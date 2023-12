Unbeleuchteter PKW enttarnt betrunkenen Fahrer

Speyer (ots) – Am späten Freitag um 23.42 Uhr wurde ein PKW in der Auestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anlass der Kontrolle war, dass der PKW zuvor bei Dunkelheit unbeleuchtet entlang der Wormser Landstraße fuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch bei dem 44-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden.

Ein bei ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,53 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wohnungseinbruch

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 28.11.2023, ca. 16 Uhr bis 01.12.2023, ca. 15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Gabriel-Biel-Straße in Speyer ein. Schubladen und Schränke wurden durchwühlt und ein Schmuckstück entwendet.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Wer im genannten Zeitraum an dieser Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.