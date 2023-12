Parfumdiebe in der Innenstadt

Speyer (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023, wurde aus 2 Geschäften in der Maximilianstr Parfum entwendet. Gegen halb 12 hatten zwei Männer, ein 20- und ein 21-Jähriger, in einem Drogeriegeschäft diverse hochwertige Parfums aus den Verpackungen genommen und in eine mitgeführte Umhängetasche gesteckt. Anschließend verließ der 21-Jährige das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Sein Kompagnon konnte noch im Geschäft angetroffen werden. In dessen Rucksack befanden sich diverse verpackte Socken, welche ebenfalls dem Geschäft zugeordnet werden konnten. Die Waren wurden Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt. Die beiden jungen Männer wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Der Gesamtwert der gestohlenen Ware beläuft sich auf ca. 1.600 Euro.

Gegen 17 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses einen männlichen Ladendieb, der ein Parfum der Marke „Prada“ aus der entsprechenden Abteilung eingesteckt und anschließend das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt hatte.

Aufgrund der Personenbeschreibung wurde der Mann kurze Zeit später vor einem anderen Geschäft in der Maximilianstraße kontrolliert. Die entwendete Ware wurde bei ihm aufgefunden, sichergestellt und Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt. Der 27-jährige Mann wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Der Wert der entwendeten Ware beläuft sich auf einen niedrigen 3-stelligen Wert.

Unfall mit verletzten Personen auf der B39

Speyer (ots) – Am 30.11.2023 kurz nach 14 Uhr, ereignete sich auf der B39 kurz vor der Abfahrt Speyer-Zentrum, ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Eine 75-jährige Frau fuhr mit ihrem PKW in Richtung Salierbrücke. Aus noch ungeklärten Gründen steuerte das Fahrzeug in Richtung des Gegenverkehrs und kollidiert mit der Seite eines entgegenkommenden Sattelzuges.

Infolge der Kollision drehte sich der PKW um die eigene Achse und kam quer auf beiden Fahrstreifen zum Stehen. Durch umherfliegende Teile wurde der PKW einer 39-Jährigen, welcher sich hinter dem Sattelzug befand, getroffen und beschädigt.

Die 75-jährige Unfallverursacherin und der 55-jährige Fahrer des Sattelzuges wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ersten Erkenntnissen klagte die 75-Jährige über Schwindel, Kopf- und Nackenschmerzen und der 55-Jährige über Schmerzen im Leistenbereich.

Am PKW der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden, der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten mit entsprechendem Gerät abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 83.000 Euro.

Für die Dauer von ca.3 Stunden musste die B39 zum Zwecke der Unfallaufnahme, Reinigung der Fahrbahn und Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge voll gesperrt werden. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots) – In der Zeit vom 28.11.2023 um 12 Uhr bis 30.11.2023 um 08:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Bernatzstraße zu verschaffen. Es wurde versucht ein doppelflügeliges Fenster mit einem unbekannten, kleinen Hebelwerkzeug zu öffnen.

Aufgrund einer zusätzlich angebrachten Sicherung scheiterte der Versuch und die unbekannten Täter unterließen weitere Versuche. Am Fenster entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de