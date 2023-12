Brand in einem Mehrfamilienhaus

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Samstag kurz nach 03 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, in den Mannheimer F-Quadraten, gemeldet. Beim Eintreffen der Streife konnten bereits Flammen und eine starke Rauchentwicklung im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses wahrgenommen werden.

Kurz danach erfolgte die Brandbekämpfung durch die alarmierte Feuerwehr. Der Brand konnte erfolgreich und kontrolliert gelöscht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge geriet ein im Eingangsbereich des Hauses abgestellter Kinderwagen in Vollbrand. Die Ursache hierzu ist allerdings noch unklar.

Ein mögliches vorsätzliches Handeln ist nicht auszuschließen und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Gebäude blieb aber weiterhin bewohnbar. Der durch das Brandgeschehen eingetretene Sachschaden am Wohngebäude ist allerdings bislang noch nicht bezifferbar.

Zu Personenschäden kam es nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter Tel: 0621-12580 zu melden.

Fahrzeugbrand auf der Augustaanlage

Mannheim (ots) – Auf der Augustanlage kam es gegen 16:21 Uhr zu einem Vollbrand eines Pkw, wobei dies nach ersten Erkenntnissen auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Aufgrund der noch andauernden Lösch- und Reinigungsarbeiten kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich.

Einbruch in Juweliergeschäft – Zeugen gesucht

Mannheim-Quadrate (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach am Samstagmorgen gegen 06.40 Uhr in ein Juweliergeschäft im O-Quadrat in der Mannheimer Innenstadt ein und entwendete Schmuck aus der Auslage. Hierbei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei alarmierte. Der Täter flüchtete vom Tatort und wurde von der Zeugin aus den Augen verloren. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,75-1,80 m groß, weißer Hoody, dunkel karierter Schal, dunkle Winterjacke, weiße Mütze, dunkle Handschuhe, dunkles Fahrrad mit Rucksack im Gepäckträger.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 0621 174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.