Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Telefonbetrüger erfolgreich,

Hochtaunuskreis, Donnerstag, 30.11.2023 & Freitag, 01.12.2023

(da)In den vergangenen Tagen sind drei Personen aus dem Hochtaunuskreis Opfer von Telefonbetrügern geworden. In zwei Fällen riefen die Betrüger am Donnerstag beziehungsweise Freitag an und gaben sich als Mitarbeiter eines Online-Bezahldienstes aus. Die Konten der Angerufenen seien Ziel von Hackerangriffen geworden. Aus diesem Grund brachten die Betrüger sie dazu, verschiedene Apps zu installieren, dort Konto- und Kreditkartendaten einzugeben und teilweise sogar Fotos von Personalausweisen hochzuladen. Mit diesen Daten buchten die Betrüger dann insgesamt einen vierstelligen Betrag ab. Als der Betrug aufflog, war der Großteil des Geldes bereits unwiederbringlich verloren. In einem anderen Fall erhielt ein Mann aus Usingen am Freitag eine SMS, in der er über einen Link aufgefordert wurde, seine Passwörter für das Online-Banking zu aktualisieren. Leider kam er der Aufforderung nach und gab damit die hochsensiblen Daten preis. Mit diesen Daten buchten die Betrüger nun 20.000 Euro von seinem Konto ab. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen oder SMS sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

Fahrzeugteile in Oberursel entwendet, Oberursel, Am Hang, Donnerstag, 30.11.2023, 10:00 Uhr bis Freitag, 01.12.2023, 10:10 Uhr

(da)Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen machten sich Diebe in Oberursel an einem Fahrzeug zu schaffen. Die Diebe demontierten die Scheinwerfer eines Porsche Cayenne, der im Tatzeitraum in einer Einfahrt der Straße „Am Hang“ abgestellt war. Durch ihr rabiates Vorgehen beschädigten sie auch den restlichen Porsche, bevor sie mit den Fahrzeugteilen unerkannt entkamen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch in Gebäude der Stadtwerke,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Steinmühlstraße, Freitag, 01.12.2023, 13:15 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 06:00 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Gebäude der Stadtwerke Bad Homburg eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zu einem noch unbekannten Zeitpunkt gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen in der Steinmühlstraße. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Brand in Mehrfamilienhaus,

Bad Homburg, Goldgrubenstraße, Sonntag, 03.12.2023, 19:40 Uhr

(da)In Bad Homburg ist es am Sonntagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Gegen 19.40 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei in die Goldgrubenstraße gerufen. Dort war in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Aufgrund der starken Rauchausbreitung innerhalb des Wohnhauses war dieses nach Abschluss der Löscharbeiten zunächst nicht mehr bewohnbar. Fünf Personen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 75.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Unfallflucht am Königsteiner Kreisel, Königstein, B8, Freitag, 01.12.2023, 17:15 Uhr

(da)Am Freitagabend ereignete sich am Königsteiner Kreisel eine Unfallflucht. Gegen 17:15 Uhr befuhren ein schwarzer Ford Fiesta und ein schwarzer Mercedes den Kreisel, als ein drittes Fahrzeug aus Richtung Kronberg kommend in den Kreisel einfahren wollte. Beim Einbiegen soll das dritte Fahrzeug die beiden im Kreisverkehr befindlichen Fahrzeuge so geschnitten haben, dass diese stark abbremsen mussten. Dabei fuhr der Mercedes auf den Ford auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das dritte Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen weißen Mercedes handelt, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den sich aus dem Unfall ergebenden Pflichten nachzukommen. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise, insbesondere zu dem weißen Mercedes, unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Grabenstraße Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 01.12.2023, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Grabenstraße in Friedrichsdorf. Durch den oder die Täter wurde die Terrassentür auf der Rückseite des Objekts, vermutlich mit einem Schraubendreher, aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht. Es wurden dann Bargeld und Schmuckgegenstände entwendet. Eine genaue Liste der entwendeten Gegenstände liegt noch nicht vor. Am Objekt entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2500 EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Tulpenweg

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 15:15 Uhr bis 19:35 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 02.12.2023, kam es im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 19:35 Uhr zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus im Tulpenweg in Friedrichsdorf. Der oder die Täter zerstörten zuerst den Bewegungsmelder einer Lampe im Bereich der Hauseingangstür und versuchten anschließend die Tür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Diebstahl eines E-Mountainbikes aus einer Garage

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Ludwig-Christ-Straße Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 08:00 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 10:00 Uhr

Sachverhalt: Im Zeitraum vom Freitag, dem 01.12.2023, 08:00 Uhr bis Samstag, dem 02.12.2023, 10:00 Uhr betraten bisher unbekannte Täter das Grundstück eines Wohnhauses in der Ludwig-Christ-Straße in 61476 Kronberg im Taunus und konnten sich durch Aufschieben eines Garagentores Zutritt in das Garageninnere verschaffen. Hieraus entwendeten die Täter das dort abgestellte blaue E-Mountainbike der Marke Riese und Müller im Wert von 6850 EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Hakenkreuz an Zaun gesprüht

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Weberpfad Tatzeit: bis zum Samstag, 02.12.2023, 16:36 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 02.12.2023, wurde um 16:36 Uhr durch eine Zeugin ein Hakenkreuz an einem Gartenzaun im Weberpfad in Bad Homburg v. d. Höhe festgestellt. Das Hakenkreuz wurde mit schwarzer Sprühfarbe gesprüht. Wann dies geschah steht bislang nicht fest, da die Zeugin keine Angaben machen konnte, wann der Zaun noch unversehrt war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde das Hakenkreuz unkenntlich gemacht. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Parkdeckwand mit Graffiti besprüht

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Holzweg

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 17:06 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 02.12.2023, besprühten um 17:06 Uhr zwei männliche Täter die Wand eines Parkdecks im Holzweg in Oberursel (Ts.) mit Graffiti. Durch den Betreiber des videoüberwachten Parkhauses wurde mitgeteilt, dass zwei männliche Personen im Begriff seien, die Wand des obersten Parkdecks permanent mit Sprühfarbe zu verzieren. Da dieses Vorhaben so jedoch nicht abgesprochen war, versuchte der vor Ort befindliche Sicherheitsdienst die Personen aufzugreifen. Diesen gelang jedoch die Flucht. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf ca. 150 EUR. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Personenbeschreibung 1:

männlich

schlank

schwarze Mütze

schwarze Jacke

bräunliche Weste

beige Hose

schwarze Sneaker

Personenbeschreibung 2:

männlich

schlank

schwarze kurze Haare mit Seitenscheitel

schwarze Jacke

schwarze Jogginghose mit grau/weißem Streifen an der Seite

schwarze Sneaker

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: +49 6171 / 6240 – 0 in Verbindung zu setzen.

Feueralarm ohne Grund ausgelöst

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Rathausplatz Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 22:55 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 01.12.2023, wurde um 22:55 Uhr der Feueralarm in der Ladengalerie im Rathaus in Bad Homburg ausgelöst. Die entsandten Kräfte der Feuerwehr konnten jedoch keinen Brand oder ähnliches feststellen, was das Betätigen des Feuermelders rechtfertigen könnte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Auffahrunfall mit vier leicht verletzten Personen

Unfallort: L 3057 / K 765 Gemarkung Friedrichsdorf / Burgholzhausen Unfallzeit: Freitag, 01.12.2023, 21:10 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 01.12.2023, kam es um 21:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der L 3057 bei Friedrichsdorf Burgholzhausen. Ein 51 Jahre alter Friedrichsdorfer befuhr zusammen mit einem 53 Jahre alten Beifahrer aus Friedrichsdorf in einem grauen Skoda Octavia die L 3057 aus Richtung Seulberg kommend in Richtung Burgholzhausen. An der Kreuzung L3057 / K 765 (Mainzer Straße) musste er an der Ampel anhalten, da diese rotes Licht zeigte. Dies bemerkte ein 28 Jahre alter Bad Homburger in einem grauen Skoda Fabia zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Skoda Octavia auf. In dem Skoda Fabia befand sich noch ein 30 Jahre alter Friedrichsdorfer als Beifahrer. Bei dem Unfall wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Die Fahrzeugnutzer des Skoda Octavia wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dieser wird im Gesamten auf 15.000 EUR geschätzt.

Trunkenheitsfahrt mit Ausfallerscheinungen

Tatort: B 456 Gemarkung Wehrheim

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 23:10 Uhr,

Sachverhalt: Für einen 43-jährigen Frankfurter endete der Samstag auf der Polizeistation in Usingen. Gegen 22:58 Uhr wurde der Polizei in Bad Homburg ein roter Transporter gemeldet, der im Bereich der B456 von Bad Homburg in Richtung Wehrheim Schlangenlinien fuhr und immer wieder unvermittelt bremste. Der PKW konnte durch zwei eingesetzte Streifen aus Bad Homburg und Usingen angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,49 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation Usingen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.