Versuchter Einbruch in der Bahnstadt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Sonntag meldete sich um kurz nach 22 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, da er zuvor mehrere Personen beobachtet hatte, die sich an der Türe eines Bürogebäudes in der Robert-Koch-Straße zu schaffen machten. Als er die Gruppe auf ihr Tun ansprach, liefen die Personen in Richtung Gadamerplatz davon. Es zeigte sich, dass die bislang unbekannten Täter die Zugangstüre eines Balkons

aufhebelten und dann die Räumlichkeiten durchwühlten.

Ob sie auch etwas stahlen, ist bis dato unbekannt. Die Einbrecher konnten nur rudimentär als dunkel gekleidet beschrieben werden. Sie führten einen Werkzeugkoffer mit sich. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des mutmaßlichen Einbruchs auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel: 06221-1857-0 zu melden.

Bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Heidelberg (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben, wobei er zudem in Besitz verschiedener Waffen war.

Am Freitag 01.12.2023 wurde ein 35-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der A 656 in Fahrtrichtung Heidelberg gegen 20:45 Uhr durch Beamte des Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim kontrolliert. In dem Pkw des Mannes wurden hierbei 8 Joints, ca 2,5 Gramm Amphetamin, etwa 0,1 Gramm Kokain, ein Gramm Heroin sowie 0,8 Gramm Methamphetamin und erhebliche Mengen Bargeld sichergestellt. Weiter zeigte der Beschuldigte, der keine Fahrerlaubnis besaß, einen totalgefälschten Personalausweis sowie einen ebenfalls total gefälschten Führerschein vor.

Aufgrund einer Anordnung des staatsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienstes wurden die Wohnräume des Mannes sowie die Wohnräumlichkeiten und Kellerräume seiner Lebensgefährtin in Heidelberg durchsucht.

Unter Hinzuziehung eines Polizeihundes konnten die Beamtinnen und Beamten weitere 520 Gramm Amphetaminpaste auffinden und sicherstellen. Ferner wurden in unmittelbarer Nähe der Drogen 5 Messer, ein Bajonett, ein Teleskopschlagstock sowie ein Schlagring aufgefunden. Im Verlauf der Durchsuchungsmaßnahmen konnten zudem noch Verpackungsmaterial, mehrere Joints und Kleinstmengen Marihuana sowie eine noch nicht bezifferbare Menge falscher Eurobanknoten aufgefunden werden.

Der Beschuldigte wurde am 02. Dezember beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen U-Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die 31-jährige Lebensgefährtin muss sich ebenfalls wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, wurde aber nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

19-Jähriger beschmiert Fahrstuhl und wird durch Zeugen beobachtet

Eberbach (ots) – Das Polizeirevier Eberbach ermittelt derzeit gegen einen 19-Jährigen wegen Sachbeschädigung an einem Fahrstuhl. Hintergrund hierfür war der Hinweis eines Zeugen bei der Polizei, welcher am Freitag um 21:40 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz beobachten konnte, wie sich ein 19-Jähriger, in Begleitung eines weiteren 29-jährigen Mannes, an einem dortigen Fahrstuhl aufhalten und diesen mit einem dunklen Textmarker beschmieren würde.

Nachdem die Beamten des Polizeirevier Eberbach daraufhin die Örtlichkeit aufsuchten, konnten sie die beiden Männer an einem Bahngleis antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei dem 19-Jährigen konnte ein schwarzer Textmarker, mit dem der Fahrstuhl beschmiert wurde, aufgefunden und bei dem 29-Jährigen ein silberfarbener Textmarker aufgefunden werden.

Inwieweit der 29-Jährige an der Schmiererei beteiligt war und aktiv mitgewirkt hatte, ist bislang noch unbekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Frau in Handschuhsheim nach Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am Sonntag ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Dossenheimer Landstraße unweit der Straßenbahnhaltestelle Biethsstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte eine 74-jährige Frau auf Höhe einer Tankstelle zwischen zwei an einer Ampel haltenden Fahrzeuge die Fahrbahn in Richtung der gegenüberliegenden Bank.

Ein 83-Jähriger, der mit seinem Toyota vom Hans-Thoma-Platz in Richtung Dossenheim unterwegs war, hielt ebenfalls an der dortigen Ampel. Als diese dann auf grün schaltete, fuhr er los. Dabei erfasste er die aus seiner Sicht von links querende Fußgängerin mit dem linken Außenspiegel des Fahrzeugs.

Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Die zunächst bewusstlose Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Auf Grund der Einsatzmaßnahmen mussten die Straße und der Schienenverkehr bis 18:30 Uhr gesperrt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallumstände auf.

Abgelenkt und Wertsachen entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Als sich am Samstagabend um 22:40 Uhr ein 39-jähriger Mann mit einem Taxifahrer am Willy-Brandt-Platz unterhielt, wurde er plötzlich von hinten mit dem Fuß berührt. Nachdem sich der 39-Jährige umdrehte, stand ein ihm unbekannter Mann direkt hinter ihm. Kurz darauf entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Als der 39-Jährige daraufhin das Gespräch mit dem Taxifahrer fortführte und für die anstehende Taxifahrt bezahlen wollte, stellte er das Fehlen seines Geldbeutels sowie Mobiltelefons fest. Die Wertsachen bewahrte der Mann in seinen beiden Gesäßtaschen auf.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 20 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, schlanke Körperstatur, ca. 175-180 cm groß, kurze schwarze Haare, er trug eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe.

Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können sich unter Tel: 06221/1857-0 zu melden.