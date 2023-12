Schwarzen Audi angefahren und geflüchtet

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum vom 30.11.2023 bis 01.12.2023 kam es in Bad Bergzabern, Weißenburger Straße, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein zum Parken abgestellter schwarzer Audi durch ein anderes Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel: 06343 9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Tageswohnungseinbruch

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am Freitag 01.12.2023 brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr bis 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Richthofenstraße in Billigheim-Ingenheim ein. Bei der Tat hebelten die unbekannten Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten hierüber in das Anwesen. Im Anwesen wurden sämtliche Räume durchwühlt und mehrere Wertgegenstände entwendet.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Essingen (ots) – Am Freitag 01.12.2023 befuhr eine 38-Jährige Verkehrsteilnehmerin die Bundesstraße 272 von Speyer kommend in Richtung Landau. Am Kreisverkehr bei Essingen kollidierte die 38-Jährige VW-Fahrerin mehrfach mit der Fahrbahnbegrenzung, sodass ihr linker Vorderreifen platzte. Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Fahrzeug noch bis zur Einmündung nach Dammheim, wo ihr Fahrzeug zum Stehen kam.

Bei der Unfallaufnahme konnten im Fahrzeug mehrere leere Alkoholmischgetränk-Dosen aufgefunden und bei der 38-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutungen mit einem Wert von 1,35 Promille. Weiterhin räumte die 38-Jährige auch den Konsum von Amphetamin ein. Der 38-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die 38-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Keller

Offenbach an der Queich (ots) – In der dem Zeitraum von Donnerstag 30.11.2023 gegen 19:30 Uhr bis zum Freitag 01.12.2023 gegen 15:30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in einen Keller in der Raiffeisenstraße in Offenbach an der Queich einzubrechen. Die bisher unbekannten Täter versuchten die Kellertür vermutlich mittels eines Schraubendrehers aufzuhebeln, was allerdings misslang.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.