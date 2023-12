Witterungsbedingte Verkehrsunfälle in Worms und Umgebung

Worms (ots) – Durch von Schneefall und einhergehende Glätte kam es am 04.12.2023, im Dienstgebiet der PI Worms zw. 14-18 Uhr, zu 18 Verkehrsunfällen. Personen wurden hierbei nicht verletzt, es kam lediglich zu Sachschäden.

Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt wieder vermehrt mit schlechter Sicht und rutschigen, nass- und eisglatten Straßen gerechnet werden. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei Worms:

Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an

Planen Sie genügend Zeitpuffer für Ihre Fahrtwege ein, um nicht in Zeitdruck zu geraten. Bedenken Sie, dass Sie im Falle eines Unfalles gar nicht oder erst stark verspätet an Ihrem Ziel eintreffen!

Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung, den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage und Winterreifen mit ausreichendem Profil. Gesetzlich vorgeschrieben sind 1,6 mm Mindestprofiltiefe, wobei Automobilclubs hier mindestens 4 mm empfehlen

Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis

Rechnen Sie jederzeit mit auftretender Glätte.

Kreis Alzey-Worms

Andere bedrängt und rechts überholt

A 61/Rheinhessen (ots) – Einen auf der A 61 rasenden und drängelnden Mercedes Vito, der zudem andere Verkehrsteilnehmer rechts überhole meldeten Verkehrsteilnehmer am 03.12.2023 gegen 15:15 Uhr der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Das Fahrzeug konnte durch eine unterstützende Streife der Polizei Alzey aufgenommen und an der Anschlussstelle Gundersheim angehalten und der 42-jährige Fahrer kontrolliert werden.

Diesem droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, somit mindestens eine Geldstrafe und möglicherweise der Entzug der Fahrerlaubnis.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Auffahrunfall auf linker Spur – zwei Verletzte

A61/Alzey (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit 2 leicht Verletzten kam es am 04.12.2023 gegen 08.10 Uhr auf der A 61 in Höhe Alzey. Dort befuhren eine 37-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann jeweils mit ihren PKW die A 61 auf der linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen. In Höhe der Anschlussstelle Alzey musste die 37-Jährige wegen einer Staubildung abbremsen.

Der 59-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und prallte auf das Fahrzeugheck des PKW der 37-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zusammen ca. 20.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 37-Jährige und ihre 40-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser verbracht. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die linke Fahrspur und leitete den Verkehr über die rechte Spur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ein Team des Rettungsdienstes und die Feuerwehr Alzey mit 2 Fahrzeugen und 12 Kräften.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Monsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Samstagabend auf der B47 zwischen Monsheim und Hohen-Sülzen. Gegen 23:15 Uhr kam ein 63-jähriger Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung, in einer Linkskurve, von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest 0,72 Promille. Dem 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der 63-jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die B47 war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Eisautomat aufgebrochen- Zeugen gesucht

Alsheim (ots) – Am Samstag 02.12.2023 kam zw. 03-03:40 Uhr, zum Aufbruch des Eisautomaten der Eisdiele „Einhorn“ in Alsheim. Bislang unbekannte Täter haben mittels eines Brechwerkzeuges den Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Dabei wurde der Automat erheblich beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.