In Wohnung eingebrochen,

Hünfelden-Dauborn, Schillerstraße, Sonntag, 03.12.2023, 16:30 Uhr bis 18:55 Uhr

(wie) In Dauborn ist am Sontag in eine Wohnung eingebrochen worden. Unbekannte hatten sich in einem unbeobachteten Moment einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße genähert. Dort hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten entdeckten die Täter eine geringe Summe Bargeld und entwendeten dieses. Der eher geringen Beute steht nun ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR gegenüber. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Werkzeuge aus Garage gestohlen,

Villmar, Milanweg, Freitag, 01.12.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Villmar Werkzeuge aus einer Garage gestohlen. Bisher Unbekannte haben sich unbefugt Zugang zu einem Grundstück im Milanweg verschafft. Dort begaben sie sich zu einem Geräteschuppen und gelangten von da aus in die Garage. Aus dieser entwendeten die Diebe eine Motorsäge der Marke „Husquarna“ und einen Rollkoffer mit Werkzeug. Mit der Beute gelang den Unbekannten daraufhin die Flucht. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Mit Radlader Zigarettenautomaten gestohlen, Limburg-Offheim, Am Hallenbad/ St.-Rochus-Straße, Sonntag, 03.12.2023, 04:45 Uhr bis 05:00 Uhr

(wie) Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte in Offheim zwei Zigarettenautomaten komplett entwendet und aufgebrochen. Wie bereits am Wochenende berichtet, haben Unbekannte einen Radlader gestohlen und später am Dehrner Schloss stehen lassen. Mit diesem fuhren die Diebe offenbar in die St.-Rochus-Straße und zur Straße „Am Hallenbad“. Dort hoben sie mit dem Radlader jeweils einen Zigarettenautomaten mitsamt Trägerpfosten und Fundament aus dem Boden. Ihre Beute transportierten die Täter dann in Richtung Dehrner Schloss und brachen sie dort gewaltsam auf. Mit den Zigaretten und dem Bargeld als Beute verschwanden die Diebe schließlich unerkannt. Beide Zigarettenautomaten wurden komplett zerstört, der Schaden wird auf mindestens 20.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Jugendliche schlagen und bestehlen sich, Limburg, Neumarkt, Freitag, 01.12.2023, bis 18:30 Uhr

(wie) Am Freitag hat eine Gruppe Jugendlicher für Ärger rund um den Limburger Christkindlmarkt gesorgt, indem sie sich gegenseitig schlugen und bestahlen. Insgesamt fünf weibliche Jugendliche mussten mehrfach von der Polizei kontrolliert werden, da sie im Bereich des Neumarkts aneinandergerieten. Nach einer ersten Prügelei und dementsprechender Strafanzeigenaufnahme der Polizei wurde eine Streife gegen 18:30 Uhr am Neumarkt wieder auf die Gruppe aufmerksam, da sie sich wieder eine lautstarke und handfeste Auseinandersetzung lieferte. Hierbei soll eine 16-Jährige mehrfach von einer 15-Jährigen geschlagen und getreten worden sein. Zusätzlich habe ein 14-Jähriger während der Auseinandersetzung eine Tasche mit Inhalt gestohlen. Die Polizei trennte die Beteiligten, verständigte einen Rettungswagen für die 16-Jährige und nahm die 15-Jährige mit zur Dienststelle, wo sie von ihrer Erziehungsberechtigten abgeholt werden musste. Mehrere Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu den Auseinandersetzungen.

Autoscheibe mit Handy eingeworfen,

Runkel, Am Rotweinberg, Freitag, 01.12.2023, 18:35 Uhr

(wie) In Runkel hat ein Mann mit seinem Mobiltelefon die Scheibe eines vorbeifahrenden Autos eingeworfen. Eine 63-Jährige befuhr mit einem Seat die Straße „Am Rotweinberg“ und sah einen Mann, der offenbar versuchte sie mit Handbewegungen zum Anhalten zu bewegen. Als sie an diesem vorbeifuhr, warf der 26-Jährige mit seinem Handy die hintere Seitenscheibe des Autos ein. Die Fahrerin fuhr noch ein Stück weiter und verständigte die Polizei. Eine Streife konnte das Mobiltelefon noch im Fahrzeug liegend finden. Der Werfer befand sich beim Eintreffen der Polizei in einem Rettungswagen, wo er wegen einer Handverletzung behandelt wurde. Vor den Beamten bestätigte der 26-Jährige den Vorfall, sein Motiv erklärte er allerdings nicht. Wegen des Schadens nahmen die Polizisten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Angetrunken von Fahrbahn abgekommen,

Beselich, Bundesstraße 49, Sonntag, 03.12.2023, 11:00 Uhr

(wie) Am Sonntagvormittag ist ein Mann bei Beselich angetrunken Auto gefahren und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Der 28-Jährige war mit einem Opel auf der B 49 von Wetzlar kommend in Richtung Limburg unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Steinbach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte die Außenschutzplanke und kam hinter dieser zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Der Test zeigte ein Ergebnis von knapp unter 0,4 Promille an, weshalb der 28-Jährige die Streife zur Dienststelle begleiten musste. Diese durfte er nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf über 10.000 EUR geschätzt, der Opel musste abgeschleppt werden.

Hund überfahren und geflüchtet – Zeugen gesucht, Runkel, Obertorstraße, Dienstag, 28.11.2023, 13:10 Uhr

(wie) In Runkel ist am Dienstag der letzten Wochen ein Hund von einem Auto überfahren worden, der Fahrer floh anschließend. Zeugen verständigten in der Obertorstraße gegen 13:10 Uhr den 61-jährigen Hundehalter eines Zwergspitz-Pomeranian, dass sein Tier soeben vor dem Grundstück von einem unbekannten Fahrzeug überfahren worden sei. Es soll sich um einen weißen Pkw gehandelt haben, der aus Richtung Limburg die Obertorstraße befahren hatte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt danach offenbar unbeeindruckt fort. Trotz sofortiger Fahrt zum Tierarzt verstarb der Hund an seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat am letzten Dienstag einen verdächtigen weißen Pkw im Bereich der Obertorstraße in Runkel bemerkt?

Meldungen vom Wochenende

Radlader entwendet und Hauswand beschädigt+++

Tatort: Langstraße, 65555 Limburg-Offheim

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023 bis Samstag, 02.12.2023, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten einen verschlossenen Radlader der Marke AHLMANN AS90 (gelb) im Wert von 20.000 Euro aus einer Baustelle in Offheim. Bei der Tatbegehung wurde auch eine Hauswand eines Wohngebäudes beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Radlader konnte durch aufmerksame Anwohner am Schloss Dehrn aufgefunden werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg (06431/9140-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Hünfelden-Nauheim+++

Tatort: Heringer Weg, 65597 Hünfelden-Nauheim

Tatzeit: Samstag, 19:15 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 20:15 Uhr

Am Samstagabend wurde der am Fahrbahnrand abgestellte PKW BMW X5 im Heringer Weg in Nauheim durch ein unbekanntes, vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg in Verbindung zu setzen.

Führen eines Fahrzeuges unter Einfluss von Alkohol+++

Tatort: Vinzenz-Pallotti-Straße, 65552 Limburg-Eschhofen

Tatzeit: Sonntag, 03.12.2023, 00:15 Uhr

Eine männliche Person führte ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Person wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und wurde im Anschluss wieder entlassen.

Gefährliche Körperverletzung – Geschädigter gesucht+++

Tatort: Bodelschwinghstraße, 65549 Limburg a.d. Lahn

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023 bis Sonntag, 03.12.2023

Eine unbekannte Person setzte über die Rettungsleitstelle einen Notruf ab und teilte mit, dass eine weitere Person mit einem Pfefferspray von einem unbekannten Täter attackiert worden sei und der Inhalt des Pfeffersprays ins Gesicht gesprüht wurde. Als eine Streife der Polizei eintraf, entfernten sich alle Beteiligte, nach Behandlung des Geschädigten durch die Rettungswagenbesatzung, ohne Angaben von Personalien, von der Tatörtlichkeit. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Mit Schreckschusswaffe auf Kirmesveranstaltung+++

Tatort: Am Leinpfad, 65594 Runkel-Dehrn

Tatzeit: Sonntag, 03.12.2023, 00:20 Uhr

Eine männliche Person besuchte eine Veranstaltung der Kirmesgesellschaft in Dehrn. Beim Betreten des Dorfgemeinschaftshauses wurde er durch die Security einer Kontrolle unterzogen. Durch die Security konnte bei der Person eine geladene Schreckschusswaffe im Hosenbund aufgefunden werden, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Einen erforderlichen Waffenschein konnte die Person nicht vorlegen. Die Waffe wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde gefertigt.

Pkw überschlägt sich / Fahrer alkoholisiert+++

Unfallort: 35799 Merenberg, Einmündung L3109 – K448

Unfallzeit: Samstag, 02.12.2023, 21:47 Uhr

Am Samstagabend kam es in der Gemarkung Merenberg, im Bereich der Einmündung Landstraße 3109 (Neunkircher Straße) / Kreisstraße 448 zu einem Alleinunfall mit einem Pkw, der sich mehrfach überschlug. Die Insassen wurden durch den Unfall verletzt. Der Pkw, ein BMW 535 besetzt mit zwei Personen, befuhr die Landstraße vom Kreisverkehr Waldernbach kommend in Richtung Merenberg. Im Bereich der Einmündung überfuhr das Fahrzeug, ohne das weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel und kam von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Streuobstwiese überschlug sich der Pkw, kollidierte mit einem Baum und kam ca. 30 Meter abseits der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der leicht verletzte Beifahrer konnte den Pkw selbstständig verlassen. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr Merenberg aus dem Fahrzeug befreit. Beide Insassen wurden anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Da der Fahrer alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw (Totalschaden), mehrere Verkehrszeichen und ein Obstbaum wurden beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 28000,- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Landstraße und Kreisstraße komplett gesperrt werden.

Einbrecher suchen Wohnhäuser in Beselich – Merenberg – Löhnberg auf+++

Ort: 65614 Beselich-Heckholzhausen, Bahnhofstraße

Zeit: Samstag, 02.12.2023, 15:00 – 19:00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde am Samstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Sachschaden hinterlassen. Die Täter hebelten im Erdgeschoss eine Terrassentür auf und gelangte dadurch in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und konnten Bargeld sowie Schmuck entwenden. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- EUR geschätzt.

Ort: 35799 Merenberg, Hofwiesenstraße

Zeit: Samstag, 02.12.2023, 13:00 – 20:30 Uhr

Einbrecher suchten am Samstag ein Einfamilienhaus in Merenberg auf und verschafften sich Zutritt. Die Unbekannten hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangten hierdurch ins Gebäudeinnere. Dort wurden sämtlichen Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss durchsucht. Durch die Täter wurden Schmuck und Bargeld gestohlen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Sachschaden am Fenster liegt bei 500,- EUR

Ort: 35792 Löhnberg-Niedershausen, Am Acker

Zeit: Samstag, 02.12.2023, 19:00 – Sonntag, 03.12.2023, 01:00

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nutzten Einbrecher die Dunkelheit aus und brachen in ein Wohnhaus in Niedershausen ein. Gegen 01:00 Uhr stellten die Bewohner des Einfamilienhauses fest, dass bei ihnen eingebrochen wurde und informierten die Polizei. Durch die unbekannten Täter wurde eine Kellertür aufgehebelt. Auf diesem Wege drangen sie ins Wohnhaus ein und nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um sämtliche Räume zu durchsuchen. Entwendet wurde neuwertige Kleidung, Parfum und Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Limburg-Weilburg hat in den drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 06431 91400 zu melden.

Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz

Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 16:50 Uhr – 17:00 Uhr

(ra) Am Limburger Bahnhofsplatz kam es am Freitag, 01.12.2023 zwischen 16:50 Uhr und 17:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 15-Jährige weibliche Person aus der Gemeinde Elbtal attackierte eine 16-Jährige aus der Gemeinde Brechen körperlich. Aus einer Personengruppe heraus wurden im Anschluss weitere Bedrohungen/Beleidigungen ausgesprochen.

In den frühen Abendstunden kam es dann innerhalb der Personengruppe zu weiteren Straftaten am Limburger Neumarkt (Diebstahl, Körperverletzung).

Zeugen, die den Vorfall bzw. die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Bedrohung

Tatort: 65549 Limburg, Neumarkt

Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 17:20 Uhr

(ra) Ebenfalls in der Limburger Innenstadt ereignete sich am Freitag, 01.12.2023 gegen 17:20 Uhr eine Bedrohung zum Nachteil eines 56-Jährigen Mannes. Der Betreiber eines Weihnachtsmarktstandes wurde von einem 53-Jährigen aus Hadamar bedroht. Bereits in den Tagen zuvor suchte der Beschuldigte wiederholt den Stand des Betreibers auf, wobei es zu verbalen Auseinandersetzungen und zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil des Betreibers kam.

Zeugen und Hinweisgeber zum beschriebenen Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Tatort: 65552 Limburg, Brüsseler Straße

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 06:01 Uhr

(ra) Zwischen zwei Verkehrsteilnehmern (27 Jahre aus Esslingen, 49 Jahre aus Mainz) kam es an der Raststätte zu verbalen Streitigkeiten, die letztlich in einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung mündeten.

Die Polizeistation in Limburg erbittet Hinweise unter 06431-91400.