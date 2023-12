Ludwigshafen: Produktaustritt in den Rhein

Ludwigshafen – Gestern, 1. Dezember 2023, gelangten am Nachmittag bei der BASF SE in Ludwigshafen rund 900 Kilogramm Harnstoff in den Rhein. Aufgrund einer Undichtigkeit an einem Tankzug einer Drittfirma kam es zu diesem Produktaustritt im Werksteil Nord. Die Harnstofflösung gelangte über die Straßenentwässerung in den Rhein.

Harnstoff ist als mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schädlich für Wasserorganismen eingestuft und ist leicht biologisch abbaubar. Aufgrund der Produkteigenschaften und der Verdünnung im Rhein ist von keiner Gefährdung für Wasserorganismen oder andere Lebewesen auszugehen.

Harnstoff wird u.a. in der kosmetischen und Lebensmittelindustrie verwendet. Die zuständigen Behörden sind informiert. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat vorsorglich eine Rheininformation an die Rheinanlieger herausgegeben.