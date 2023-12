Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Montag den 27.11.2023 zwischen 10-11:00 Uhr wurde ein grauer

Mazda an der linken vorderen Seite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in

der Kirschgasse (Höhe Friedhof) abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte mit

seinem Pkw beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte

sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der

Fremdschaden lässt sich auf 500,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf

der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Heppenheim (ots) – Am Montagmorgen (04.12.) befuhr gegen 07:45 Uhr eine

14-Jährige Jugendliche mit ihrem E-Scooter die Eichendorfstraße in Fahrtrichtung

Innenstadt um die Gerhart-Hauptmann-Straße zu überqueren. Beim Überqueren dieser

übersah sie einen von rechts kommenden Fahrzeugführer mit dessen PKW, welcher

bremsen musste und den E-Scooter der Jugendlichen leicht touchierte.

Durch die Kollision stürzte die Jugendliche und verletzte sich durch den Sturz

leicht.

Der PKW-Fahrer vergewisserte sich kurz, ob an seinem Fahrzeug ein Schaden

entstanden war und entferne sich dann vom Unfallort ohne den Unfall zu melden

oder seine Personalien anzugeben.

Laut der Jugendliche soll der Fahrzeugführer einen weißen PKW gefahren haben.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeugführer oder dessen PKW machen

können werden gebeten sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 mit der

Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Abtsteinach/Ober-Abtsteinach: Falscher Heizungsableser bestiehlt Seniorin/Polizei warnt

Abtsteinach (ots) – Unter dem Vorwand die Heizung ablesen zu müssen und die

Wände auf Feuchtigkeit zu überprüfen, verschaffte sich ein Krimineller am

Samstagabend (02.12.), gegen 20.00 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in

einem Mehrfamilienhaus in der Löhrbacher Straße. Während der Unbekannte die

Seniorin ablenkte, entwendete er Geld und Goldschmuck. Erst als der Unbekannte

die Wohnung verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl fest. Der flüchtige

Kriminelle ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und

trug einen dunklen Mantel.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen

Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen

Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie

von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Bitten Sie gegebenenfalls darum,

vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten

haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, Hausmeister oder

Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und erfragen, ob der Besuch seine

Richtigkeit hat. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten

können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Bürstadt: Kriminelle erbeuten Hyundai (HP-VT 3105)/Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Einen in der Klarastraße abgestellten grauen Hyundai „Santa

Fe“, machten sich Kriminelle in der Nacht zum Freitag (01.12.) zur Beute. In

diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. An dem Fahrzeug war zum

Tatzeitpunkt das Kennzeichen HP-VT 3105 angebracht.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt:

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den

Hyundai gesehen und kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Die

Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Bensheim: Scharfe Schusswaffe und Drogen dabei/40-Jähriger in Haft

Bensheim (ots) – Weil sich ein Mann am Freitagmorgen (01.12.), gegen 8.00 Uhr,

weigerte ein Lokal in der Innenstadt zu verlassen, wurde die Polizei

verständigt. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des 40-Jährigen fanden die

Beamten bei ihm eine scharfe Schusswaffe und mehrere Gramm Amphetamin. Zudem

stellte sich bei der polizeilichen Überprüfung heraus, dass gegen den

40-Jährigen ein Haftbefehl mit einer noch offenen Haftstrafe von 42 Tagen wegen

Körperverletzung vorlag.

Die Waffe vom Kaliber 7,62 ist in Kroatien zur Fahndung ausgeschrieben. Die

Polizei beschlagnahmte die Pistole und die Drogen. Der Mann wurde in eine

Vollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes

gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Lorsch: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Lorsch (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die

Kriminalpolizei in Heppenheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen. Zwischen Samstag (02.12.), 13.30 Uhr und Sonntagabend

(03.12.), 20.15 Uhr, verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Grundstück

in der Hagenstraße und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend gelangten sie

ins Innere, wo zahlreiche Räumlichkeiten durchsuchten. Bisherigen Erkenntnissen

zufolge entwendeten sie Schmuck und Uhren und suchten anschließend mit ihrer

Beute unerkannt das Weite.

Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22

unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Heppenheim: Drei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Heppenheim (ots) – Am Freitag und Samstag (01./02.12.) ereigneten sich in

Heppenheim drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte am Freitag in der Zeit

zwischen 17.30 und 19.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus „Am Streitstein“. Abgesehen

hatten es die ungebetenen Besucher auf Geld und Schmuck.

In das Visier von Kriminellen geriet am Samstag zwischen 9.10 und 21.50 Uhr

zudem ein Reihenhaus in der „Straße der Heimkehrer“. Dort gelangten die Täter

ebenfalls gewaltsam durch eine Terrassentür in das Gebäude. Die ungebetenen

Besucher ließen Geld und eine Handtasche mitgehen.

Ohne Beute zogen Unbekannte dagegen nach einem Einbruch in eine

Erdgeschosswohnung am Samstag zwischen 14.30 und 19.15 Uhr in der Görzklinger

Straße in Kirschhausen ab.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Meldungen vom Wochenende

Biblis: Brand eines Gewächshauses / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Biblis (ots) – Am Sonntag (03.12.) kam es gegen 07.15 Uhr in der Gewerbestraße

zum Brand eines privaten Gewächshauses. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr

Biblis, welche mit 20 Einsatzkräften vor Ort kam. Der Brand konnte von der

Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursache und Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren

polizeilichen Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten,

sich mit dem Kommissariat K 10 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 –

7060 in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht – Unfallflucht in der Parkhofstraße in Heppenheim

Heppenheim/Bergstrasse (ots) – Am Abend des 02.12.2023 auf den 03.12.2023, 08:00

Uhr, ereignete sich in Heppenheim in der Parkhofstraße 2, direkt am dortigen

Parkplatz angrenzend, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die Ecke der

dortigen Hauswand des Mehrfamilienhauses durch ein unbekanntes Fahrzeug leicht

touchiert und beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hat vermutlich beim

Rangieren die Hauswand übersehen. Anschließend wurde die Unfallstelle verlassen,

ohne den Pflichten als Verursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher

machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252-706555 in Verbindung zu setzen.

Viernheim: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Viernheim (ots) – Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Viernheimer

Wiesenstraße entstand am Samstagabend (02.12.) beträchtlicher Sachschaden. Gegen

21.35 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen

der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand und es entwickelte sich

starker Rauch. Noch zu Beginn der Löscharbeiten musste die Feuerwehr mehrere

Fahrzeuge umsetzen, um den Brand besser bekämpfen zu können. Die beiden einzigen

Bewohner des Hauses konnten sich selbständig ins Freie begeben, blieben

unverletzt und kommen bei Angehörigen unter. Nach ersten Erkenntnissen brach das

Feuer im Schlafzimmer des Obergeschosses aus. Das Stockwerk ist nicht mehr

bewohnbar. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Viernheim mit sechs Fahrzeugen,

34 Feuerwehrleuten und der Drehleiter im Einsatz. Sie wurden von zwei Fahrzeugen

des Rettungsdienstes und zwei Polizeistreifen unterstützt. Der Einsatz dauerte

bis in die späten Abendstunden an. Die genaue Brandursache und Schadenshöhe ist

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Festfahrung eines Gütermotorschiffes nach Ruderausfall mit Wassereinbruch

Lorch (ots) – Am Samstag, den 02.12.23, um 12:05 Uhr legte das mit Split

beladene Gütermotorschiff in Niederheimbach ab, um über Backbord zu wenden und

in die Talfahrt zu gehen. Bei dem Wendemanöver kam es zu einem Ruderausfall. Der

Schiffsführer setzte den Heckanker des Schiffes, welcher dabei abriss und in der

Fahrrinne versank. In der Folge vertrieb das Schiff anschließend an das rechte

Ufer und kam bei Rhein-km 537,150 außerhalb der Fahrrinne zum Liegen. Dabei zog

sich das Doppelhüllenschiff eine Leckage im Bereich des Bugstrahlraumes zu und

es kam zum Wassereinbruch. Zur Verhinderung des weiteren Einströmens von Wasser

in den Schiffsrumpf waren mehrere Feuerwehren im Einsatz. Nach Abschluss der

Maßnahmen zur Abdichtung der Leckage wurde das Gütermotorschiff mit einem

Schleppboot in den Binger Hafen geschleppt. Durch das WSA Rhein wurde ein

Weiterfahrverbot ausgesprochen mit regelmäßiger Kontrolle der Leckage. Weitere

Maßnahmen erfolgen am Sonntag, den 03.12.23. Es kam zu keinen Personenschäden.

Die Schiffsunfallaufnahme und Ermittlungen erfolgten durch die

Wasserschutzpolizei Rüdesheim.

Pfungstadt: Fußgängerin von Auto erfasst / 79-Jährige schwer verletzt

Pfungstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten

Fußgängerin kam es am Samstagmorgen (02.12.), gegen 9.15 Uhr, in der Eberstädter

Straße in Pfungstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine 79 Jahre

alte Frau die Eberstädter Straße und wurde hierbei vom Fahrzeug einer 77 Jahre

alten Autofahrerin erfasst und hierbei schwer verletzt.

Die Fußgängerin wurde durch einen angeforderten Notarzt erstversorgt und zwecks

weiterer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein

Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Die Eberstädter

Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu

Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der

Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Energydrinks aus Kantine entwendet / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum von Freitag (01.12.), 16:30 Uhr, bis Montag

(04.12.), 04:30 Uhr, drangen Kriminelle gewaltsam in ein Bürogebäude in der

Hilpertstraße ein und entwendeten mehrere Energydrinks aus einer Kantine.

Aktuellen Ermittlungen zufolge verursachten die Eindringlinge einen Schaden von

mehreren hundert Euro. Die genaue Anzahl der entwendeten Getränke ist noch nicht

abschließend geklärt.

Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kriminalkommissariat 43 in

Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Firmengelände im Visier von Kriminellen / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – In der Nacht von Samstag (02.12.) auf Sonntag (03.12.) drangen

unbekannte Täter auf das Gelände eines Unternehmens in der Frankfurter Straße

ein. Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten sie in die Büroräume und

entwendeten Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugkennzeichen. Darüber hinaus schlugen

sie die Scheiben bei zwei Autos ein. Anschließend gelang ihnen unerkannt die

Flucht. In der Summe entstand einen Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Das Kommissariat 41 bei der Polizeistation Dieburg übernahm die Ermittlungen

wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche

Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Messel: Unbekannter Mann nach Sachbeschädigung geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Messel (ots) – Aktuellen Ermittlungen zufolge beschädigte ein unbekannter Mann

am Sonntag (03.12.) gegen 02 Uhr eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses

in der Straße „Im Kohlweg“. Anschließend beschädigte der Unbekannte in derselben

Straße auch noch eine Scheibe eines Bußhaltestellenhäuschens, indem er so lange

dagegen trat, bis die Scheibe zu Bruch ging. Er flüchtete anschließend und

hinterließ einen Schaden über mehrere tausend Euro.

Der Unbekannte konnte beschrieben werden. Er ist männlich, zwischen 21 und 30

Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte schulterlange Haare und trug eine

schwarze Kappe mit weißem Logo, eine weiße Jacke mit blauen Ärmeln, eine

Jeanshose, weiße Schuhe und einen hellen Rucksack.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem

mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 41 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Modautal: Keine Beute bei Einbruch / Restaurant in Brandau heimgesucht

Modautal (ots) – Ein Restaurant im Ortsteil Brandau wurde in der Nacht zum

Samstag (2.12.) von bislang noch unbekannten Täter heimgesucht. Gegen 5.30 Uhr

am Samstag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 22.50 Uhr am

Vortag in die Gaststätte in der Straße „Am Mühlberg“ eingedrungen waren. Nach

ersten Erkenntnissen öffneten sie gewaltsam ein Fenster, um ins Innere zu

gelangen. Ob die Einbrecher bei ihrer Tat gestört wurden, steht noch nicht fest.

Es wurde jedoch nichts durchwühlt oder entwendet. Hinweise zu verdächtigen

Beobachtungen nimmt in dieser Sache das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg

unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Griesheim: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Griesheim (ots) – In der Zeit zwischen 14:15 und 17:15 Uhr verschafften sich

Kriminelle am Samstag (02.12.) gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Nach derzeitigem

Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste eine Tür auf, drangen in die

Wohnung ein und durchwühlten dort mehrere Schränke. Die Kriminellen flüchteten

unbemerkt mit ihrer Beute und hinterließen einen Schaden im unteren

fünfstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Modautal: Schmuck und Geld erbeutet / Zeugen nach Einbruch gesucht

Modautal (ots) – Kriminelle haben im Laufe des Wochenendes ein Einfamilienhaus

im Ortsteil Ernsthofen ins Visier genommen und Beute gemacht. Zwischen 15 Uhr am

Freitag (1.12.) und 18.30 Uhr am Sonntagabend (3.12.) drangen die bislang noch

unbekannten Täter nach ersten Erkenntissen durch eine Hintertür gewaltsam in das

Anwesen in der Darmstädter Straße ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und

durchwühlten Schränke auf der Suche nach Wertvollem. Mit Geld und Schmuck

suchten die Einbrecher im Anschluss unerkannt das Weite. Hinweise in diesem

Zusammenhang nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Reinheim-Georgenhausen: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Reinheim-Georgenhausen (ots) – Drei Leichtverletzte, etwa 30.000 EUR

Gesamtschaden sowie mindestens ein Totalschaden – so lautet die Bilanz eines

Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag. Eine 38-jährige Griesheimerin übersah, als

sie aus Georgenhausen kommend auf die B38 einbiegen wollte, die von rechts

kommende 30-jährige Darmstädterin. Die insgesamt drei Insassen kamen auf Grund

des Schadensbildes zur Abklärung ins Groß-Umstädter Krankenhaus. Bei der Bergung

der Fahrzeuge sowie Absicherung und Spurenbeseitigung waren außerdem drei

Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Georgenhausen Zeilhardt eingesetzt.

Zeugen gesucht – Unfallflucht in der Gagernstraße

Darmstadt (ots) – Am Samstag, 02.12.2023 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr

ereignete sich in Darmstadt in der Gagernstraße auf Höhe der Hausnummer 1 ein

Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein weißer Mercedes Sprinter durch ein unbekanntes

Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen

Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit

dem 1.Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151-969 41110 in

Verbindung zu setzen.

B38, Reinheim, Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

DA-DI (ots) – Am Samstag, den 02.12.2023, gegen 14.21 Uhr kam es auf der B 38

kurz nach dem Abzweig Sonnenhof bei Reinheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei

kollidierten zwei Pkw im Begegnungsverkehr, wobei alle vier Insassen verletzt

wurden und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Nach

aktuellem Stand der Ermittlungen geriet ein 63-jähriger Audi A4 Fahrer aus dem

Modautal auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem

entgegenkommenden VW Polo. Die Beifahrerin des Audi, eine 54-jährige aus dem

Modautal, wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Reinheim aus dem Auto

befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes

Krankenhaus. Die Insassen des VW Polo, eine 25-jährige Frau und ein 49-jähriger

Mann aus Reichelsheim wurden leichtverletzt.

Zur Absicherung, Rettung und Unfallaufnahme wurden neben den Streifen der Pst.

Ober-Ramstat auch fünf Rettungswagen, ein Notarztwagen und zwei Fahrzeuge der

freiwilligen Feuerwehr Reinheim eingesetzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 15.000.-EUR. Die B38 war vom Abzweig Sonnenhof bis zur B426 für die

Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für rund zwei Stunden gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der

Rufnummer 06154 / 633-00 zu melden.

Groß-Zimmern, Darmstädter Straße, Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Da-Dieburg (ots) – Am Freitag, den 01.12.2023, gegen 22.50 Uhr kam es in der

Darmstädter Straße in Höhe des Turnvereins zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei

Personen schwer und vier Personen leicht verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 19-jähriger Fahrer aus Groß-Zimmern mit

seinem BMW, mit überhöhter Geschwindigkeit, die Darmstädter Straße in Richtung

B26 / Ortsausgang.

Ein 50-jähriger VW Fahrer aus Groß-Zimmern beabsichtigte vom Parkplatz des

Turnvereines auf die Darmstädter Straße in Richtung Innenstadt einzubiegen.

Trotz einer Vollbremsung des BMW Fahrers kam es zum Zusammenstoß des BMW mit dem

VW.

Während der VW um die eigene Achse gedreht wurde, wurde der BMW gegen einen am

linken Fahrbahnrand abgestellten Fiat geschleudert und prallte schließlich gegen

einen Baum, ehe er zum Stehen kam. Der Fahrer des BMW, sein 17-jähriger

Beifahrer aus Reinheim wurden schwer, ein 18-jähriger Mitfahrer und ein

19-jähriger Mitfahrer aus Groß-Zimmern leicht verletzt.

Der VW Fahrer und sein 17-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten

wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallursachenermittlung wurde

ein Gutachter hinzugezogen.

Der BMW und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Darmstädter Straße war im Unfallstellenbereich für die Unfallaufnahme für 4

Stunden gesperrt.

Neben den eingesetzten Streifen der Pst. Dieburg waren die Feuerwehr

Groß-Zimmern, sechs Rettungswagen, sowie zwei Notärzte im Einsatz.

Die Polizeistation Dieburg ist mit den weiteren Unfallermittlungen betraut.

Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 entgegengenommen.

Dieburg – Brand in Firma ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Dieburg (ots) – Beim Brand in einer Firma im Industriegebiet Dieburg-Nord wurde

am Freitagabend (01.12.) ein Mitarbeiter schwer verletzt. Weitere Angestellte

konnte die betroffene Räumlichkeit unverletzt verlassen. Gegen 21:30 Uhr ging

die erste Meldung bei der Rettungsleitstelle Dieburg ein. Die sofort alarmierten

Feuerwehren aus Dieburg und Münster konnten den Brand unter Kontrolle bringen

und schließlich löschen. Der verletzte, 26-jährige Mitarbeiter wurde vor Ort

durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich bei

Reinigungsarbeiten in der Firma eine brennbare Flüssigkeit ungewollt entzündet

und so den Brand ausgelöst. Die genaue Brandursache und Schadenshöhe ist

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Gross-Gerau

Schubverband liegt quer im Unterwasser Schleuse Kostheim

Gustavsburg (ots) – Ein Schubverband lag auf Seite eines Gütermotorschiffes

landseitig im Unterwasser der Schleuse Kostheim. Das innenliegende Schiff wollte

gegen 06:30 Uhr seine Fahrt zu Tal fortsetzen, so dass der Verband sein Heck

nach Backbord versetzen musste. Dabei kam es zu einem technischen Defekt. Die

Maschine ist daraufhin ausgefallen und der Schubverband trieb weiter mit dem

Heck nach Backbord. Am gegenüberliegenden Trenndamm touchierte dieser den

Bugbereich eines dort stillliegenden Tankmotorschiffes. Anschließend lag der

Schubverband quer im Unterwasser der Schleuse Kostheim und touchierte mit seinem

Bug das Heck eines vor ihm liegenden Gütermotorschiffes.

Mit Hilfe eines aus der Schleuse kommenden Schiffes konnte der Verband zurück an

die landseitige Spundwand bugsiert und festgemacht werden.

Zwischen 06:30 Uhr und 08:30 Uhr musste der Schleusenverkehr eingestellt werden.

Bei den beiden touchierten Schiffen entstand nur leichter Sachschaden. Es kam zu

keinem Produktaustritt.

Durch das zuständige WSA Main wurde ein Weiterfahrverbot bis zur Herstellung der

Fahrtüchtigkeit erteilt.

Ginsheim-Gustavsburg: Pfefferspray versprüht/Schüler und Lehrer klagen über Augen- und Atemwegsreizungen

Zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei kam es am Montag (04.12.), gegen 12.00 Uhr, an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Mainspitze „Vorm Anthaupt“.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde unter anderem im Bereich einer Treppe Pfefferspray versprüht. 19 Schülerinnen und Schüler sowie 3 Lehrkräfte klagten anschließend über Augen- und Atemwegsbeschwerden und bedurften teils medizinischer Versorgung. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 18-Jährigen. Das mutmaßlich für die Tat verwendete Pfefferspray wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Autowerkstatt

Das Büro einer Autowerkstatt „Am Flurgraben“ geriet in der Nacht zum Freitag (01.12.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete im Büro anschließend Kleingeld aus einer Dose.

Hinweise bitte an die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Rüsselsheim: Weißer BMW im Visier von Kriminellen

Ein in der Feuerbachstraße in Haßloch geparkter weißer BMW geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (02.12.) und Sonntagmittag (03.12.) in das Visier von Kriminellen. Hierbei wurde das Auto auf bislang nicht bekannte Weise geöffnet und im Anschluss Geld, Zigaretten und Schlüssel aus dem Innenraum entwendet.

Das Kommissariat K 21/22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder den Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 bei den Ermittlern zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen

Rüsselsheim am Main: Zwei Leichtverletzte und etwa 100.000 EUR Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagmorgen (03.12.2023) im Waldweg. Ein 21-jähriger Rüsselsheimer kam gegen 06:50 Uhr mit seinem Fahrzeug aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach dabei einen am Straßenrand befindlichen Baum und stieß im Anschluss mit mehreren parkenden Fahrzeugen zusammen. Der Wagenlenker und seine 22-jährige Beifahrerin konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Waldstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten bis 09:30 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der Ermittlungen bezüglich der vorangegangenen Fahrweise wurde der Führerschein des Fahrzeugführer sichergestellt.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeistation in Rüsselsheim am Main unter der Rufnummer 06142 696-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Rüsselsheim/Bauschheim: Am Freitag den 01.12.2023 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr zu einem Unfall beim Ein-oder Ausparken. Hierbei beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen Audi A4, welcher auf einem Parkplatz des Globus-Einkaufsmarktes in Bauschheim abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro. Wer kann durch mögliche Beobachtungen Angaben zum Verursacher-Fahrzeug und ggf. zu dem Fahrer machen?

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 entgegen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Mehrere Kanaldeckel herausgehoben

Am Samstag, den 25.11. kam es in den Abendstunden im Stadtgebiet Groß-Gerau zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dabei hoben Unbekannte mehrere Kanaldeckel heraus und platzierten diese auf der Straße, direkt neben den Schächten. Gegen 19:45 Uhr alarmierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil er mit seinem Pkw in der Mittelstraße, im Einmündungsbereich zur Darmstädter Straße, gegen einen auf der Straße platzierten Kanaldeckel gefahren war. Dadurch entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000EUR an dessen Pkw. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden im umliegenden Bereich weitere, herausgehobene Kanaldeckel festgestellt. Die Kanaldeckel konnten durch die Beamten wieder in die Schächte gehoben werden, sodass keine Gefahr mehr für den öffentlichen Straßenverkehr ausging.

Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 06152/175-0 bei der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.

Odenwaldkreis

Breuberg: Brand eines Unterstandes für Müll

Am Sonntag (03.12.) gegen 13.00 Uhr wurden die Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei über den Brand einer Hütte im Bereich Am Kohlplatz im Ortsteil Hainstadt informiert. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass zwischen zwei Wohnhäusern ein Unterstand für Müll brannte. Die Freiwillige Feuerwehr Hainstadt/Wald-Amorbach konnte den Brand löschen, bevor dieser sich auf die Wohnhäuser ausbreiten konnte. Durch das Feuer wurden der Unterstand selbst und das Dach einer angrenzenden Garage beschädigt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die weitere Ermittlung zur Brandursache wird durch die Kriminalpolizei in Erbach durchgeführt. Hinweise und Beobachtungen zur Entstehung des Brandes können der Polizei in Erbach unter 06062/953-0 mitgeteilt werden.

Höchst-Hassenroth: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

In der Zeit zwischen Mittwochmorgen (29.11.) und Donnerstagmorgen (29.11.) ereigneten sich in Hassenroth zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Wohnhaus in der Otzbergstraße. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld. Zudem gelangten Kriminelle auf die gleiche Art in ein Haus im Kirchweg. Hier flüchteten die ungebetenen Besucher ohne Beute.

Die Kripo vermutet einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.