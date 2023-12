Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Mutter und Tochter mit Messer angegriffen 32-Jähriger in psychiatrischer Einrichtung

Büdingen: Der Angriff eines 32-Jährigen am Freitagabend in Büdingen, hatte für eine 33-jährige Mutter und ihre 8-jährige Tochter fatale Folgen. Beide befinden sich derzeit mit nicht lebensbedrohlichen Schnittverletzungen in Gießener Krankenhäusern in Behandlung. Ein Haftrichter ordnete für den 32-jährigen dringend Tatverdächtigen die einstweilige Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung an.

Die Mutter und ihre Tochter sowie der 32-jährige dringend Tatverdächtige bewohnen unterschiedliche Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Am Freitagabend griff der 32-Jährige die 33-Jährige und das 8-jährige Kind im Hausflur mit einem Messer an. Beide trugen Schnittverletzungen davon – der dringend Tatverdächtige floh nach dem Angriff aus dem Haus. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Frau und des Kindes. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten den 32-Jährigen in Büdingen festnehmen und transportierten ihn ins Gewahrsam der Polizeistation. Während der polizeilichen Maßnahmen griff er Polizisten an, schlug und trat nach ihnen, um aus dem Gewahrsam zu fliehen. Diese überwältigten ihn und stellten ihn einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vor, der ihn vorläufig zwangsweise einwies. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gießen wurde der 32-jährige russische Staatsbürger am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der die einstweilige Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung anordnete.

Die Staatsanwaltschaft in Gießen und die Kriminalpolizei in Friedberg ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Tatmotiv dauern an, nähere Informationen hierzu können derzeit nicht veröffentlicht werden.

Büdingen: Hallenwand aufgeflext –

Auf Beute aus der Lagerhalle eines Dentalgroßhandels hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sie sich mit Trennschneidern an der Außenverkleidung der in der Straße „Reichardsweide“ gelegenen Halle zu schaffen. Hierdurch lösten sie gegen 01.00 Uhr den Einbruchalarm aus. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg, bis zu deren Eintreffen waren die Einbrecher bereits verschwunden. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro. Zeugen, die die Täter am frühen Sonntagmorgen dort beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der „Reichardsweide“ Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Florstadt – Nieder-Florstadt: Häuser Ziel von Einbrechern –

In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich Einbrecher an Einfamilienhäusern zu schaffen. Im Zeitraum von 21.00 Uhr bis 08.45 Uhr stiegen sie ein Haus in der Steegstraße, in der Wickstädter Straße, der Reitfeldstraße sowie in eins in der Berliner Straße ein. Sie schlugen Fensterscheiben ein, entriegelten diese und kletterten in die Häuser. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in den genannten Straßen beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Florstadt-Stammheim: Einbrecher scheitern –

In der Wetterauerstraße versuchten Diebe am Donnerstagabend in ein Haus einzusteigen. Gegen 20.00 Uhr schoben sie den Rollladen der Terrassentür hoch und hebelten an der Tür. Bewohner bemerkten die Täter und schalteten die Außenbeleuchtung an. Die Einbrecher flohen ohne in das Haus einzusteigen. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wölfersheim-Berstadt: Diebe stehlen E-Scooter –

Mit einem schwarzen Segway der Marke Ninebot machten sich Diebe in der Schottener Straße auf und davon. Das rund 1.200 Euro teure Fahrzeug stand in einer Garage. Die Diebe öffneten diese und griffen sich das Gefährt. An dem E-Scooter sind die Versicherungskennzeichen „590-PMK“ angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Scooters neben die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Büdingen: Hallenwand aufgeflext –

Auf Beute aus der Lagerhalle eines Dentalgroßhandels hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sie sich mit Trennschneidern an der Außenverkleidung der in der Straße „Reichardsweide“ gelegenen Halle zu schaffen. Hierdurch lösten sie gegen 01.00 Uhr den Einbruchalarm aus. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg, bis zu deren Eintreffen waren die Einbrecher bereits verschwunden. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro. Zeugen, die die Täter am frühen Sonntagmorgen dort beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der „Reichardsweide“ Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Florstadt – Nieder-Florstadt: Häuser Ziel von Einbrechern –

In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich Einbrecher an Einfamilienhäusern zu schaffen. Im Zeitraum von 21.00 Uhr bis 08.45 Uhr stiegen sie ein Haus in der Steegstraße, in der Wickstädter Straße, der Reitfeldstraße sowie in eins in der Berliner Straße ein. Sie schlugen Fensterscheiben ein, entriegelten diese und kletterten in die Häuser. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in den genannten Straßen beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Florstadt-Stammheim: Einbrecher scheitern –

In der Wetterauerstraße versuchten Diebe am Donnerstagabend in ein Haus einzusteigen. Gegen 20.00 Uhr schoben sie den Rollladen der Terrassentür hoch und hebelten an der Tür. Bewohner bemerkten die Täter und schalteten die Außenbeleuchtung an. Die Einbrecher flohen ohne in das Haus einzusteigen. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wölfersheim-Berstadt: Diebe stehlen E-Scooter –

Mit einem schwarzen Segway der Marke Ninebot machten sich Diebe in der Schottener Straße auf und davon. Das rund 1.200 Euro teure Fahrzeug stand in einer Garage. Die Diebe öffneten diese und griffen sich das Gefährt. An dem E-Scooter sind die Versicherungskennzeichen „590-PMK“ angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Scooters neben die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Florstadt – Nieder-Florstadt: Einbrecher in der Musikschule –

Im Zeitraum von Donnerstagabend, gegen 15.40 Uhr bis Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr suchten Diebe in der Weitgasse die Räume einer Musikschule auf. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchten die Zimmer. Ihnen fiel eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld in die Hände. Die Schäden am Fenster belaufen sich auf rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg-Ockstadt: Hofladen und Lagerhallen durchwühlt –

Der Hofladen eines Obsthofes in der Ober-Wöllstädter Straße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter drangen gewaltsam in den Laden ein und griffen sich Brände und eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dieselben Täter sich an insgesamt neun Lagerhallen im Umfeld zu schaffen machten. Sie brachen in der Rosbacher Straße sechs Lagerhallen auf, verschafften sich in der Ober-Wöllstädter Straße gewaltsam Zugang zu zwei Lagerhallen und suchten in einer Halle in der Bachgasse ebenfalls nach Beute. Ihnen fiel nach einer ersten Einschätzung der Besitzer ein Generator, Schweißwerkzeug, ein Herkules Fahrrad samt Anhänger sowie rund 200 Liter Diesel in die Hände. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag am Hofladen oder an den Lagerhallen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 an die Friedberger Polizei zu wenden.

Friedberg: Einbrecher flieht –

Heute in den frühen Morgenstunden versuchte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Gebrüder-Lang-Straße einzubrechen. Gegen 02.35 Uhr schreckten Aufbruchgeräusche die Bewohner auf. Sie entdeckten den Täter, der gerade im Begriff war eine Tür aufzubrechen. Als sie den Unbekannten durch die geschlossene Tür ansprachen, nahm der sofort Reißaus. Eine Personenbeschreibung können die Bewohner nicht abgebeben. Hinweise zu dem Einbrecher nehmen die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg-Ockstadt: Zigarettenautomat von der Wand gehebelt –

Am frühen Samstagmorgen machte sich ein Trio an einem in der Friedberger Straße montierten Zigarettenautomaten zu schaffen. Gegen 01.50 Uhr hebelten zwei Männer den Automaten von der Wand, während der Dritte „Schmiere“ stand. Als sie sich entdeckt fühlten, ließen sie den Automaten auf dem Boden zurück und suchten das Weite. Die beiden hebelnden Täter waren schlank und klein und trugen dunkle Kleidung. Ihr Komplize erschien etwas älter und war ebenfalls dunkel gekleidet. Die Schäden an dem Automaten und an der Wand können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Trio machen können oder die das Trio vor der Tat oder im Anschluss beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel und Dortelweil: Wohnungseinbrüche –

Im Laufe des zurückliegenden Freitags stiegen Diebe in eine Wohnung in der Straße „Hinter der Mauer“ in Dortelweil und in eine in der Vilbeler Danziger Straße ein. In Dortelweil lösten die Diebe gegen 19.00 Uhr den Einbruchalarm aus, als sie die Balkontür aufbrachen. Trotzdem durchwühlten sie Zimmer nach Beute – ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zwischen 07.00 Uhr und 21.45 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung in der Danziger Straße aus. Sie brachen ein Fenster auf und stiegen ein. Sie erbeuten Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. In beiden Fällen suchen die Ermittler der Vilbeler Polizei Zeugen und fragen: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Karben – Klein-Karben: In Haus eingestiegen –

Über ein zuvor aufgebrochenes Kellerfenster stiegen Diebe im Erlenweg in ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Nach Einschätzung der Besitzer fehlt Schmuck. Zeugen, die die Täter am Freitag, zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr im Erlenweg beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei den Ermittlern der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Florstadt – Nieder-Florstadt: Einbrecher in der Musikschule –

Im Zeitraum von Donnerstagabend, gegen 15.40 Uhr bis Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr suchten Diebe in der Weitgasse die Räume einer Musikschule auf. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchten die Zimmer. Ihnen fiel eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld in die Hände. Die Schäden am Fenster belaufen sich auf rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg-Ockstadt: Hofladen und Lagerhallen durchwühlt

Der Hofladen eines Obsthofes in der Ober-Wöllstädter Straße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter drangen gewaltsam in den Laden ein und griffen sich Brände und eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dieselben Täter sich an insgesamt neun Lagerhallen im Umfeld zu schaffen machten. Sie brachen in der Rosbacher Straße sechs Lagerhallen auf, verschafften sich in der Ober-Wöllstädter Straße gewaltsam Zugang zu zwei Lagerhallen und suchten in einer Halle in der Bachgasse ebenfalls nach Beute. Ihnen fiel nach einer ersten Einschätzung der Besitzer ein Generator, Schweißwerkzeug, ein Herkules Fahrrad samt Anhänger sowie rund 200 Liter Diesel in die Hände. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag am Hofladen oder an den Lagerhallen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 an die Friedberger Polizei zu wenden.

Friedberg: Einbrecher flieht –

Heute in den frühen Morgenstunden versuchte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Gebrüder-Lang-Straße einzubrechen. Gegen 02.35 Uhr schreckten Aufbruchgeräusche die Bewohner auf. Sie entdeckten den Täter, der gerade im Begriff war eine Tür aufzubrechen. Als sie den Unbekannten durch die geschlossene Tür ansprachen, nahm der sofort Reißaus. Eine Personenbeschreibung können die Bewohner nicht abgebeben. Hinweise zu dem Einbrecher nehmen die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg-Ockstadt: Zigarettenautomat von der Wand gehebelt –

Am frühen Samstagmorgen machte sich ein Trio an einem in der Friedberger Straße montierten Zigarettenautomaten zu schaffen. Gegen 01.50 Uhr hebelten zwei Männer den Automaten von der Wand, während der Dritte „Schmiere“ stand. Als sie sich entdeckt fühlten, ließen sie den Automaten auf dem Boden zurück und suchten das Weite. Die beiden hebelnden Täter waren schlank und klein und trugen dunkle Kleidung. Ihr Komplize erschien etwas älter und war ebenfalls dunkel gekleidet. Die Schäden an dem Automaten und an der Wand können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Trio machen können oder die das Trio vor der Tat oder im Anschluss beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel und Dortelweil: Wohnungseinbrüche –

Im Laufe des zurückliegenden Freitags stiegen Diebe in eine Wohnung in der Straße „Hinter der Mauer“ in Dortelweil und in eine in der Vilbeler Danziger Straße ein. In Dortelweil lösten die Diebe gegen 19.00 Uhr den Einbruchalarm aus, als sie die Balkontür aufbrachen. Trotzdem durchwühlten sie Zimmer nach Beute – ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zwischen 07.00 Uhr und 21.45 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung in der Danziger Straße aus. Sie brachen ein Fenster auf und stiegen ein. Sie erbeuten Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. In beiden Fällen suchen die Ermittler der Vilbeler Polizei Zeugen und fragen: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Karben – Klein-Karben: In Haus eingestiegen –

Über ein zuvor aufgebrochenes Kellerfenster stiegen Diebe im Erlenweg in ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Nach Einschätzung der Besitzer fehlt Schmuck. Zeugen, die die Täter am Freitag, zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr im Erlenweg beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei den Ermittlern der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.