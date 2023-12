Landau: Die Polizei-News

ACHTUNG „PayPal-Freunde“

Landau (ots) – Bei der Polizeidirektion Landau werden vermehrt Betrüge beanzeigt, bei denen die Geschädigten für Kaufgeschäfte hohe Beträge über die Funktion „PayPal-Freunde“ versenden. Die Ware kommt nicht an und der Verkäufer meldet sich nicht mehr. Anschließend folgt die Anzeige bei der Polizei.

In diesem Zusammenhang möchten wir die Bürger sensibilisieren. Die Funktion sollte, wie dem Namen nach, nur für Zahlungen an Freunde/Bekannte/Familienmitglieder genutzt werden. Kaufgeschäfte mit fremden Personen über das Internet sind dafür nicht geeignet. Häufig kommt es trotz umfangreichen Ermittlungen nicht zur vollständigen Entschädigung der Geschädigten.

Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Landau (ots) – Am ´Donnerstag 30.11.2023 befuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem PKW die K9 von Arzheim in Richtung Godramstein. Aufgrund der Glätte kam sie auf einer Brücke ins Rutschen und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt.

Nur wenige Minuten nach diesem Unfall verlor ein weiterer Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit den beiden Fahrzeugen. Zu einer weiteren Verletzung kam es glücklicherweise nicht.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Schaden liegt bei mindestens 70.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Am 30.11.2023 wurde der Polizei Landau eine Verkehrsunfallflucht in der Karl-Sauer-Straße in Landau gemeldet. Durch den vermeintlichen Unfallverursacher wurde ein Zettel mit einer Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Da unter der Nummer niemand zu erreichen ist, wird die Person gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollten weitere Personen den Unfall beobachtet haben, werden diese ebenfalls gebeten sich bei der Polizei Landau zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es nicht ausreichend ist nach einem Unfall einen Zettel am Fahrzeug zu hinterlassen. Melden Sie den Unfall bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle!

Ablenkung im Straßenverkehr

Landau (ots) – Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahren der Handynutzung am, Steuer. Nur zwei Sekunden bei Tempo 50 aufs Handy zu blicken, bedeutet 28 Meter Blindflug. Bei Tempo 100 sind es sogar schon über 50 Meter. Laut dem Europäischem Verkehrssicherheitsrat steigt das Unfallrisiko durch das Schreiben von Nachrichten am Steuer um das 23-fache. Diese Ablenkung führt häufig zu Verkehrsunfällen, teils mit schwerem oder sogar tödlichem Ausgang für sich oder andere Verkehrsteilnehmende.

Daher wurde durch die Polizeiinspektion Landau im Zeitraum vom 21.11.2023 – 23.11.2023 verstärkt die Thematik „Ablenkung im Straßenverkehr“ kontrolliert. Die Überwachung des Straßenverkehrs erfolgte hierbei mit Zivilfahrzeugen. Bilanz der Kontrollwoche: 38 Fahrzeugführer mussten wegen der unerlaubten Benutzung ihres Mobiltelefons beanzeigt werden. Diese müssen sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahreigungsregister einstellen.

Hat ein Verkehrsteilnehmer bereits einschlägige Eintragungen, kann eine Erhöhung des Bußgelds durch die Bußgeldstelle oder sogar ein Fahrverbot erfolgen. Dies wird zum Beispiel bei einer Verkehrsteilnehmerin genauestens geprüft werden, welche am Mittwoch in einem Zeitraum von 1,5 Stunden 2x wegen Handynutzung am Steuer beanzeigt wurde. Die beachtliche Anzahl an festgestellten Verstößen zeigt, dass Kontrollen auf diesem Gebiet zur Sicherheit des Straßenverkehrs wichtig sind.

Weitere Kontrollen hinsichtlich der Thematik „Ablenkung im Straßenverkehr“ mit Zivilfahrzeugen werden daher in Zukunft folgen. Präventionshinweise hinsichtlich der sicheren Teilnahme am Straßenverkehr können hier eingesehen werden: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr