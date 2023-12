Landau: Die Polizei-News

Mehrere Körperverletzungsdelikte

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Landau zu drei Körperverletzungsanzeigen. Gegen 00:30 Uhr kam es in der Stadtschreibergasse zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, bei denen der 20-Jährige Beschuldigte ein Cuttermesser zog und es dem 25-jährigen Geschädigten einmal in die Brust und einmal in den Rücken stach.

Der Geschädigte erlitt hierdurch oberflächliche Schnittwunden, die in einem umliegenden Krankenhaus versorgt wurden. Der 20-Jährige Beschuldigte flüchtete im Anschluss fußläufig in unbekannte Richtung.

Gegen 04:15 Uhr kam es zunächst in der Xylanderstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 Personen, bei der ein bisher unbekannter Beschuldigter den beiden 23-jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug. Die beiden Geschädigten wurden hierdurch leicht verletzt. Der bisher unbekannte Beschuldigte flüchtete ebenfalls fußläufig in unbekannte Richtung.

Weiterhin kam es gegen 04:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Königstraße. Hierbei schlug ein 27-jähriger einem 36-Jährigen ins Gesicht. Im Gegenzug beschuldigte der 27-Jährige den 36-Jährigen, dass dieser ihn beleidigt, sein Sweatshirt zerrissen und am Hals gekratzt habe. Der 36-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Sachdienliche Hinweise zu einer der genannten Körperverletzungsanzeigen oder den flüchtenden Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per

E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Schulwegüberwachung hinsichtlich Fahrradbeleuchtung

Landau (ots)- Am Freitagvormittag wurde zwischen 07:30-08 Uhr in der Straße An 44 in Landau eine Schulwegkontrolle mit dem Schwerpunkt Fahrradbeleuchtung durchgeführt. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 18 Fahrräder festgestellt, bei denen die Beleuchtung nicht vorhanden oder nicht funktionsfähig war.

Wie in den Jahren zuvor wurden in Absprache mit den angrenzenden Schulen Mängelberichte an die Schüler ausgestellt, die nach der Behebung der Beleuchtungsmängel durch das Schulsekretariat überprüft und an die Polizei Landau weitergegeben werden.

PKW-Aufbruch

Landau (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bisher unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Straße In der Plöck in Landau abgestellten Autos ein und bauten das Navy-System mit Bildschirm aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Brennende Mülltonne

Landau (ots) – Am Freitagabend brannte in der Waffenstraße in Landau aus bisher ungeklärter Ursache eine Mülltonne. Die Mülltonne wurde hierdurch komplett zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.