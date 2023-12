Körperverletzung auf offener Straße

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag 02.12.2023 gegen 03:25 Uhr, wurde ein 39-jähriger Mann aus Ludwigshafen in der Gartenstraße im Stadtteil Hemshof durch 2 andere männliche Personen auf der Straße angegriffen. Zunächst schlug eine Person dem 39-jährigen unvermittelt mehrfach gegen dessen Kopf. Nach einer kurzzeitigen Auseinandersetzung flüchtete der Angreifer, kehrte jedoch wenig später mit einer weiteren männlichen Person zu dem Geschädigten zurück.

Hierbei verletzte einer der Angreifer den Geschädigten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand an dessen Oberschenkel, sodass der Geschädigte oberflächliche Stich- und Schnittverletzungen erlitt. Im Anschluss der Auseinandersetzung flüchteten beide Angreifer in ein nahe gelegenes Hotel.

Der erste Angreifer war ca. 22-25 Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, Vollbart, jedoch keinen Oberlippenbart. Der zweite Angreifer sei schätzungsweise 25 Jahre alt, 180 cm groß, muskulös, kurzer Oberlippen- sowie Kinnbart und habe markante Wangenknochen und zudem zurückgegelte schwarze Haare. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Versuchter Trickdiebstahl

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 01.12.2023 klingelten ein Mann und eine Frau bei einer 82-jährigen Ludwigshafenerin in der Sternstraße an deren Wohnungstür. Unter Täuschung sich für den Kauf einer baugleichen Wohnung im selben Haus zu interessieren gelangten die Personen in die Wohnung der 82-jährigen.

Nach wenigen Minuten verließ das Paar die Wohnung ohne etwas zu entwenden. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen und keine Auskünfte über mögliche Wertgegenstände in der Wohnung zu geben.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 02.12.2023 gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Ludwigshafener mit seinem PKW die Heinigstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Grünstreifen. Der 33-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Weiterhin war der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Durch den Unfall erlitt er leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, als auch Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 01.12.2023 gegen 13:40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem MAN LKW die Mundenheimer Straße. An der Kreuzung Mundenheimer Straße/Karolina-Burger-Straße fuhr der bislang nicht bekannte Unfallbeteiligte mit seinem weißen Transporter zu weit in den Kreuzungsbereich ein, sodass ein auf dem Fahrzeugdach montiertes Rohr an den MAN LKW des 44-Jährigen stieß.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR. Sind Sie Zeuge des Verkehrsunfalles? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Heinigstraße

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am 02.12.2023 um 00:43 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Heinigstraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Alarmierungsmeldung. Die Person konnte mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Des weiteren die Polizei und der Rettungsdienst.

Parallel zu diesem Einsatz fuhr ein Fahrzeug der Feuerwehr in die Kanalstraße, da dort eine Person, in einer Notlage, nicht selbstständig die Wohnungstür öffnen konnte. Die Tür wurde von der Feuerwehr geöffnet und die Person dem Rettungsdienst übergeben.