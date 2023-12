Mann entblößt sich vor Jugendlichen und leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Ein Busfahrer handelte am Sonntagnachmittag in der Burgstraße gedankenschnell und half der Polizei, einen mutmaßlichen Exhibitionisten zu fassen. An einer Bushaltestelle sprach ein 14-jähriges Mädchen den Fahrer an und berichtete, dass ein Mann, der in der benachbarten Reihe saß, sich vor ihr entblößt habe.

Der 50-Jährige schloss sofort alle Türen und wählte den Notruf. Im Bus konnten die hinzugerufenen Beamten den 45-jährigen Tatverdächtigen kontrollieren. Da er auffällig nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis lag bei über zwei Promille.

Um die angeordnete Blutentnahme durchzuführen, musste der Mann die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten. Sie soll nun Aufschluss über seine Alkoholisierung geben. Auf dem Weg zum Streifenwagen beleidigte der Mann die Polizisten massiv. Nach Abschluss aller Maßnahmen musste der Tatverdächtige den Rest des Tages in der Gewahrsamszelle verbringen.

In der Zelle versuchte er, einem der Beamten eine sogenannte Kopfnuss zu verpassen, was aber misslang. Der 45-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Exhibitionismus, des Widerstands und der Beleidigungen rechtfertigen. |kfa

Jugendliche greifen Ehepaar an

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 02.12.2023 wurde die Polizei in den Lothringer Schlag gerufen. Ein Ehepaar wurde dort von zwei Jugendlichen angegriffen. Nach Angaben einer 63-jährigen Frau, seien sie und ihr 64-jähriger Ehemann, während sie sich in der Straße aufhielten- zunächst mit Softair-Pistolen beschossen und anschließend mit einer Eisplatte beworfen worden.

Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte die beiden Tatverdächtige vor Ort nicht mehr feststellen und nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Zeugen, die gegen 12.30 Uhr am Lothringer Schlag und in der Umgebung unterwegs waren und Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Streit führt zu Drogenfund

Kaiserslautern (ots) – Wegen Beziehungsstreit ist die Polizei am Sonntag 03.12.2023 im Stadtgebiet ausgerückt. Während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, stieg ihnen massiver Cannabisgeruch in die Nase. Zudem verhielt sich der 25-jährige Beteiligte von Anfang an aggressiv und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen.

Als er daraufhin an den Armen festgehalten wurde, leistete der Mann Widerstand und musste schließlich gefesselt werden. Bei dem Gerangel erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen, er konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden knapp ein Kilo Rauschgift sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Holz auf Auto geworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Buchfinkstraße einen Pkw mutwillig beschädigt. Als der Halter des Fahrzeugs am Sonntag 03.12.2023 zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass über Nacht Holzstücke auf die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach geworfen wurden und ein Scheibenwischer abgebrochen wurde. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zw. Samstag 02.12.2023 um 17.30 Uhr – Sonntag 03.12.2023 gegen 09 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Pkw zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Ein KIA Picanto wurde zwischen Samstag 02.12.2023 um 16 Uhr, und Sonntag 03.12.2023 um 09.30 Uhr, in der Zollamtstraße zum Ziel einer Sachbeschädigung. Eine 19-jährige Fahrzeughalterin aus der Verbandsgemeinde Weilerbach parkte ihren Wagen im genannten Zeitraum am Straßenrand. Bei ihrer Rückkehr an den Pkw war das Heck der Fahrerseite zerkratzt.

Zudem war die Lichteinheit aus der Verankerung gelöst. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zollamtstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

DFB-Pokal Achtelfinale auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 05.12.2023 startet um 18.30 Uhr das DFB-Pokal Achtelfinale auf dem Betzenberg. Die „Roten Teufel“ empfangen die Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Die Polizei rechnet damit, dass wieder zahlreiche Fans nach Kaiserslautern kommen.

Fußballbegeisterten, die nicht mit der Bahn anreisen, wird empfohlen, den „Park and Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern-Ost und die Parkplätze im Uni-Gebiet zu nutzen. Von dort pendeln Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern zum. Informationen finden Sie hierzu auch online unter https://s.rlp.de/oTpBf.

Im Wohngebiet und rund um das Stadion ist kaum Parkraum vorhanden, deshalb die Bitte: Fahren Sie nicht auf den Betzenberg, um Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion zu vermeiden.

Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich am Dienstagabend dennoch nicht ganz verhindern lassen. Gerade kurz vor und nach dem Spiel kann es rund um den Elf-Freunde-Kreisel zu Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Planen Sie für Ihre An- und Abreise daher ausreichend Zeit ein.

Polizisten werden im Einsatz sein, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Kurzfristige Straßensperrungen sind möglich. Wartezeiten können nicht ausgeschlossen werden.

Eine Übersicht der Baustellen auf den weiteren Anfahrtstrecken finden Sie im „Mobilitätsatlas“ des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de. Zu den Baustellen im Stadtgebiet informiert die Stadt Kaiserslautern unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ im Internet.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion. Weitere Informationen zur Anreise finden Sie auch auf der Homepage des 1.FC Kaiserslautern (https://fck.de/de/stadion/anfahrt)

Alle Informationen zu Polizei-Einsatz und Verkehr finden Sie unter

https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern im Internet. Die Polizei wird am Spieltag Drohnen im Einsatz haben, diese dienen in erster Linie einer besseren Übersicht der Verkehrswege aus der Luft, damit Störungen frühzeitig erkannt und Lösungen gefunden werden können.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. |kfa