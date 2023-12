Einbruch ins Clubhaus des Motorradclubs

Lustadt (ots) – Zu einem Schaden von etwa 500 Euro kam es nach einem Einbruch in das Clubhaus des Motorradclubs Lustadt. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Entwendet wurde jedoch nichts. Das Clubhaus liegt außerhalb der Ortsgemeinde Lustadt am dortigen Handkeesplatz.

Da dieser auch abends von Fußgängern oder Gassi-Gehern stark frequentiert ist, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung die zur Ergreifung der Täter führen. Diese werden unter der Rufnummer 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegengenommen.

Ohne Lappen, dafür unter Drogen unterwegs

Schwegenheim (ots) – Mit einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis muss ein 34 Jahre alter Mann aus dem Raum Speyer rechnen. Dieser wurde aufgrund seiner auffälligen Fahrweise am Freitagnachmittag auf der B272 zwischen Schwegenheim und Hochstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Auf seine Fahrweise angesprochen erklärte er, Betäubungsmittel zu konsumieren, ein Test reagierte positiv auf mehrere Stoffgruppen. Zudem konnte er den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Die Folgen der Nikotinsucht

Wörth (ots) – Zwei Polizeibeamte reihten sich am 02.12.2023 um kurz vor 01 Uhr an einer Tankstelle hinter einem alkoholisierten Mann aus Rülzheim in der Warteschlange an der Kasse ein. Als der nach dem Bezahlvorgang zu seinem Auto schwankte schritten die Beamten ein.

Der 42-jährige Mann gab an, dass er lediglich zum Zigaretten kaufen nach Wörth gefahren sei. Ein Alkoholtest ergab 1,10 Promille. Sein Auto blieb stehen und ihm wurden eine Blutprobe entnommen.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) – Am 01.12.2023 zwischen 12:15-12:45 Uhr wurden durch Polizeibeamte der PI Wörth LKW Kontrollen auf einem Parkplatz durchgeführt. Die Fahrer sollten auf die Gefährlichkeit von Eisflächen auf Anhängern hingewiesen werden. Im Gespräch mit einem 35-jährigen LKW-Fahrer wurde bemerkt, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,50 Promille. Der geplante Fahrtantritt zum Überführen des LKW nach Sachsen-Anhalt musste untersagt werden.

Diebstahl von Kennzeichen

Schwegenheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 30.11. in die Nacht zum 02.12.2023 wurden auf dem an der Lingenfelder Straße in Schwegenheim gelegenen Mitfahrerparkplatz, zwei Taten von Kennzeichendiebstählen aufgenommen.

In beiden Fällen wurde das vordere und das hintere Kennzeichen entwendet.

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Rülzheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit mindestens einem defekten Außenspiegel kam es am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr in der Mittleren Ortsstraße in Höhe der Hausnummer 28 in Rülzheim. An einer Engstelle berührten sich beim vorbei fahren die Außenspiegel der Verkehrsunfallbeteiligten, einer der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Einbruchsversuch schlug fehl

Germersheim (ots) – In der Nacht zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag versuchten sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohngebäude in der Friedenstraße in Germersheim zu verschaffen. Dies fiel dem Eigentümer am nächsten Morgen aufgrund der beschädigten Fenster auf.

Vermutlich gelang es den Tätern nicht die Fenster mittels Werkzeug zu öffnen, weswegen sie flüchteten. An den Fenstern entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Tageswohnungseinbruch

Rülzheim (ots) – Zu einem Schaden von etwa 300 Euro kam es am Freitagabend zw. 17-21:30 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Robert-Seither-Straße in Rülzheim. Aufgefallen war dies der dort wohnenden Familie, da ein Fenster aufstand und bei genauerem Hinsehen Hebelmarken festgestellt werden konnten.

Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, da nichts entwendet wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder PKW, bitte an die Polizei Germersheim unter Tel: 07274-9580 oder per

E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de melden.