Altreifen im Wald entsorgt

Schwegenheim (ots) – Am Wochenende ist es in Schwegenheim zu einer unerlaubten Entsorgung von ca. 100 Altreifen gekommen. Diese befanden sich auf einem Feldweg (Maulbeerweg) in der Nähe des Schützenhauses.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter Tel: 07274-9580 oder per

E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

63 km/h zu schnell

Germersheim (ots) – Am Sonntagmorgen führte die Polizei Germersheim in der Sondernheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei waren insgesamt sieben Autofahrer zu schnell unterwegs. Auf den „Spitzenreiter“, der bei erlaubten 70 mit 133 km/h gemessen wurde, kommt ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro zu. Dazu kommen auf ihn zwei Punkte im Fahreignungsregister und zwei Monate Fahrverbot zu.

Geschwindigkeitskontrolle auf der Bienwald B9

Kandel (ots) – Am Sonntag zwischen 11:15-12 Uhr wurde auf der B9 Höhe Langenberg die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Frankreich kontrolliert. Bei 40 gemessenen Fahrzeugen waren 8 zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit war 96 km/h.

Hehlerware sichergestellt

Neupotz (ots) – Am Sonntag kontrollierte eine Streife der Polizei Wörth in Neupotz einen 40-jährigen Mann, der gerade im Begriff war in Arbeitsklamotten in ein Handwerkerfahrzeug einzusteigen. Bei der Überprüfung des mitgeführten hochwertigen Werkzeugs, war ein Werkzeugzubehör wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Zubehör wurde sichergestellt und gegen den Besitzer ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Woher das gestohlene Werkzeugzubehör stammt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Verbotene „Sonntagsarbeit“ konnte ihm nicht nachgewiesen werden.