallte derart an einen Laternenmast, dass die Hinterachse des Autos brach. Es entstand mit knapp 12.000 Euro ein erheblicher Sachschaden, aber zum Glück blieb der junge Fahrer unverletzt.

Unversehrt blieb auch der 27-jährige Fahrer eines Audis, der am Montag gegen 23 Uhr auf der K 4284 von Sinsheim-Hasselbach in Richtung Neckarbischofsheim unterwegs war. Auf Grund von Glatteis kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen Baum. Der Schaden am Audi wird auf 20.000 Euro geschätzt. Auf Grund des erheblichen Schadens war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eisplatten von LKW verursachen Unfall

St. Leon-Rot (ots) – Eine immer wiederkehrende Gefahr stellen Eisplatten dar, die sich bei frostigen Temperaturen auf den Dächern der LKW-Anhänger bilden können. Gerade bei Anhängern mit Planen können sich mehrere hundert Liter Wasser ansammeln, die über Nacht gefrieren. Wird das Eis dann nicht vor Fahrtantritt beseitigt, können sich während der Fahrt Teile davon lösen und Unfälle verursachen.

Am Montag sah sich eine 60-jährige Fahrerin eines Hondas mit eben dieser Problematik konfrontiert. Um kurz nach 10:30 Uhr fuhr sie von Walldorf in Richtung St. Leon-Rot. Auf Höhe der Einmündung der Walldorfer Straße kam ihr ein LKW entgegen.

Vom Dach des Anhängers lösten sich große Eisbrocken, die auf die Windschutzscheibe des Hondas einschlugen und diese beschädigten. Der Fahrer des LKW bemerkte dies nicht und fuhr weiter, weshalb die 60-jährige ihr Auto wendete und die Verfolgung aufnahm. Kurz vor Walldorf gelang es ihr, den LKW einzuholen und die Polizei zu verständigen.

Dem 27-jährigen LKW-Fahrer droht nun ein Bußgeld, da er seinen Pflichten als Fahrzeugführer nicht nachgekommen war und so einen Unfall verursachte.

Diebe stehlen über 50 Tannenbäume – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Auf einem Pendlerparkplatz, Höhe L 599/B291, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft in der Zeit von Sonntag 17:30 Uhr bis Montag 09:30 Uhr, über 50 Tannenbäume von einem Grundstück und flüchtete. Die Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Aufgrund der Menge des Diebesguts wird nach derzeitigem Stand nder Ermittlungen davon ausgegangen, dass die Bäume mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Tel: 06262/288-0, zu melden.

Fiat-Fahrer landet unverletzt im Graben

Neidenstein/L 549/K 4179 (ots) – Ein 46-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Montag gegen 14.30 Uhr die K 4179 von Waibstadt kommend in Richtung Epfenbach. Im Kurvenbereich kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Feldbereich.

Die Örtlichkeit wurde durch Rettungskräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei aufgesucht. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Auto mit Brücke kollidiert

Weinheim (ots) – Montag 04.12.2023 um 09:30 Uhr, missachtet der 42-jährige Fahrer eines Mercedes Benz Sprinters ein Verkehrszeichen an der Bahnunterführung im

Suezkanalweg und bleibt aufgrund seiner eigenen Fahrzeughöhe mit dessen Aufbau

in der Bahnunterführung stecken. Durch den Aufprall wird der Fahrer leicht

verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in einem mittleren 4-stelligen Bereich. Die Bahnunterführung musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei örtlich umgeleitet.

Rücksichtloser BMW-Fahrer verursacht Unfall – Zeugenaufruf

Schönau (ots) – Am Montag gegen 14:35 Uhr fuhr ein 31-jähriger Transporter-Fahrer die mit Schnee bedeckte Altneudorfer Straße (L535) talwärts entlang. Aufgrund der Witterungsverhältnisse passte der 31-Jährige seine Geschwindigkeit an. Einem folgenden unbekannten BMW-Fahrer passte das wohl nicht, weshalb er den 31-Jährigen nach mehrmaligem dichten Auffahren und aufleuchten der Lichthupe letztendlich auf

Höhe eines Sportheims in Altneudorf überholte.

Beim anschließend Wiedereinscheren berührte der BMW den Transporter an der vorderen Stoßstange, woraufhin der Transporter auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Das Fahrzeug drehte sich und prallte gegen eine Leitschutzplanke. Der BMW-Fahrer

bzw. die Fahrerin flüchtete von der Unfallstelle. An dem Transporter entstand ein Sachschaden im niedrigen 3-stelligen Bereich. Die Leitschutzplanke blieb unbeschädigt. Auch der 31-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Bereits vor dem Überholvorgang versuchte der/die Unbekannte den Transporter zu überholen, musste jedoch aufgrund des Gegenverkehrs abbrechen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen BMW, Kombi, mit schwarzer Lackierung,

handeln. An der Heckscheibe soll auf der linken Seite ein Logo des Fußballbundesligisten BVB angebracht sein.

Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun nach Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin oder zu dem BMW geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel: 06223/9254-0 zu melden.

Unbekannte stehlen israelische Flagge – Polizei ermittelt

Eberbach (ots) – In der Zeit von Freitag01.12.2023 um 12 Uhr und Montag 04.12.2023 gegen 07 Uhr, entwendeten Unbekannte auf dem Leopoldsplatz vor dem Rathaus in Eberbach eine israelische Flagge. Im Zuge dessen wurde der Fahnenmast, an dem die Fahne befestigt war, beschädigt. Die genauen Umstände sowie die Frage, ob der Tat eine politische Motivation zugrunde liegt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Diebstahlschaden auf einen höheren

2-stelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden an dem Fahnenmast kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist ebenfalls Teil der aktuellen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeipräsidium Mannheim Zeugen des Geschehens. Diese melden sich bitte unter 0621/174-4444.

Unfall zwischen Eschelbronn und Meckesheim

L 549 (ots) – Am Montag 04.12.2023 kam es gegen 15.30 Uhr, zu einem Unfall auf der L 549 im Bereich Meckesheim. Ein Fahrzeugführer befuhr die L 549 von Eschelbronn in Fahrtrichtung B 45. Hierbei kam er, durch vermutlich glatter Fahrbahnverhältnisse, von dieser nach rechts ab und überschlug sich.

Anschließend kam er in einem Bach auf dem Dach zum Liegen. Er verletzte sich leicht, aber konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Aus dem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr vor Ort aufgefangen werden konnten.

Das Fahrzeug musste geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Dazu musste die L549 zeitweise gesperrt werden. Wie entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt.