Freilaufende Pferde verursachen Großaufgebot an Rettungskräften

Sinsheim (ots) – Am Sonntag gegen 17 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der K 4176 zwischen Hoffenheim und Eschelbach 2 freilaufende Pferde. Die K 4176 wurde durch zwei Streifen des Polizeireviers Sinsheim aufgesucht, allerdings konnten keine Pferde mehr festgestellt werden. Die beiden Pferde wurden anschließend mehrfach im Flurgebiet zwischen den Ortschaften Hoffenheim, Eschelbach, Balzfeld und Zuzenhausen gesichtet, konnten jedoch nicht eingefangen werden.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass einem 70-Jährigen 2 Pferde entlaufen waren und diese bereits mit Unterstützung einer Drohneneinheit der Feuerwehr Mühlhausen gesucht wurden.

Gegen 23:40 Uhr näherten sich die beiden Pferde mehrfach der BAB 6, weshalb aufgrund der Gefährdung für den Straßenverkehr, der Polizeihubschrauber zur Unterstützung aus der Luft angefordert wurde. Kräfte der Autobahnpolizei Walldorf hielten sich zur kurzfristigen Sperrung der BAB 6 bereit.

Gegen 2:15 Uhr konnte eines der beiden Pferde nahe der BAB 6 gesichtet und durch eine Tierärztin sediert werden. Beide Pferde konnten im Anschluss eingefangen und an ihren Besitzer unverletzt übergeben werden. Glücklicherweise kam es zu keiner Zeit zu einer Gefährdung oder Behinderung von Verkehrsteilnehmern.

Aufsteigende Sonne verursacht schweren Unfall

Walldorf (ots) – Am Sonntag gegen 09.45 Uhr fuhr eine 70-jährige Mazda-Fahrerin auf der B 291 von Hockenheim kommend auf dem mittleren Fahrstreifen. An der Kreuzung überfuhr sie die Rotlicht anzeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 68-jährigen Kia-Fahrer, welcher von der L 598 aus St. Leon kam und links in Richtung Hockenheim abbiegen wollte.

Vermutlich stand zum Unfallzeitpunkt die aufgehende Sonne genau hinter der Ampel so, dass das Rotlicht für die Mazda-Fahrerin nicht zu erkennen war. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt, zwei Personen davon schwer. Sie wurden in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Walldorf war mit 14 Mann vor Ort. Während der Unfallaufnahme waren Teile der Fahrbahn gesperrt und es kam zu verkehrslenkenden Maßnahmen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Berauschter Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Reilingen (ots) – Am Sonntag beobachtete eine Streife des Polizeireviers Hockenheim im Rückspiegel, wie um kurz nach 01 Uhr ein Auto ruckartig und ohne zu blinken von der Hauptstraße in die Gartenstraße abbog. Die Streife wendete und nahm die Verfolgung auf. In der Wilhelmstraße konnte sie nur kurze Zeit später das betreffende Fahrzeug auf einem der dortigen Parkplätze feststellen.

Der Fahrer hatte das Fahrzeug augenscheinlich in großer Hast verlassen, da das Auto unverschlossen zurückblieb. Nicht ohne Grund, wie sich herausstellte. Als es kurze Zeit später gelang, den Fahrer ausfindig zu machen, ergaben sich Hinweise, dass die Person akut unter Drogeneinfluss stand.

Ein Urintest ergab einen positiven Nachweis auf Kokain und Cannabis.

Der 29-jährige Autofahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen, die auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Aufmerksamer Zeuge stoppt betrunkenen Autofahrer

Ilvesheim (ots) – Am Sonntag gegen 20.20 Uhr befuhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer die Seckenheimer Straße aus Richtung Ilvesheim kommend. Hierbei touchierte er während der Fahrt auf Höhe der Seckenheimer Straße/Deidesheimer Straße mit seinem linken Vorderreifen den Sockel der dortigen Verkehrsinsel.

Anschließend fuhr er weiter, kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit der einer Grundstücksmauer. Anschließend fuhr er in einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Smart, welcher dadurch einige Meter auf die Fahrbahn verschoben wurde.

Anschließend setzte der 55-Jährige seine Fahrt fort und konnte durch einen mutigen 75-jährigen Zeugen aufgehalten werden. Der Unfallfahrer wies vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille auf und musste die Polizeibeamten zum Revier begleiten. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein vorerst abgeben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall nie

Unbekannter Täter beschädigt Fahrzeug – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Am Samstag zw. 21:30-22:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen geparkten Mazda. Zur Tatzeit war der Mazda auf einem Privatparkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. Aus bislang unbekannten Gründen schlug der Unbekannte mit einem ebenso unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe sowie die Heckscheibe des Pkw ein.

Außerdem beschädigte er das linke Rücklicht sowie die Frontscheibe. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt, ebenso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Das Polizeirevier Weinheim hat hierzu die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201/1003-0 zu melden.