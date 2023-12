Handydieb in acht Fällen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Sonntag einen 20-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der

am Sonntagmorgen einer Reisenden an einem abfahrbereiten ICE am Gleis 9 im

Hauptbahnhof das Handy gestohlen hatte. Nach Einfahrt des Zuges kam es am

Bahnsteig zu einem starken Gedränge, was der Täter ausnutzte um das Handy aus

der Jackentasche zu ziehen. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnte

eine Streife den Täter wiedererkennen und festnehmen. Danach wurde er zur Wache

gebracht, wo weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Wochenende an sieben

weiteren Handy-Diebstählen beteiligt war. Nach Feststellung seiner Personalien

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Heute wird der Mann

dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt – Gallus: Polizei stellt Rauschgift sicher und nimmt Dealer fest

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit (REE) haben am Freitagabend (01. Dezember 2023) eine größere

Menge an Betäubungsmitteln im Gallus sichergestellt. Zudem nahmen sie in einem

Keller ein junges Quartett fest, das mutmaßlich mit den Drogen dealte.

Eine Anwohnerin der Gutenbergstraße bemerkte gegen 23:00 Uhr Marihuanageruch

sowie mehrere fremde Personen im Hausflur und verständigte daraufhin die

Polizei. Vor Ort trafen Beamte im Keller des Mehrfamilienhauses auf drei junge

Männer im Alter von 18, 21 und 23 Jahren sowie einen 15-Jährigen. Sie versuchten

noch die Flucht zu ergreifen, was jedoch misslang. Die Polizei nahm alle vier

fest. Bei der Überprüfung eines von ihnen genutzten Kellerabteils, das scheinbar

als „Lounge“ diente und mit Sofa und TV ausgestattet war, fanden die Beamten

rund 2,1 Kilogramm Haschisch und ca. 380 Gramm Marihuana auf. Sie stellten die

Drogen, mehrere hundert Euro Bargeld und entsprechende Utensilien für den

mutmaßlichen Vertrieb des Rauschgifts als Beweismittel sicher sowie

Tierabwehrspray, Messer und mehrere Mobiltelefone.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des illegalen

Handels mit Betäubungsmitteln.

Der mutmaßliche 23-jährige Haupttäter, welcher über keinen festen Wohnsitz

verfügt, kam nach richterlicher Vorführung in Haft. Die anderen drei wurden nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Widerstand und Festnahme nach Bordellbesuch

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat gestern Mittag (03. Dezember 2023) einen

Mann festgenommen, der zuvor mit einer Prostituierten und ihrer Bordellmutter in

Streit geraten war und das Bordell nicht verlassen wollte. Der 24-Jährige habe

gegen 14.40 Uhr ein Bordell in der Moselstraße besucht. Nachdem es mit einer

dort beschäftigten Frau zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei und

die Hausherrin hinzugezogen werde musste, drohte der Mann, der „auf der Suche

nach Liebe“ war, der 27-jährigen Prostituierten mit dem Tode und wurde gegenüber

der 76-jährigen Hausherrin handgreiflich. Die alarmierte Polizeistreife traf den

Angreifer im Treppenhaus an. Auch mit der Polizei wollte er nicht reden und

wehrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nach der Festnahme griff

er die Beamten schließlich an, indem er einen der Polizisten gegen das Knie trat

und versuchte, den zweiten Beamten am Kopf zu packen. Die Einsatzkräfte erlitten

leichte Verletzungen und konnten ihren Dienst fortsetzen. Die Streife brachte

den Tatverdächtigen in die Haftzellen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des

Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frankfurt-Heddernheim: Verletzungen durch Reizgas

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 02. Dezember 2023, gegen 18.00 Uhr,

mussten mehrere Rettungswagen zu einem Drogeriemarkt im Limescorso gerufen

werden. Vier Kunden hatten den Drogeriemarkt verlassen und über Atembeschwerden

und Reizungen der Schleimheute geklagt. Die vier Frauen wurden durch den

Rettungsdienst versorgt und konnten anschließend wieder entlassen werden.

Angaben zum Tathergang oder dem Täter selbst konnten nicht erlangt werden, weder

durch die vier geschädigten Frauen, noch durch andere Personen. Auch die

Auswertung der Videoanlage brachte keine Erkenntnisse zur Tathandlung. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel / Innenstadt: Festnahme von zwei mutmaßlichen Autoknackern – Polizeifahrzeuge beschädigt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Samstag, den 2. Dezember 2023, nahm die

Polizei zwei 23 und 26 Jahre alte Männer fest, die sich an einem im

Bahnhofsviertel geparkten Fahrzeug bedienten. Nach einer Ortung mehrerer aus dem

Pkw gestohlenen Geräte konnten die Tatverdächtigen in der Allerheiligenstraße

angetroffen werden. Ein Unbekannter beschädigte jedoch zwei Polizeiwagen.

Zwei Geschädigte zeigten am Abend bei der Polizei einen besonders schweren Fall

des Diebstahls aus einem Fahrzeug an. Ihr BMW stand zwischen 18:50 Uhr und 19:40

Uhr in der Moselstraße. Offenbar erbeuteten die Täter in diesem Zeitraum aus dem

Pkw einen Rucksack und technische Geräte im Wert von über tausend Euro, unter

anderem einen Laptop, ein Tablet und Kopfhörer.

Doch die Langfinger hatten Pech, dass die Ortungsfunktion der Geräte nun die

Polizei auf den Plan rief, welche sie in die Allerheiligenstraße führte. Vor und

in einem Lokal trafen die Beamten schließlich gegen 21:30 Uhr auf zwei 23 und 26

Jahre alte Männer. Der 26-Jährige nahm beim Erblicken der Polizei umgehend die

Beine in die Hand und versuchte noch zu entkommen. Nach kurzer Verfolgung ließen

die Beamten bei ihm die Handschellen klicken. Bei dem 23-Jährigen fanden sie den

entwendeten Rucksack auf. Der junge Mann wurden ebenso festgenommen. Im Bereich

der Allerheiligenstraße konnten an mehreren Stellen verteilt schließlich auch

die gestohlenen Geräte aufgefunden werden.

Für die zwei wohnsitzlosen Männer ging es nach der Festnahme in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums. Sie müssen sich wegen des Verdachts des besonders

schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug verantworten.

Während der Festnahme der Tatverdächtigen beschädigte ein Unbekannter mit einem

spitzen Gegenstand insgesamt vier Reifen an zwei Polizeifahrzeugen, die in der

Klingerstraße abgestellt waren, sodass danach die Luft vollständig entwich.

Zeugen sahen noch eine Person in Richtung Zeil davonlaufen. Der etwa 25- bis

30-jährige Mann soll etwa 175 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er

habe eine Mütze, eine grasgrüne Jacke und eine schwarze Jogginghose getragen.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Sindlingen: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am

Freitagabend (01.12.2023) auf der Hoechster-Farben-Straße mit einem waghalsigen

Fahrmanöver einen Verkehrsunfall. Doch statt anzuhalten und den Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr dieser einfach davon. Zwei 21-Jährige

trugen leichte Verletzungen davon.

Gegen 22:07 Uhr waren ein mit zwei Personen besetzter BMW und ein VW

nebeneinander auf der zweispurigen Hoechster-Farben-Straße aus Richtung

Sindlingen kommend in Fahrtrichtung Höchst unterwegs. Kurz vor der Bahnstation

„Farbwerke“ lenkte der Fahrer des VW nach derzeitigen Kenntnissen seinen Pkw

nach links und touchierte dabei den auf der linken Spur befindlichen BMW.

Mutmaßlich wollte der VW-Fahrer wenden. In der Folge steuerte der BMW über die

zweispurige Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem Verkehrsschild auf dem Gehweg

und kam kurz vor dem Treppenabgang der Bahnstation zum Stehen. Der

Unfallverursacher drehte sich mit seinem Fahrzeug um die eigene Achse und

flüchtete in Richtung Höchst. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen soll es sich mutmaßlich um einen dunklen VW Golf

gehandelt haben. Dieser sei stark beschädigt gewesen. Hinweise über den Fahrer

liegen bislang nicht vor.

Die beiden 21-jährigen Insassen des BMW, Fahrer und Beifahrer, wurden leicht

verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene

Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zur Unfallzeit befanden sich einige Personen, die etwas gesehen haben könnten,

auf dem Heimweg von der nahegelegenen Jahrhunderthalle.

Die Frankfurt Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem

Unfallfahrzeug und/oder dem Fahrer/der Fahrerin geben können, sich beim 17.

Revier unter der Rufnummer 069 / 755 – 11700 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Bundesautobahn 3: Entlaufener Hund – Vollsperrung der Fahrbahn

Frankfurt (ots) – (dr) Ein entlaufener Hund sorgte gestern Abend für eine

Vollsperrung der A3. Der Hund konnte glücklicherweise wieder eingefangen und

seinem Besitzer übergeben werden.

Gegen 20:20 Uhr gingen über den Notruf zahlreiche Meldungen über einen Hund ein,

der sich auf der Bundesautobahn A3 zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Süd

und dem Parkplatz Hainbach befinden soll. Offenbar rannte das Tier zu diesem

Zeitpunkt entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur in Richtung Köln.

Mehrere Polizeistreifen der Autobahnpolizei Frankfurt und Langenselbold, des 19.

Reviers und der Polizeistation Heusenstamm begaben sich nun auf die Suche.

Die Beamten entdeckten den Vierbeiner kurz darauf auf der Autobahn. Da dieser

jedoch beharrlich die ganze Fahrbahn beanspruchte, musste diese für den Verkehr

komplett gesperrt werden. Mit vereinten Kräften gelang es, den weißen Malteser

einzufangen und seinem Besitzer zu übergeben. Offenbar war der Hund zuvor in

einem unbeobachteten Moment vom Parkplatz entkommen.

Die Vollsperrung der A3 in Richtung Würzburg wurde gegen 21:55 Uhr aufgehoben.

Der Verkehr hatte sich auf ca. 8 Kilometer gestaut.