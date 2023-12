Gerüchte nach Polizeieinsatz

Ludwigshafen (ots) – Am 01.12.23 gegen 09:40 Uhr, meldete das Carl-Bosch-Gymnasium, dass ein Schüler der 6. Klasse nicht mehr auffindbar sei. Der Schüler sei am Morgen noch im Unterricht gewesen. Während der Absuche mit vielen Polizeikräften in der Schule und im umliegenden Bereich, konnte ermittelt werden, dass es dem 11-jährigen Jungen gut geht. Er war wegen Schulproblemen dem Unterricht ferngeblieben.

Zwischenzeitlich kursieren verschiedene Gerüchte, auch in den sozialen Medien, zu dem Polizeieinsatz. Wir bitten Sie daher, auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten.

Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen.

Polizeischüler der Höheren Berufsfachschule pflanzen Bäume (Foto)

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 01.12.2023 trugen die Schüler der Höheren Berufsfachschule Polizeidienst und Verwaltung in Ludwigshafen einen Teil zur Verbesserung des Klimas bei. In einer 5-stündigen Aktion pflanzten die Schüler 24 Baumrohlinge in Ludwigshafen-Maudach. Die Aktion fand in Kooperation mit der Stadtverwaltung Ludwigshafen statt, die die Kosten der Bäume übernahm.

Das Projekt wird im Anschluss an die Aktion maßgeblich durch die Interessen- und Fördergemeinschaft für das Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch IFLM e. V. betreut.

Willst auch du die Welt verbessern? Hast du einen Realschulabschluss? Dann bewirb dich jetzt und werde Polizistin bzw. Polizist! Bis zum 01. März 2024 kannst du dich mit Mittlerer Reife an der Höheren Berufsfachschule in Ludwigshafen für den Bildungsgang Polizeidienst und Verwaltung bewerben.

Innerhalb von 2 Jahren kannst du dort dein Fachabitur und somit die Studienberechtigung für das Studium an der Hochschule der Polizei erlangen.

Weitere Infos findest du auf http://www.polizei.rlp.de/karriere.

Einbrüche im Stadtgebiet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch 29.11. auf Donnerstag 30.11.2023, verschafften sich Unbekannte Zugang in der Georg-Herwegh-Straße zum Gelände einer Schule und versuchten erfolglos, zwei Türen aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Versicherung am Rathausplatz ein und entwendeten mehrere Elektronikgeräte. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchte Erpressung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 gegen 12:45 Uhr, befand sich ein bislang unbekannter Mann in einer Bar im Brüsseler Ring und spielte an einem Glücksspielautomaten. Nachdem der Mann sein Geld verspielt hatte, forderte er zunächst einen weiteren Gast auf, ihm Geld zu geben.

Als dieser verneinte, reagierte der Unbekannte lautstark und aufbrausend, weshalb eine Angestellte ihn der Bar verweisen wollte. Daraufhin drohte der Mann ihr körperliche Gewalt an, sollte sie ihm nicht die Kasse überreichen. Als die Angestellte sich weigerte, verließ der Mann die Bar.

Er wurde als ca. 25 Jahre, etwa 1,70 Meter groß und kräftig beschrieben. Er hatte auffällig helle Augen und Haut, trug ein weißes Shirt mit Blutanhaftungen, eine schwarze Jacke und Basecap. Im Gesicht trug er Tätowierungen neben den Augen.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben?

Unfall auf A650 – zwei Verletzte

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 gegen 16 Uhr, kam es auf der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. An der baustellenbedingten Fahrbahnverengung auf Höhe des Oggersheimer Kreuzes kollidierte ein 33-jähriger Autofahrer mit dem vor ihm fahrenden Auto einer 54-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug der 54-Jährigen ins Schleudern und kam am rechten Fahrbahnrand zu stehen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn stark verschmutzt. Während der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am 01.12.2023 kam es gegen 14 Uhr, auf der Kreisstraße 13 zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Die 83-jährige Fahrerin eines Personenkraftwagen kam hierbei aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimation verstarb die Person noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Tödlicher Verkehrsunfall Ortsumgehung Maudach

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am 01.12.2023 um 13:54 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall auf die K13 (Ortsumgehung Maudach) alarmiert. Beim eintreffen der Einsatzkräfte wurde die verunfallte Person bereits vom Rettungsdienst im Fahrzeug reanimiert. Mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät konnte die Person aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Die Person verstarb später noch an der Einsatzstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

Brand im Stadtteil Mitte, zeitgleich Verkehrsunfall auf der A 650

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am 30.11.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 15:46 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Benckiserstraße im Stadtteil Mitte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits auf der Straße eine starke Rauchentwicklung feststellbar.

Es handelte sich um einen Brand der Abluftanlage in einem Imbiss. Dieser wurde durch die Feuerwehr mit mehreren Feuerlöschern gelöscht. Teilweise musste die Abluftanlage demontiert werden. Auf Grund der starken Rauchentwicklung waren umfangreiche und zeitaufwendige Entrauchungsmaßnahmen in dem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude erforderlich. Bei dem Einsatz gab es keine verletzten Personen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr, der Bezirksschonsteinfeger sowie die Polizei.

Um 16:05 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall auf die A650 alarmiert. Hier handelte es sich um einen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Bei dem Unfall wurden eine Person sowie ein Hund verletzt. Der Hund befand sich zum Unfallzeitpunkt im Kofferraum eines am Unfall beteiligten PKW.

An dieser Einsatzstelle waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 11 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim sowie der Rettungsdienst. Während der Einsätze wurde der Stadtschutz durch die Freiwillige Feuerwehr Maudach sichergestellt.

Brand in Ludwigshafen im Stadtteil Ruchheim

Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am 01.12.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 03:42 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Fußgönheimer Straße im Stadtteil Ruchheim alarmiert. Es handelte sich um einen Brand im Erdgeschoss eines 3-geschossigen Wohngebäudes. Der Brand wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohner gelöscht. Die Feuerwehr führte Nachlösch- und Entrauchungsmaßnahmen durch.

Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst übergeben und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Technischen Werke Ludwigshafen.

„Rote Linie gegen Häusliche Gewalt“ – Gelungene Auftaktveranstaltung

Ludwigshafen (ots) – Die PI Ludwigshafen 2 und der Handballbundesligist Eulen Ludwigshafen machen sich im Rahmen einer Kooperation unter dem Motto „Wir gemeinsam für LU!“ bereits seit 2021 für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen stark.

Beim Heimspiel der Eulen am 29.11.23 wurde die aktuelle Kampagne gestartet, die sich gegen Häusliche Gewalt richtet und das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit rücken möchte.

Dabei war nicht nur die Polizei zugegen, sondern auch lokale Opferschutz- und Hilfsorganisationen, die an der Kampagne mitwirken. So verteilten neben der Polizei auch Vertreter des Frauenhauses, der Interventionsstelle, von Wildwasser, der Kinderinterventionsstelle, von Contra Häusliche Gewalt und von Solwodi am Spieltag Infomaterial und führten zahlreiche Gespräche mit Interessierten.

Neben Polizeivizepräsident Andreas Sarter besuchten auch Innenminister Michael Ebling, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Amtsgerichtsdirektor Daniel Kühnel und Staatsanwalt Daniel Mayr die Veranstaltung und zeigten sich beeindruckt von der gelungenen Kampagne.

Beim Einlaufen hielten die Spieler der Mannschaften Die Eulen Ludwigshafen und HC Elbflorenz gemeinsam ein rotes Band, um auf die Kampagne aufmerksam zu machen. Das Band symbolisierte die rote Linie der Gewalt, die in einer Beziehung nie überschritten werden darf. Mit rund 1.500 Zuschauern war das Spiel gut besucht.

Die Aktion wurde sehr gut angenommen und es gab einen angeregten Austausch an den Infoständen der Kooperationspartner. Die Resonanz der Beteiligten und der Bürger war durchweg positiv.

Die eigens für diese Kampagne designten Taschen und Tassen mit dem Aktionslogo wurden im Fanshop verkauft. Der Reinerlös aus dem Verkauf wird an das Frauenhaus Ludwigshafen gespendet. Die Tassen und Taschen sind noch den ganzen Dezember im Fanshop erhältlich.

An die Auftaktveranstaltung schließt sich eine Kampagne auf dem X-Kanal (ehemals Twitter) @PP_Rheinpfalz an. Hier werden wöchentlich die verschiedenen Kooperationspartner vorgestellt. Ab Januar informieren wir außerdem in den Bussen und Bahnen in Ludwigshafen mit Plakaten über das Thema Häusliche Gewalt und wo Betroffene Hilfe erhalten.

Weitere Informationen zu der Kooperation zwischen den Eulen Ludwigshafen und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der aktuellen Kampagne finden Sie hier: https://s.rlp.de/usa5B