Streit auf Tankstellengelände: Mann mit Messer angegriffen, Tatverdächtiger festgenommen

Kassel-Bettenhausen: Am heutigen Montagnachmittag wurde die Polizei gegen 14:25 Uhr zu einer Tankstelle in der Leipziger Straße in Kassel, nahe der Haltestelle „Lindenberg“ gerufen, da dort ein Mann mit einem Messer verletzt worden sein soll. Die hinzugeeilten Streifen der Kasseler Polizeireviere sowie die Rettungskräfte trafen vor Ort auf den verletzten Mann und konnten den mutmaßlichen Täter, einen 32-Jährigen, festnehmen. Der Verletzte wurde mit Schnittverletzungen am Kopf und an der Hand in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach bisherigen Informationen für ihn nicht bestehen. Nach Angaben von Zeugen sind die beiden Männer zuvor auf dem Gelände der Tankstelle in Streit geraten, in dessen Verlauf der 32-Jährige den Kontrahenten mit dem Messer angegriffen haben soll. Der Grund für den Streit und der genaue Ablauf der Tat sind derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Tankstellengelände ist derzeit noch für die Spurensicherung abgesperrt. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Schwarzer Dodge Pick-Up am Jungfernkopf gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel-Jungfernkopf: Bislang unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Montag im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf einen schwarzen Dodge RAM 1500 gestohlen. Der Diebstahl in der Straße „Im Molkengrund“ war heute Morgen gegen 5:50 Uhr von dem Autobesitzer aus dem Landkreis Kassel entdeckt worden. Letztmalig gesehen worden war der auf einem Parkplatz abgestellte Pick-Up am gestrigen Sonntagabend gegen 19:50 Uhr. Von dem nur wenige Monate alten Fahrzeug im Wert von ca. 100.000 Euro fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wie die offenbar professionell agierenden Täter bei dem Diebstahl genau vorgingen, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Unbekannte brechen in Haus in Vellmar ein: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am Samstag in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Vellmar eingebrochen. Die Täter hatten im kurzen Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 20:00 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und waren so in das Haus eingestiegen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schränke in mehreren Zimmern. Mit vorgefundenem Bargeld, Schmuckstücken und Sparbüchern flüchteten sie über einen Wintergarten nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Samstag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Diebstahl von Sattelzugmaschine in Kaufungen-Papierfabrik: Polizei sucht Zeugen

Kaufungen-Papierfabrik (Landkreis Kassel): Unbekannte haben zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in Kaufungen-Papierfabrik eine Sattelzugmaschine im Wert von ca. 90.000 Euro gestohlen. Der Diebstahl des Fahrzeugs wurde am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, bemerkt. Letztmalig gesehen worden war die am Straßenrand in der Industriestraße abgestellte Zugmaschine am Freitag, gegen 15:30 Uhr. Wie genau die Diebe vorgingen, ist derzeit noch unklar. Von dem weißen DAF-Lkw, Typ XF 480 FT, fehlt trotz der am Sonntag eingeleiteten europaweiten Fahndung bislang jede Spur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen Sattelzugmaschine geben können.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Zwei kostenlose Online-Vorträge: Einbruchschutz für Häuser, Wohnungen und Kellerräume

Die nordhessische Polizei bietet am 13.12.2023 und am 04.01.2024 zwei kostenlose Online-Vorträge zum Thema „Einbruchschutz für Häuser, Wohnungen und Kellerräume“ an. Die kriminalpolizeilichen Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen werden an beiden Terminen auf technische Sicherungen eingehen, nützliche Verhaltenstipps geben und erklären, wie man es Einbrechern durch Beleuchtung schwermachen kann. Weitere Informationen zu den Anmeldevoraussetzungen finden sich in den nachfolgenden Vortragsbeschreibungen:

Vortrag am 13.12.2023

Termin: Mittwoch, 13.12.2023, 18:00 bis 19:30 Uhr. Organisator ist die VHS Landkreis Kassel. Eine Voranmeldung bis zum 08.12.23 ist erforderlich.

Anmeldung unter https://vhs-region-kassel.de/start/kurssuche/kurs/Online-Einbruchschutz-fuer-Haeuser-Wohnungen-und-Kellerraeume/232-11428.

Die Kurs-Nummer lautet 232-11428. Der Vortrag findet über das Videokonferenzsystem BigBlueButton statt und ist gebührenfrei. Den Link zur Veranstaltung erhält man nach Anmeldung über die VHS rechtzeitig vor Beginn.

Vortrag am 04.01.2024

Termin: Donnerstag, 04.01.2024, 18:00 bis 19:45 Uhr. Organisator ist das Polizeipräsidium Nordhessen. Der Vortrag findet über die Online-Plattform EDUDIP statt.

Link zur Anmeldung: https://join.next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-wohnungen-und-kellerraume/1977975.

Auch dieser Vortrag ist kostenfrei.

Korbach (Waldeck-Frankenberg): Folgemeldung zum Verkehrsunfall mit zunächst zwei schwer verletzten Personen auf der B 251 – eine Unfallbeteiligte in der Folge verstorben

Die 66-jährige Unfallbeteiligte ist in den frühen Morgenstunden in Folge ihrer Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, werden von der Polizeistation Korbach durchgeführt.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der 05631-971-0 zu melden.

Raubüberfall in Wohn- und Geschäftshaus in Wesertal

Am Freitag, den 01.12.2023, gegen 17:50 Uhr, drangen zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam in das Objekt in Oedelsheim ein. Dort stießen sie auf die 67-jährige Besitzerin. Diese wurde aufgefordert die vorhandene Geldbehältnisse zu öffnen. Die Geschädigte öffnete diese, die Täter entnahmen die Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männl., ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trug eine dunkle Vliesjacke, eine dunkle Mütze, sowie einen helle medizinische Mundschutzmaske. Täter 2: männl., ca. 170 groß, dunkle Bekleidung (näheres nicht bekannt), trug eine dunkle Mütze und eine dunkle medizinische Mundschutzmaske.

Sollten Hinweise auf die Täter oder sonstige Hinweise zur Tat gegeben werden können, wird gebeten die Polizei in Kassel unter 0561-910-0 zu kontaktieren.

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der B 251

Am Freitag, den 01.12.23, gegen 17:50 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 251 zwischen Korbach und Meineringhausen. Ein 56-jähriger aus Waldeck geriet in einer Rechtskurve mit seinem PKW in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem PKW der 66-jährigen frontal zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten kamen schwer verletzt in umliegenden Krankenhäuser. An den PKW entstand Totalschaden. Zur Aufklärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B 251 war ca. 4 Stunden voll gesperrt.