Mann mit Schussverletzung in Klinik abgegeben – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag brachten um kurz nach 03 Uhr zwei bislang unbekannte Männer einen verletzten 36-Jährigen in eine Klinik in der Speyerer Straße. Bei der ärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass in der frischen Wunde im Hüftknochen des Mannes eine Kugel steckte.

Wie es dazu kam, ist bislang noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnisstand kam es in jener Nacht zu einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Relaisstraße, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Durchfahrt zu einem Einkaufsmarkt befindet. In deren Verlauf schoss eine bislang unbekannte Täterschaft mindestens ein Mal auf den 36-Jährigen.

Auf Grund der noch ungeklärten Tatumstände, bittet das Kriminalkommissariat Mannheim bei ihren eingeleiteten Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdelikts um die Mithilfe etwaiger Zeugen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mit Haftbefehl gesucht und mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Mannheim (ots) – Samstag 02.12.2023 hat die Bundespolizei am Mannheimer Hbf einen gesuchten Straftäter verhaftet. Zudem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige mehrere gefälschte Identitätsdokumente bei sich hatte. Gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten den 32-jährigen, aus Bosnien und Herzegowina stammenden Mann routinemäßig. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund Wohnungseinbruchsdiebstahls mit einem Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht gesucht wurde.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Bundespolizisten neben einer total gefälschten kroatischen Identitätskarte auch einen totalgefälschten kroatischen Führerschein auf. Diese wurden sichergestellt. Außerdem führte der 32-Jährige verbotene Betäubungsmittel bei sich und konnte er keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die JVA eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, des unerlaubten Aufenthaltes sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbrecher klauen 72 Flaschen Rapsöl

Mannheim (ots) – Ein 57-Jähriger meldete am Sonntag gegen 15.40 Uhr der Polizei, dass in sein Gartenhaus in der Dudenstraße eingebrochen wurde. Dieses verließ er am Donnerstag gegen 14 Uhr. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte die Türe der Gartenanlage, sowie das Gartenhaus auf und verschafften sich anschließend unbefugten Zutritt.

Hierbei wurden mehrere Kabel eines Bewegungsmelders an einer Lichtanlage durchtrennt. Anschließend entwendete die unbekannte Täterschaft 72 Flaschen Rapsöl sowie eine Bohrmaschine. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag.

Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter Tel: 0621-33010.

Brennende Kerze führt in Sandhofen zum Wohnungsbrand

Mannheim (ots) – Kerzen sind gerade in der Adventszeit sehr beliebt. Allerdings können sie auch Brände verursachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist dies am Sonntag bei einem Wohnungsbrand in der Sternengasse der Fall gewesen. Eine Frau entzündete in ihrem Badezimmer eine Kerze und verließ dann das Haus, ohne die Flamme zuvor zu löschen.

Durch die Hitze explodierte ein neben der Kerze stehendes Deospray, was wie ein Brandbeschleuniger wirkte und zu einem Übergreifen des Feuers auf die die Holzdecke des Raumes führte. Der entstehende Rauch löste um kurz nach 16:30 Uhr mehrere Rauchmelder aus.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 6 Personen in dem Mehrfamilienhaus, die vom Rauchmelder alarmiert, das Anwesen verließen. Ein Bewohner versuchte noch den Brand zu löschen, wodurch er sich eine leichte Rauchgasintoxikation zuzog.

Durch die Flammen entstand ein Schaden, der auf knapp 20.000 Euro geschätzt wird. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss ist derzeit unbewohnbar. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

Rund 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Mannheim (ots) – Als am Samstag, um 15 Uhr, ein 18-jähriger Mazda-Fahrer von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf der Bismarckstraße, Höhe L 6, einfahren wollte, übersah er hierbei den in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke fahrenden 82-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer. Die Fahrzeuge kollidierten und waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen vorbei geführt.

Toxicator 2023 – Die Polizei zieht Bilanz

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand im Zeitraum von 20-06 Uhr die Technoveranstaltung TOXICATOR in der Maimarkthalle Mannheim statt. Das Event wurde nach Angaben des Veranstalters von etwa 12.500 Personen besucht. Auch in diesem Jahr führten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität durch.

236 Personen wurden kontrollierten, woraus sich insgesamt 66 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ergaben. Diese erstreckten sich auf eine breite Palette unterschiedlicher Substanzen. Neben Cannabis waren dies auch Amphetamine, Methamphetamine, LSD, Kokain, XTC und MDMA. Zusätzlich wurden der dort temporär eingerichteten Polizeiwache mehrere Diebstahls- und Rohheitsdelikte gemeldet.

Nach 86 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Jahr 2022 verzeichnete die Polizei somit für 2023 einen deutlichen Rückgang der Zahlen. Dennoch fanden die Einsatzkräfte im Durchschnitt bei jeder vierten kontrollierten Person Drogen, weshalb die Polizei in diesem Zusammenhang eindringlich auf die Gefahren des Konsums von Betäubungsmitteln hinweist.