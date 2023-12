Angriff auf Mitarbeiter des Rettungsdienstes

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 gegen 19:50 Uhr, sollte durch den Rettungsdienst eine 68-Jährige bei einem Einsatz im nördlichen Bereich von Iggelheim in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 44-jährige Sohn der Frau störte zunächst verbal den Einsatz. Unmittelbar vor der Abfahrt in ein Krankenhaus riss der Sohn die Tür des Rettungswagens auf und verhinderte somit die Abfahrt.

Ein 25-jähriger Mitarbeiter des Rettungsdienstes versuchte, den 44-Jährigen zu beruhigen und wurde von diesem körperlich angegangen. Der Mitarbeiter des Rettungsdienstes blieb unverletzt. Im Anschluss konnte die 68-Jährige ohne ihren Sohn in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme beruhigte sich der 44-Jährige. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs nach §115 StGB eingeleitet.

Taschendiebstähle – Präventionshinweise

Schifferstadt/Mutterstadt (ots) – An den Vormittagen des 29.11.2023 und 30.11.2023 kam es in Einkaufsmärkten im Waldspitzweg in Schifferstadt und An der Fohlenweide in Mutterstadt zu je einem Taschendiebstahl. In beiden Fällen wurden die Geldbeutel entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten auch stets geschlossen sein.

Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt werden.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Kontrollieren Sie in engen Zeitabständen, ob Ihre Wertgegenstände noch vorhanden sind.

Lassen Sie entwendete Bankkarten sofort unter der Sperrnummer 116 116 sperren.

Verkehrskontrolle an Schule

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstagmittag wurde das Durchfahrtsverbot im Bereich der Bushaltestelle an der Rudolf-Wihr-Schule überwacht. Hierbei wurden 6 Verstöße geahndet. Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot werden mit einer Verwarnung in Höhe von 50 Euro sanktioniert.