Streit im Straßenverkehr eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern wurde am Freitagnachmittag eine Person durch freigesetztes Reizgas leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer auf der Rheinhafenstraße in Richtung Pulverhausstraße. In gleicher Fahrtrichtung schloss in der Folge ein unbekannter Autofahrer auf gleiche Höhe zu dem Lkw auf.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich offenbar aus bislang unbekannter Ursache ein verbaler Streit zwischen den Fahrzeugführern. Beide Verkehrsteilnehmer stoppten schließlich auf der zweispurigen Fahrbahn ihre Fahrzeuge. Nachfolgend mündete der verbale Streit wohl in gegenseitigen Beleidigungen, woraufhin der unbekannte Pkw-Führer offenbar unvermittelt ein Pfefferspray zückte und dem 24-Jährigen ins Gesicht sprühte.

Anschließend fuhr der Autofahrer unerkannt davon. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einem schwarzen Renault handeln. Der 24-jährige Lkw-Fahrer erlitt Reizungen der Augen und Atemwege und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter Telefon: 0721 666-3611 mit der Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung setzen.

Ausgelaufenes Heizöl sorgt für massive Verkehrsstörungen

Karlsruhe (ots) – Aus einem Tanklastzug auslaufendes Heizöl hat am Montag für teilweise chaotische Verhältnisse auf mehreren Straßen zwischen Karlsruhe und Stuttgart-Zuffenhausen gesorgt. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer startete gegen Mitternacht mit einem Tanklastzug in Karlsruhe-Knielingen. Mutmaßlich aufgrund eines defekten oder eingefrorenen Entwässerungsventils begann kurz nach Beginn der Fahrt Heizöl aus dem Tanklaster auszulaufen, ohne dass der 53-Jährige dies bemerkte. Nach vorliegenden Erkenntnissen gelangten etwa 1100 Liter Heizöl auf die Straßen.

Der Lkw fuhr bei Karlsruhe-Knielingen auf die B10, die er an der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte verließ und auf die Bundesautobahn 5 in Richtung Süden auffuhr. Am Autobahndreieck Karlsruhe wechselte er auf die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart, der er bis zum Autobahndreieck Leonberg folgte.

Dort fuhr der 53-Jährige auf die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn, die er für eine kurze Pause im Bereich Stuttgart-Zuffenhausen verließ und mit dem Tanklastzug anhielt. Dabei bemerkte der Fahrer den Austritt des Heizöls. Im Beisein der bereits verständigten Polizei konnte zunächst das Ventil provisorisch geschlossen werden. Anschließend wurde ein zweiter Tanklastzug angefordert, um das noch im Tank verbliebene Heizöl abpumpen zu können.

Der Tanklastzug legte von Karlsruhe bis zum Stopp in Stuttgart-Zuffenhausen rund 90 Kilometer zurück. Über die komplette Strecke trat Heizöl aus dem Tank aus und verunreinigte die betroffenen Fahrbahnen erheblich. Aufgrund der winterlichen Temperaturen bildete sich teilweise Blitzeis und sorgte stellenweise für spiegelglatte Straßen, erhebliche Verkehrsbehinderungen und Unfälle.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizeipräsidien Karlsruhe, Pforzheim und Stuttgart, mehrere Autobahnmeistereien sowie das THW sind seit der Nacht damit beschäftigt, den Verkehr zu sichern und Fahrbahnen zu reinigen und abzustreuen.

Pkw überschlägt sich alleinbeteiligt

Karlsruhe (ots) – Offenbar unverletzt blieb ein 19-jähriger Mann am Sonntag 03.12.2023 bei einem Unfall auf der Haid-und-Neu-Straße, nachdem er sich beim abbiegen mit seinem Pkw überschlug. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 19-Jährige gegen 05:15 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Haid-und-Neu-Straße nach links in den Ostring ein. Hierbei kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast der dortigen Ampelanlage.

In Folge dessen überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb dabei offenbar unverletzt und konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. An der Ampelanlage entstand erheblicher Sachschaden. Um die Verkehrsregelung an der Kreuzung aufrecht zu erhalten, installierte das Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe eine Behelfsampelanlage. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden.

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der K9651

Karlsruhe (ots) – Bei einem Vorfahrtsunfall am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 9651 zwischen Knielingen und der Bundesstraße 10 wurden 3 Beteiligte verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Nissan-Fahrer gegen 13:10 Uhr auf der K9651 von der B10 kommend in Richtung Knielingen. Der 71-Jährige bog im weiteren Verlauf offenbar in die Einmündung zum Frauenhäusleweg ab und kollidierte dabei mit einem Mazda, der die K9651 von Knielingen kommend in Richtung B10 befuhr.

Durch den Aufprall wurde der Mazda wohl in einen angrenzenden Schrebergarten geschleudert. Die Fahrer beider Fahrzeuge sowie die Beifahrerin des Nissans wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro.