Grundstücksmauer in der Münzstraße beschädigt und abgehauen

Annweiler-Bindersbach (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 29.11.2023 um 07 Uhr bis Donnerstag 30.11.2023 gegen 14:30 Uhr, wurde in der Münzstraße eine Grundstücksmauer an der Hausnummer 46 beschädigt.

Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Wer Hinweise geben kann, teilt diese bitte der Polizeiwache Annweiler mit.

Brand im Carport

Kleinfischlingen (ots) – Noch ist nicht geklärt, warum am vergangenen Donnerstag (30.11.2023, 12.30 Uhr) Pappkartons in einem Carport in der Poststraße in Brand geraten sind. Dank des schnellen Eingreifens seitens der hinzugerufenen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Nicht auszuschließen ist, dass das Papier von Unbekannten angezündet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 9550) oder mit der Kriminalpolizei Landau (06341 2870) in Verbindung zu setzen.

Falschfahrer

A65/LD-Zentrum (ots) – Am Freitag 01.12.2023 gegen 02.30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer zwei LKWs, die als Falschfahrer auf der A65 Höhe der AS LD-Zentrum unterwegs waren. Infolge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 45-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug festgestellt werden, der vermutlich infolge von Ortsunkenntnis und der dortigen Baustellenbeschilderung die Autobahn falsch aufgefahren ist.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weiteren Sattel-Kfz, welches sich der polizeilichen Maßnahmen entziehen konnte. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Verkehrsverhalten gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Insheim (ots) – Bereits am Samstag 25.11.2023 kam es gegen 22:30 Uhr auf der L543 zwischen Insheim und Herxheim, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte auf Höhe der Fischerhütte drei Fahrzeuge und gefährdete hierbei eine entgegenkommende Autofahrerin.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste sie ihr Fahrzeug fast bis zum Stillstand abbremsen. Sollte es Personen geben, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum überholenden Fahrzeug machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

Bei Verkehrskontrolle Haftbefehl vollstreckt

Annweiler (ots) – Annweilerer Polizisten haben am heutigen Freitag gegen 11:40 Uhr ein Fahrzeug kontrolliert, da die im Fond sitzende Person nicht angegurtet war. Neben dem Verwarnungsgeld bezüglich des Gurtverstoßes wurde dann auch noch ein Haftbefehl vollstreckt, welcher gegen den Fahrer bestand. Durch Zahlung eines Geldbetrages konnte er seine Verhaftung abwenden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Herxheim (ots) – Am 30.11.2023 kam es gegen 17 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 85-jährige Frau beabsichtigte die St. Christopherus Straße zu überqueren und wurde hierbei von einem PKW erfasst.

Durch den Zusammenprall erlitt sie schwere Verletzungen an Schulter, Hüfte und Kopf. Zwecks weiterer Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.