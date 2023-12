Ludwigshafen: Rhein-Neckar-Creativ Messe am 06. und 07. Januar 2024

Ludwigshafen – Das Veranstaltungsjahr 2024 beginnt in Ludwigshafen bereits mit einem echten Highlight: Am ersten Januarwochenende steigt in der Friedrich-Ebert-Halle die 12. Ausgabe der Rhein-Neckar-Creativ Messe. Zwei Tage kommen kreative Besucherinnen und Besucher am 06. und 07. Januar wieder voll auf ihre Kosten und haben die Gelegenheit zum Einkaufen, Stöbern oder Mitmachen.

Premiere feierte die Messe bereits im Februar 2012, in den letzten Jahren hat sich die Veranstaltung zu einem echten Besuchermagnet entwickelt. Heute ist die Messe das angesagte Forum rund um Handarbeit, Basteln und kreatives Gestalten in der Metropolregion Rhein-Neckar und lockt jährlich über 10.000 Kreativbegeisterte nach Ludwigshafen. Marvin Okken (Veranstalter Okken GmbH, Bonn) und sein Team verwandeln die Halle 2024 wieder in ein echtes Kreativparadies:

„Wir sind begeistert über diese Resonanz und freuen uns auf die kommende Veranstaltung, die bereits am ersten Januarwochenende stattfindet. Der Dreikönigstag ist in Baden-Württemberg ein Feiertag, an diesem freien Samstag können uns somit viele aus der Region Mannheim und Heidelberg besuchen. Alle Gäste erwartet wie immer ein tolles Angebot an originelle Ideen, neuen Kreativtechniken und alles, was zum kreativen Gestalten und Basteln benötigt wird.“ MARVIN OKKEN

Die 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind wieder bis in den letzten Winkel mit interessanten internationalen Ausstellern belegt, rund 100 haben sich für die Rhein-Neckar Creativ 2024 angekündigt. Die Auswahl an den Ständen ist bunt gemischt, ein großer Messeschwerpunkt ist das textile Gestalten: So warten traumhafte Mode-, Deko- oder Patchwork-Stoffe namhafter Anbieter darauf, von geschickten Hobbykünstlern verarbeitet zu werden, on top gibt es eine große Auswahl an Zubehör und Nähmaschinen. Ebenfalls erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot aus der Welt des Bastelbedarfs, Mal- und Zeichenzubehör, Perlen, Schmuck, Wolle, Garn, Keramik und Glasarbeiten und vieles mehr – kurz alles, was das Bastelherz begehrt. Auch mit am Start: Die beliebten Workshops für große und kleine Bastler.

„Unsere Workshops sind Ideenreich, individuell und originell. Bei rund 30 Mitmachaktionen dreht sich alles wieder um kreative Spielideen, textiles Gestalten und vieles mehr. Spontanität ist hier absolut erwünscht: Anmeldungen sind nicht erforderlich, einfach vorbeischauen, sich inspirieren lassen und eigene Kreativideen umsetzen.“ MARVIN OKKEN

Die Friedrich-Ebert-Halle in der Erzbergerstraße 89 inmitten des Ebertparks ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Haltestellen „Ebertpark“ und „Eberthalle Süd“) sehr gut erreichbar; rund um die Halle stehen zahlreiche kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Messe ist samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sieben Euro, Kinder unter sieben Jahre haben freien Eintritt.

Tickets gibt es an der Tageskasse oder online unter www.rheinneckarcreativ.de. Hier finden Interessierte auch einen Überblick über die Aussteller und Workshops. Brandaktuelle Infos und Neuigkeiten rund um die Rhein-Neckar Creativ gibt es bei Facebook unter www.facebook.com/RheinNeckarCreativmesse.