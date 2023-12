Landau: Die Polizei-News

Landau: 30-Jähriger bedroht Mädchen im Bus

Landau (ots) – Am Sonntag 03.12.2023 kam es gegen 18:30 Uhr, in einem Linienbus zu einem Streitgespräch zwischen einem 30-jährigen Beschuldigten und einer 13-Jährigen, welche im Beisein ihrer 15-jährigen Schwester war. Grund hierfür soll gewesen sein, dass sich die 13-Jährige zuvor beim einstiegen in den Bus vorgedrängelt haben soll. Dies nahm der 30-Jährige zum Anlass die 13-Jährige zu beleidigen.

Die 13-Jährige zückte ihr Handy und wollte die Polizei verständigen. Der Mann versuchte dies durch Wegnahme des Handys zu unterbinden. Die 15-Jährige versuchte nun ihrer Schwester zu helfen. Der Beschuldigte schlug daraufhin der 15-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und zog sie an den Haaren. Hierbei hielt er ihr ein Messer vor das Gesicht und bedrohte sie.

Der 30-jährige Mann konnte am Busbahnhof durch Kräfte der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung konnte das Messer sowie eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Diverse Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde dem 30-Jährigen die vorläufige Festnahme erklärt und dieser am nächsten Tag beim Amtsgericht Landau vorgeführt, wo durch den Richter Untersuchungshaft angeordnet wurde. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Randalierer am Busbahnhof

Landau (ots) – Am 03.12.2023 erhielt die Polizei Landau gegen 16:30 Uhr Kenntnis über einen Randalierer im Bereich des Busbahnhofs in Landau. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 40-Jähriger mit dem Bus von Landau nach Bad Bergzabern fahren wollte. Dies wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung und seines Gebarens durch den Busfahrer verwehrt. Der 40-Jährige beleidigte nun den Busfahrer.

Vor Ort ließ sich der Störenfried durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen und bedrohte und beleidigte diese. Daher wurde dem Randalierer die Ingewahrsamnahme erklärt. Er wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen.

Einbruch in Schrebergarten verursacht Schaden in Höhe von 300 Euro

Landau (ots) – In den vergangenen drei Wochen kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube eines Schrebergartens im Bereich der Hans-Boner-Straße in Landau. Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube ein, indem ein Fenster eingeschlagen wurde. Der Wert des Diebesguts wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kleingartenanlage beobachtet haben, sich umgehend bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de zu melden.