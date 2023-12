Blitzer beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten am Donnerstagnachmittag (30.11.), gegen 15 Uhr, einen Blitzer in der Niesiger Straße. Es entstanden rund 1.200 Euro Sachschaden.

Farbschmierereien

Fulda. Am Freitag (01.12.), zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr, beschmierten Unbekannte eine Mauer im Bereich Esperantoplatz mit Farbe. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.

Autoscheibe beschädigt

Fulda. In der Weserstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (02.12.) die Frontscheibe eines weißen Ford Transit. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden.

Mehrere Fahrräder gestohlen – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Fulda. In der Görresstraße kam es am Samstagnachmittag (02.12.), gegen 15.30 Uhr, zum Diebstahl von drei Fahrrädern, die im Carport eines Einfamilienhauses abgestellt waren.

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und sich bemerkbar gemacht. Daraufhin flüchteten drei männliche Täter in Richtung Herbsteiner Straße. Der Zeuge informierte die Polizei Fulda, die daraufhin umgehend die Fahndung einleitete. Schon kurze Zeit später gelang es den Beamten zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren in Tatortnähe anzutreffen und vorläufig festzunehmen. Auch zwei der gestohlenen Fahrräder wurden in einem nahegelegenen Busch entdeckt und konnten bereits kurze Zeit später dem Eigentümer übergeben werden.

Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Der dritte Täter ist weiterhin flüchtig. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: 16 bis 25 Jahre alt, Halbglatze, bekleidet mit einer hellen Jacke, trug einen schwarzen Rucksack.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (03.12.). Ein 38-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18.50 Uhr die Dalbergstraße aus Richtung Rangstraße kommend in Fahrtrichtung Petersberger Straße und benutzte hierzu den linken von zwei Fahrspuren in eine Richtung. Ein 25-jähriger Daimler-Fahrer befuhr zeitgleich die Dalbergstraße in gleicher Richtung auf dem rechten von zwei Fahrspuren in eine Richtung und überholte nach aktuellem Kenntnisstand den VW-Fahrer rechts, um anschließend vor dem VW auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Aus noch unklarer Ursache stieß der Daimler-Fahrer dabei mit dem Fahrzeugheck gegen die rechte Fahrzeugfront des VWs. Durch den Aufprall wurde der Daimler zudem noch gegen einen an der dortigen Lichtzeichenanlage auf dem rechten Fahrstreifen wartenden BMW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Unfall eines Kleinbusses

Hofbieber. Am Montag (04.12.), gegen 7.20 Uhr, kam es auf der L3174 zu einem Alleinunfall eines Mercedes Kleintransporters. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der 61-jährige Fahrer aus Hofbieber mit dem Fahrzeug von Hofbieber kommend in Richtung Niederbieber unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Mann kurz vor der Ortseinfahrt Niederbieber die Kontrolle über den Kleinbus und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kam der Mercedes auf der linken Seite im Graben zum Erliegen. Der Fahrer sowie sein drei seiner insgesamt fünf Mitfahrenden – eine 29-jährige Frau aus der Gemeinde Hofbieber, ein 11-jähriger Junge aus der Gemeinde Dipperz und ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hofbieber – wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht. Außerdem entstanden rund 4.000 Euro Sachschaden an dem Kleinbus.

Polizei kontrolliert am Hoherodskopf

Hoherodskopf. Jedes Jahr ziehen die verschneite Landschaft und die Pisten rund um den Hoherodskopf nicht nur begeisterte Wintersportler an, sondern auch immer wieder Autofahrer, die auf den schneebedecken Parkplätzen gefährliche Fahrmanöver durchführen. Um auf die Gefahren eines solchen Verhaltens hinzuweisen und Beeinträchtigungen für Anwohner benachbarter Ortschaften zu reduzieren, aber auch mögliche Verstöße zu ahnden, ist die Polizeidirektion Vogelsberg in den Wintermonaten regelmäßig vor Ort präsent und führt Kontrollen durch.

Bereits am Freitagabend (01.12.) führte die Polizei entsprechende Kontrollen im Bereich des Hochplateaus des Hoherodskopfs durch. Die Beamten stellten dabei insgesamt zwölf Fahrzeuge und etwa 30 Personen auf dem dortigen Parkplatz der L 3305 und im Bereich der Straße „Am Hoherodskopf“ fest. Beide Bereiche sind in der Nachtzeit, zwischen 21 Uhr und 6 Uhr, für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt und entsprechend beschildert. Die Kontrollkräfte sprachen mehrere mündliche Verwarnungen aus und ahndeten eine niedrige einstellige Anzahl an Verstößen wegen des Einfahrtsverbots. Neben allgemeinen Verkehrsverstößen legten die Polizisten bei ihren Kontrollen aber auch ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeugführende, die die winterlichen Bedingungen auf dem Hoherodskopf zum Driften nutzten. In diesem Zusammenhang wurde ein Verstoß festgestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen unnötiger Lärm- und vermeidbaren Abgasbelästigungen, gegen einen Fahrzeugführer eingeleitet. Die Strafen hierfür liegen nach dem neuen Bußgeldkatalog im zwei- bis dreistelligen Euro-Bereich.

Auch in den kommenden Wochen wird die Polizeidirektion Vogelsberg rund um den Hoherodskopf derartige Kontrollen durchführen.

Reifen von mehreren Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Freitag (01.12.) je einen Reifen eines silbernen VW Polo sowie eines weißen Seat Leon. Zur Tatzeit standen beide Autos – an denen Gesamtsachschaden von circa 250 Euro entstand – auf einem Parkplatz in der Hainstraße.

Auch an einem blauen Renault Clio beschädigten Unbekannte zwei Reifen. Der Pkw stand zur Tatzeit am Freitag (01.12.), zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Homberger Straße. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Am darauffolgenden Samstag (02.12.) wurden der Polizei ebenfalls drei weitere beschädigte Reifen von je einem VW Polo und zwei VW Golf sowie drei zerstochene Reifen eines Opel Corsa in der Bismarckstraße gemeldet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich voraussichtlich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Etwa 10.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen Montagnachmittag (27.11.) und Mittwochnachmittag (29.11.) an und in einem leerstehenden Gebäude in der Max-Planck-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörten die Täter mehrere Fensterscheiben und verschütteten Farbe in den Räumlichkeiten.

Weihnachtskugeln zerstört

Bad Hersfeld. Nach aktuellem Erkenntnissen entwendeten mindestens drei Männer am Freitag (01.12.), gegen 22.30 Uhr, mehrere Christbaumkugeln von dem aufgestellten Weihnachtsbaum am Linggplatz. Anschließend warfen und schossen die Unbekannten sich den Baumschmuck gegenseitig zu, wobei auch einige Kugeln zu Bruch gingen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 60 Euro. Die Männer entfernten sich im Nachgang in Richtung Stiftsruine. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich circa 20 bis 35 Jahre alt dunkle, kurze, braune Haare trug einen schwarzen Mantel mit rotem Innenfutter, einen weißen

Rollkragenpullover, eine Jeanshose und schwarze Schuhe

Täter 2: männlich circa 20 bis 35 Jahre alt trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, einen grauen

Schal, eine helle Jeanshose und weiße Schuhe

Täter 3: männlich circa 20 bis 35 Jahre alt trug eine schwarze Mütze, einen schwarzen Mantel, eine

dunkelgraue Hose und weiße Schuhe



Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0.

Versuchter Einbruch in Keller

Heringen. Unbekannte versuchten am Freitagabend (01.12.) in den Keller eines Einfamilienhauses im Rosenweg in Lengers einzubrechen. Etwa gegen 21.25 Uhr traten die Täter gegen ein Fenster der Räumlichkeiten. Anschließend traten sie umgehend unerkannt die Flucht an. Sie hinterließen rund 300 Euro Sachschaden.

Heckscheibe eingeschlagen

Romrod. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Samstag (02.12.) die Heckscheibe eines schwarzen Hyundai ix35 ein. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Alsfelder Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0.

Einbruch in Café

Alsfeld. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (02.12.) unerlaubt in ein Café in der Mainzer Gasse. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Geschäftsräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter hinterließen allerdings rund 1.000 Euro Sachschaden.

Anhänger gestohlen

Alsfeld. Einen am Fahrbahnrand in der Hersfelder Straße abgestellten, blauen Pkw-Anhänger des Herstellers Stema stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.12.). Der Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen KS-U 1344 hat einen Wert von etwa 900 Euro.

Geldautomatensprengung in Grebenhain

Grebenhain. Am frühen Montagmorgen (04.12.), gegen 2.30 Uhr, kam es zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in der Hindenburgstraße in Ilbeshausen-Hochwaldhausen. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sprengten mehrere dunkel gekleidete Täter einen dortigen Geldautomaten auf. Ob sie in der Folge Bargeld an sich nahmen ist noch unklar. Auch die Höhe des durch die Sprengung entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Pkw.

Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und führt aktuell vor Ort – gemeinsam mit Spezialisten des osthessischen Erkennungsdienstes – umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Bereits heute Nacht waren Experten des Hessischen Landeskriminalamtes am Tatort, der momentan noch weiträumig abgesperrt ist.

Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Obersuhl

Wildeck-Obersuhl. Die Polizeistation Rotenburg bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer möglichen Unfallflucht, wonach ein 39-jähriger Obersuhler als Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich mutmaßlich am Sonntagmorgen (03.12.) zwischen 03 und 05 Uhr im Bereich der Ortslage Obersuhl auf der Eisenacher Straße von der Einmündung Lindenstraße in Richtung Gerstungen. Das Unfallopfer, das aufgrund seiner Verletzungen bisher keine Angaben zum Unfallhergang machen konnte, wurde letztmalig gg. 02:30 Uhr beim Verlassen eines Lokals in Obersuhl an der Eisenacher Straße gesehen und später gegen 05:00 Uhr von zwei unbekannten männlichen Personen schwer verletzt nach Hause gebracht. Diese Personen werden gebeten sich dringend bei der Polizei zu melden, da sie als wichtige Zeugen in Frage kommen.

Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die ein mögliches Unfallgeschehen beobachtet oder im oben angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer 06623/9370 entgegen.

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

1.) Am Samstag (02.12.) kam es gegen 21.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rotenburg an der Fulda, in der Schwarzenhaseler Straße. Ein 52-jähriger Fahrer aus Rotenburg/F. befuhr mit seinem Pkw VW Caddy die L 3236 (Schwarzenhaseler Straße) von Lispenhausen kommend in Richtung Schwarzenhasel. In Höhe der Hausnummer 27 kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen dort geparkten Pkw Alfa Romeo und kam anschließend in einem neben der Fahrbahn befindlichen Holzstapel zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Bei dem Unfallverusacher wurde bei Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch durch die eingesetzten Beamten festgestellt. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

2.) Am Samstag (02.12.) kam es gegen 23.30 Uhr auf der K60 – zwischen Lüdersdorf und Rotenburg an der Fulda – zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Fahrerin aus Rotenburg/F. befuhr mit ihrem Pkw VW Passat die K60 aus Richtung Bebra-Lüdersdorf kommend in Fahrtrichtung Rotenburg an der Fulda. Im Bereich einer Linkskurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei neben der Fahrbahn befindliche Richtungstafeln. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an den Richtungstafeln beträgt etwa 250 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Einbruch in Café in der Alsfelder Altstadt

Alsfeld. In der Nacht von Freitag (01.12.) auf Samstag (02.12.) verschafften sich bisher unbekannte Täter unbefugten Zutritt über ein aufgehebeltes Fenster in ein Café am Alsfelder Marktplatz. Die Räume des Cafés wurden durchsucht und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740.

ZEUGENAUFRUF: Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders

Am Freitag den 01.12.2023, im Zeitraum zwischen 08:35 und 08:50 Uhr, ereignete sich im Dietgeser Weg, Höhe Hausnummer 1, in 36115 Hilders-Rupsroth eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein weißer Ford Fiesta im Heckbereich, hinten links. Der/die unfallverursacher-/in flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in unbekannte Richtung. Hinweise bezüglich des unfallverursachenden Kraftfahrzeug bitte an die Pst. Hilders.

Verkehrsunfallflucht zwischen Alsfeld und Eifa – Zeugenaufruf

Am 30.11.2023, um 14:45 Uhr fuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem weißen Sprinter von Alsfeld nach Eifa. Im Bereich der Anhöhe zwischen den Ortschaften, ungefähr auf der Höhe des Busunternehmens, kam ihm ein weißer SUV entgegen, von dessen Dach Eisbrocken herunter auf seine Windschutzscheibe fielen. Diese zerbrach und es entstand Sachschaden. Der SUV-Fahrer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld, Tel. 06631/974-0.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BAD HERSFELD. Am Freitag, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein dunkelgrauer VW-Multivan, welcher auf dem Marktplatz parkte, von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, im hinteren Bereich der Beifahrerseite touchiert. Der Schaden beziffert sich auf ca. 600 Euro. Im beschädigten Bereich wurden weiße Fremdlackanhaftungen festgestellt. Die Polizeistation ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06621/932-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

BAD HERSFELD. Am Freitag, gg. 13:30 Uhr, stieß eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Offenburg in der Gerwigstraße, beim Einfahren in den fließenden Verkehr, gegen den, gegenüber der Grundstücksausfahrt ordnungsgemäß parkenden PKW einer Gelsenkirchenerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag, den 01.12.2023 um 19:05 Uhr befuhr ein silberner/ grauer Mercedes-Benz die Wippershainer Straße in Bad Hersfeld stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 6 streifte der Fahrzeugführer des PKW beim Vorbeifahren einen geparkten Seat Alhambra eines 25-jährigen Mannes aus Friedewald. Im Nachgang entfernte sich der Fahrzeugführer/in des Mercedes von der Unfallstelle ohne seinen/ ihren Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachzukommen und sich um den durch ihn/ sie entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden am geparkten PKW in Höhe von ca. 100 Euro. Der Mercedes müsste eine Beschädigung am Außenspiegel der Beifahrerseite aufweisen.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise werden bei der Polizeistation unter der Telefonnummer 06621 – 932 – 0 oder jeder anderen Polizeidienstelle entgegengenommen.