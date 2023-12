Wiesbaden: Die Polizei-News

Jugendliche zünden Mülltonnen an und werden festgenommen,

Wiesbaden, Sonntag, 03.12.2023, 23:30 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 00:20 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag gelang es der Polizei eine Gruppe

Jugendlicher bzw. Heranwachsender festzunehmen, die im Verdacht steht, zuvor in

Wiesbaden mehrere Mülltonnen angezündet zu haben. Gegen Mitternacht meldete ein

Zeuge eine Gruppe Jugendlicher, die rund um die Brunhildenstraße,

Hasengartenstraße und Welchstraße Mülltonnen in Brand gesteckt hätten. In der

Folge wurden von der Polizei insgesamt fünf brennende Mülltonnen vorgefunden.

Anhand der vom Zeugen übermittelten Täterbeschreibung konnten drei

Tatverdächtige im Alter von 14, 16 und 18 Jahren angetroffen und festgenommen

werden. Schnell zeigte sich, dass die beiden Jüngeren bereits am Vorabend in

Biebrich aufgrund eines ähnlichen Deliktes aufgefallen waren. Hier hatten sie in

einer Mülltonne einen Feuerwerkskörper gezündet und diese so in Brand gesetzt.

Auch bei dieser Tat waren sie beobachtet und während der Fahndungsmaßnahmen

festgenommen worden. Die Jugendlichen wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur

Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der

18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und die beiden Minderjährigen in die

Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Alle Drei erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Schaden an den Mülltonnen,

welche allesamt durch die Feuerwehr gelöscht werden konnten, summiert sich auf

knapp 10.000 Euro.

Queerfeindlicher Angriff in Bäckerei, Wiesbaden, Bleichstraße, 01.12.2023,

15.40 Uhr,

(pl)In einer Bäckerei in der Bleichstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem

queerfeindlichen Angriff zum Nachteil einer 24-jährigen Person. Nach Angaben der

Geschädigten habe diese gegen 15.40 Uhr in der Bäckerei an einem Tisch gesessen,

als sie von einem an einem gegenüberliegenden Tisch sitzenden Jugendlichen mit

transphoben Äußerungen bedroht und schließlich von diesem und dessen Begleiter

ins Gesicht geschlagen worden sei. Nach dem Angriff seien die beiden

jugendlichen Angreifer und ihre beiden Begleiterinnen aus der Bäckerei in

Richtung Platz der deutschen Einheit davongelaufen. Der Jugendliche, welcher die

Drohungen aussprach, wurde als etwa 16 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, mit

kurzen blonden Haaren, dunklen Augen und einer weißen Jacke beschrieben. Der

zweite Angreifer soll etwa 16 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und

kurze braune Haare gehabt haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise zu

dem Vorfall und den Angreifern nimmt das Haus des Jugendrechts unter der

Darüber hinaus besteht im Polizeipräsidium Westhessen seit 2010 eine spezielle

LSBTIQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans– &

intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht queeren Vereinen /

Institutionen sowie Opfern queerfeindlicher Straftaten als vertrauensvolle und

vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Kontakt: Polizeihauptkommissar

Florian Meerheim rainbow.ppwh@polizei.hessen.de oder 06192 / 2079-230.

Einbrüche am Samstag,

Wiesbaden, 02.12.2023,

(pl)Am Samstag wurden in Wiesbaden eine Firma, eine Wohnung und ein Wohnhaus von

Einbrechern heimgesucht. Im Berta-Cramer-Ring in Delkenheim brachen Unbekannte

zwischen 03.00 Uhr und 09.40 Uhr in ein Firmengebäude ein und entwendeten

Bargeld. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Irenenstraße hatten es Täter

zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr ebenfalls auf Bargeld abgesehen. Gegen 19.35

Uhr verschaffte sich ein Einbrecher in der Gustav-Freytag-Straße durch ein

aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus, durchsuchte die Räumlichkeiten

und ergriff mit aufgefundenen Wertgegenständen sowie Bargeld die Flucht. Der

Täter wurde als ca. 40-55 Jahre alt, mit dunklen zum Zopf gebundenen Haaren und

einem dunklen Rahmenbart mit buschigem Schnauzer beschrieben. Getragen habe er

eine dunkle weite Hose, eine helle Winterjacke und eine Baseballmütze. Hinweise

zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Terrassentür aufgehebelt,

Wiesbaden, Freseniusstraße, 18.11.2023, 11.00 Uhr bis 03.12.2023, 20.00 Uhr,

(pl)In den vergangenen zwei Wochen hatten es Einbrecher auf die

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freseniusstraße abgesehen.

Die Täter drangen zwischen Samstag, dem 18.11.2023 und Sonntag, dem 03.12.2023

durch eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung ein und durchsuchten die

Wohnräume nach Wertgegenständen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch

nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

220 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring,

Sonntag, 03.12.2023, 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Sonntag hat der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden im

Gustav-Stresemann-Ring Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und leider eine

hohe Anzahl von Verstößen festgestellt. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr

hatten die Polizisten das Messgerät in Fahrtrichtung der Berliner Straße

aufgestellt. Nach knapp fünf Stunden dann das ernüchternde Ergebnis. Von den

gemessenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern waren 220 zu schnell

unterwegs. Drei von ihnen dermaßen schnell, dass sie mit einem Fahrverbot

rechnen müssen. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 107 km/h gemessen. Dies hat

für ihn voraussichtlich ein Bußgeld von mehreren Hundert Euro, zwei Punkte und

zwei Monate Fahrverbot zur Folge. Auch in den kommenden Wochen wird die Polizei

im Sinne der Verkehrssicherheit weitere Kontrollen durchführen.

Meldungen vom Wochenende

Bargeld geraubt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 02.12.2023, 16:10 Uhr

(js) Am Samstagnachmittag wurde einem 18-jährigen Bargeld geraubt, nachdem er

zuvor von einem bislang unbekannten Täter auf eine Zigarette angesprochen wurde.

Der 18-jährige aus dem Kreis Mainz-Bingen befand sich gegen 16:00 Uhr mit einem

Bekannten auf dem Bahnhofsplatz, als er von einer männlichen Person nach einer

Zigarette gefragt wurde. Nachdem der Geschädigte dies verneinte, ergriff der

Täter den Arm des Geschädigten und forderte Bargeld. Der nun eingeschüchterte

18-jährige wollte dem Täter dann auch Geld geben. Der Täter wiederum nahm jetzt

die Geldbörse des Geschädigten und entnahm daraus das darin befindliche Geld und

flüchtete im Anschluss. Er wurde als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, mit

dunklen lockigen kurzen Haaren und mit einem Bart im Mund-Kinn-Bereich

beschrieben. Er soll eine südländische Erscheinung gehabt haben und sei mit

einer schwarzen Jacke mit Fell, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen

bekleidet gewesen. Weiterhin führte der Täter einen Rucksack mit sich. Wer in

diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der

Wiesbadener Polizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

Poller umgefahren und geflüchtet,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz / Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 02.12.2023, 23:30

(js) Am Samstagabend wurde der Polizei durch Zeugen mitgeteilt, dass ein Pkw

mehrere Poller am Bahnhofsvorplatz umgefahren habe und der Fahrzeugführer dann

geflüchtet sei. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein Pkw Ford mit

rumänischer Zulassung den Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Mainzer Straße. In

Höhe eines Parkhauses verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Ford und

kam nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass drei dort stehende Metallpoller

umgefahren wurden. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung

Mainzer Straße fort. Sein Kennzeichen verlor er hierbei an der Unfallstelle. Im

Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw nicht unerheblich beschädigt in der

Mainzer Straße festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 23-jähriger

rumänischer Staatsbürger, konnte im Pkw angetroffen werden. Der Grund für seine

Flucht war schnell ersichtlich. Der Fahrer wies bei der Kontrolle einen

Alkoholwert von über 2,6 Promille auf. Dies hatte neben dem eingeleiteten

Strafverfahren eine Blutentnahme zur Folge. Der Regionale Verkehrsdienst der

Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen,

sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Körperverletzung,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 02.12.2023, 22:45 Uhr

(js) Am Samstagabend kam es am Bahnhofsplatz nach einer zunächst verbalen

Auseinandersetzung zu einer Körperverletzung. Gegen 22:45 Uhr befand sich eine

32-jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit ihrem gleichaltrigen Freund am

Bahnhofsplatz, als sie mit drei bislang unbekannten Personen in Streit gerieten.

Im Zuge dessen wurde die 32-jährige zu Boden gestoßen und ihr Freund durch die

Täter geschlagen. Die beiden Geschädigten wurden hierdurch beide leicht

verletzt, mussten aber nicht medizinisch erstversorgt werden. Zu den Tätern kann

lediglich gesagt werden, dass sie alle männlich waren, ein osteuropäisches

Erscheinungsbild hatten und russisch sprachen. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

0611/345-2140 zu melden.

Scheibe von Pkw eingeschlagen,

Uhr

(js) Am Samstagnachmittag wurde bei einem in der Anne-Frank-Straße abgestellten

Pkw eine Scheibe eingeschlagen, aber vermutlich nichts aus dem Fahrzeug

entwendet. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines abgestellten VW

Tiguan ein und flüchteten unerkannt. Der Geschädigte konnte den Tatzeitraum

zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr eingrenzen. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet

wurde, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter

der 0611/345-0.

Räuberische Erpressung in Supermarkt, Wiesbaden, Eltviller

Straße, Freitag, 01.12.2023, 22:00 Uhr

(thi) Am Freitagabend kam es in einem Supermarkt in der Eltviller Straße zu

einer räuberischen Erpressung mittels eines Messers zum Nachteil zweier

Mitarbeiter. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag.

Nach Angaben der Geschädigten hielt sich der Täter gegen 22:00 Uhr noch in dem

Supermarkt auf. Als er auf Grund des baldigen Ladenschlusses angesprochen wurde,

bedrohte er das Personal mit einem Messer und forderte die Herausgabe der

Einnahmen aus der Kasse. Die Geschädigten übergaben dem Räuber den Inhalt der

Kasse in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Unbekannte verstaute das Geld in

seiner mitgeführten Einkaufstasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Der

Dieb wird als männlich, 170 bis 175 groß, von normaler Statur mit slawischen

Akzent beschrieben. Er sei mit einer grauen Kapuzenjacke mit weißem

Reißverschluss, schwarzer Sturmhaube, schwarze Handschuhen, blauer Hose und

grauen Sneakers bekleidet gewesen. Weiter soll er eine schwarze Umhängetasche

sowie eine Einkaufstüte mit der Aufschrift „ACTION“ mit sich geführt haben.

Zusätzlich zu dem Messer soll der Täter mit einem Pfefferspray bewaffnet gewesen

sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 0 Hinweise entgegen.

Baby bei Unfall schwer verletzt,

Wiesbaden, Sylter Straße, Samstag, 02.12.2023, 02:00 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Samstag kam es in der Sylter Straße zu einem schweren

Verkehrsunfall, bei dem ein Baby schwer verletzt wurde und der Fahrer flüchtete.

etwa 50.000 Euro. Mehreren Zeugenangaben zufolge konnten diese gegen 02:00 Uhr

einen lauten Knall in der Sylter Straße wahrnehmen. Als sie sich in den Bereich

begaben, konnten sie einen VW Touran auf der Fahrerseite liegend feststellen.

Weiter befand sich ein Baby in dem Fahrzeug, welches durch Ersthelfer direkt

versorgt wurde. Von dem Fahrzeugführer fehlte jede Spur. Vermutlich stieß das

Auto mit anderen geparkten Fahrzeugen sowie einer Laterne und neben der Fahrbahn

befindlichen Findlingen zusammen. Das Baby wurde anschließend zur weiteren

medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Nach erster medizinischer

Einschätzung war es jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Zur genauen

Rekonstruktionen des Unfallgeschehens wurde am Unfallort ein Gutachter

eingesetzt und die Unfallfahrzeuge sichergestellt. Im Laufe des Tages stellte

sich der Fahrzeughalter beim 3. Polizeirevier und gab an, der Fahrzeugführer zum

Unfallzeitpunkt gewesen zu sein. Der 25-jährige Wiesbadener muss sich nun in

einem Strafverfahren verantworten.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 0611 / 345 2240 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vor der Wohnungstür von Trickdieb bestohlen, Idstein,

Am Bahnhof, Freitag, 01.12.2023, 11:35 Uhr

(fh)Am Freitagmittag ist eine Idsteiner Seniorin vor ihrer Wohnungstür

abgefangen, mit einer List abgelenkt und bestohlen worden. Gegen 11:35 Uhr

kehrte die 83-Jährige nach der Erledigung ihrer Einkäufe zu ihrem

Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Bahnhof“ zurück. Im Hausflur unmittelbar vor

ihrer Wohnungstür wurde sie dann von einem Fremden angesprochen und um das

Wechseln von Bargeld gebeten. Die hilfsbereite Seniorin kam dem Wunsch nach und

zückte sogleich ihr Portemonnaie. Während des Wechselvorgangs gelang es dem Mann

jedoch, die Idsteinerin abzulenken und unbemerkt mehrere Geldscheine aus ihrer

Geldbörse zu ziehen. Mit der Beute suchte der Täter anschließend das Weite. Er

soll etwa 40 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte ein

gepflegtes Erscheinungsbild, kurze Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug

graue Kleidung samt hellgrauer Schiebermütze und einem beigegrauen Schal.

Hinweise zum Täter werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer

(06126) 9394-0 entgegengenommen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter

nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen

sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten.

Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse

fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem

Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und

in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Hochwertiges Mountainbike aus Keller gestohlen, Idstein, Saarbrücker Platz,

Festgestellt: Freitag, 01.12.2023, 19:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in den Keller eines Idsteiner

Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben dabei ein hochwertiges Fahrrad

mitgehen lassen. Am Freitagabend stellte ein Bewohner des Hauses am Saarbrücker

Platz fest, dass ein Dieb unbemerkt die Tür zu seinem Kellerabteil aufgebrochen

und anschließend daraus ein graues Mountainbike der Marke „YT Industries“ im

Wert von etwa 3.500 Euro entwendet hatte. Wie der Dieb oder die Diebin in das

Haus gelangte, ist derzeit unklar.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Unfallverursachende Person flüchtet,

Taunusstein-Hahn, Mühlfeldstraße, Mittwoch, 29.11.2023, 15:10 Uhr bis

Donnerstag, 30.11.2023, 13:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignete sich in Taunusstein-Hahn eine

Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Im besagten

Zeitraum parkte eine Dame aus Orlen ihren weißen VW Golf in der Mühlfeldstraße

in Höhe der Hausnummer 22. Den Spuren am Unfallort zufolge stieß das fremde

Fahrzeug wohl beim Einparken gegen das Heck des Golfs, beschädigte diesen und

fuhr anschließend davon. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

Meldungen vom Wochenende

Fahrzeugführer flüchtet von Unfallstelle, Gemarkung Taunusstein,

Verbindungsstraße zwischen der B417 und dem Jagdschloss Platte, Samstag,

02.12.2023, 01:30 Uhr

(Sto) Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich Taunusstein, auf der dortigen

Verbindungsstraße zwischen der B417 und dem Jagdschloss Platte, in Fahrtrichtung

Taunusstein, zu einem Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen. Demnach wurde

die Polizei gegen 01:30 Uhr darüber informiert, dass sich im dortigen Bereich

ein Pkw mit eingeschaltetem Licht im Graben befinden würde. Rettungs- und

Polizeikräfte, die sich unmittelbar vor Ort begeben hatten, konnten nach einer

Absuche feststellen, dass ein Fahrzeugverantwortlicher beziehungsweise eine

Fahrzeugverantwortliche des auf der rechten Fahrzeugseite liegenden Pkw der

Marke Audi nicht mehr vor Ort war. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte

der Fahrzeughalter, ein 39-jähriger Mann aus Mainz, durch Polizeibeamte der

Mainzer Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und als Fahrzeugführer

identifiziert werden. Er wies leichte Verletzungen auf und war sichtlich

alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,47

Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein

wurde sichergestellt. Sein stark beschädigter Pkw musste abgeschleppt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend

Euro geschätzt.

Die Polizei in Bad Schwalbach führt die Ermittlungen in diesem Fall. Der

Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen

vom Unfallort sowie der Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten.

Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugenaufruf, Geisenheim,

Kanzler-Metternich-Straße, Donnerstag, 30.11.2023, 21:40 Uhr

(sw) Durch ein lautes Unfallgeräusch aus dem Schlaf aufgeschreckt, musste ein

Zeuge vergangenen Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr einen frischen Unfallschaden

an einem in der Kanzler-Metternich-Straße geparkten PKW der Marke Skoda

feststellen. Am nächsten Tag erstattete er schließlich eine Strafanzeige bei der

Rüdesheimer Polizei, da der Unfallverursacher von der Unfallstelle geflüchtet

war. Das unfallverursachende Fahrzeug verlor bei dem Unfall seinen rechten,

lilafarbenen Außenspiegel. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich beim

geflüchteten Fahrzeug um einen Pkw der Marke Renault handeln.

Durch den Unfall entstand am Skoda ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder denen ein Fahrzeug

auffällt, das korrespondierende Beschädigungen zum oben genannten Tatfahrzeug

aufweist, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722)

9112-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht auf Baumarkt Parkplatz, Taunusstein, Röderweg, dortiger

Parkplatz eines Baumarktes, Freitag, 01.12.2023, zwischen 13:00 Uhr und 14:00

Uhr

(Sto) Am Freitagmittag musste die Fahrzeughalterin eines Pkw der Marke Honda

nach ihrem Baumarktbesuch in Taunusstein-Hahn feststellen, dass ihr Fahrzeug

während ihrer Abwesenheit beschädigt wurde und der Verursacher oder die

Verursacherin nicht mehr vor Ort war. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen

hatte sie ihren Pkw auf dem dortigen Parkplatz für etwa eine Stunde geparkt.

Während des Aufenthalts im Markt kam es zur Kollision mit einem derzeit nicht

bekannten Fahrzeug, wodurch Sachschaden am linken Kotflügel des blauen Honda

entstand. Der beziehungsweise die Verantwortliche flüchtete von der

Unfallstelle, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

aufgenommen und bittet unter (06124) 7078-0 um Zeugenhinweise.

Schusswaffengebrauch in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach (ots) – Schusswaffengebrauch in Bad Schwalbach,

Bad Schwalbach, Adolfsecker Weg, Freitag, 01.12.2023, 17:30 Uhr

(da)Am Freitagabend kam es in Bad Schwalbach zu einem Schusswaffengebrauch.

Einsatzkräfte der Polizei wurden nach einem Notruf wegen häuslicher Gewalt gegen

17:30 Uhr in den Adolfsecker Weg gerufen. Nach ersten Ermittlungen kam es beim

Eintreffen der Beamten zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen einen

37-jährigen Mann. Die genauen Umstände bedürfen zum jetzigen Zeitpunkt noch

weiterer Ermittlungen. Der 37-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus verbracht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aufgrund des laufenden

Verfahrens keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. Das Hessische

Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.