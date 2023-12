Anhaltezeichen missachtet, später Blutprobe entnommen

Speyer (ots) – In der Nacht vom 03.12. auf den 04.12.2023 führte die Polizei in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle durch. Hierbei wurde gegen 0 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer durch Anhaltezeichen aufgefordert anzuhalten, um mit diesem eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der junge Mann missachtete jedoch die Zeichen und Weisungen der Polizei und fuhr weiterhin gerade auf einen Polizisten zu.

Durch einen Schritt zur Seite verhinderte der Beamte einen Zusammenstoß. Zwei Streifenwagen fuhren dem PKW hinterher und stoppten das Fahrzeug schließlich in der Spaldinger Straße. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 26-jährigen Mann starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen.

Er äußerte nach entsprechender Belehrung, dass er vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Der Mann wurde schließlich zu Dienststelle verbracht. Hier bestätigte ein auf mehrere Stoffe positiv reagierender Urintest seine Angabe des Konsums von Betäubungsmitteln. Ihm wurde folglich durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Alleinunfall mit kurioser Endlage

Speyer (ots) – Am Sonntag 03.12.2023 kurz nach 23 Uhr bog ein 19-jähriger PKW-Fahrer von der Lina-Sommer-Straße nach links in die Iggelheimer Straße ein. Aus noch unbekannten Gründen, fuhr der PKW über den Einmündungsbereich, den Radfahrerstreifen und den Gehweg in eine Mauer und den Zaun eines gegenüber liegenden Grundstücks.

Das Fahrzeug verkeilte sich derart mit der Mauer, dass mehrere Räder keinen Bodenkontakt mehr hatten. Der Fahrer stieg eigenständig und unverletzt aus dem Fahrzeug aus.

Bei dem 19-Jährigen ergaben sich keine Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Am Fahrzeug und dem Gemäuer entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.