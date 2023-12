Frankfurt – Bornheim: Festnahme nach Einbruchdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 01. Dezember 2023, gegen 03.30 Uhr,

konnte ein 39-jähriger Mann auf dem Gelände des Panoramabades in der Inheidener

Straße festgenommen werden.

Der 39-Jährige steht im Verdacht, sich gewaltsam Zutritt ins Innere des

Schwimmbades verschafft zu haben. Dort waren verschiedene Büroräumlichkeiten

sowie der Kassenbereich durchwühlt worden. Vermutlich bemerkte der

Tatverdächtige, dass er mit seinem Treiben den Alarm ausgelöst hatte und

versuchte nun, das Gelände noch vor Eintreffen der Polizei zu verlassen. Er

blieb jedoch mit seiner Kleidung im Zaun des Bades hängen und konnte

widerstandslos festgenommen werden.

Er führte einen Bargeldbetrag von rund 120,– EUR mit sich. Es bleibt zu prüfen,

ob es sich dabei um Geld aus der Schwimmbadkasse handelt.

Frankfurt – Westend-Süd / Nied: Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstagnachmittag (30. November 2023) entwendeten

Unbekannte gegen 15.50 Uhr ein Fahrzeug aus dem Parkhaus am Messeturm, die

Besitzerin erstattete Anzeige beim örtlich zuständigen 13. Polizeirevier.

Im Zuge der Ermittlungen konnte das Fahrzeug, ein Modell der Marke BMW, im

Bereich der Heinrich-Stahl-Straße in Nied geortet werden. Zivile Polizeibeamte

fuhren vor Ort und nahmen das gestohlene Fahrzeug unter Beobachtung.

Gegen 03.00 Uhr nachts (01. Dezember 2023) näherten sich drei Personen dem

Fahrzeug und fuhren, bevor eine Festnahme erfolgen konnte, damit los. Als es

gelang, dem Fahrzeug den Weg abzuschneiden, sprang der Fahrer aus dem noch

rollenden Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Nach kurzer Nacheile wurde er eingeholt

und festgenommen. Die Festnahme der beiden anderen Tatverdächtigen erfolgte

direkt am Fahrzeug, welches nur kurz weiterollte und mit einem Polizeifahrzeug

sowie einem unbeteiligten parkenden Fahrzeug kollidierte. An allen drei

Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die drei Tatverdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren wurden auf das 16.

Polizeirevier verbracht, von wo aus sie nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen wurden.

Frankfurt-Gallus: Widerstandshandlungen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 30. November 2023, gegen 21.20 Uhr,

erfolgte die Kontrolle eines 25-jährigen Mannes in der Düsseldorfer Straße. Der

25-Jährige ließ dabei 1,49 Gramm Haschisch fallen. Da seine Personalien zunächst

nicht geklärt werden konnten, sollte er zum 4. Polizeirevier verbracht werden.

Dagegen leistete er heftigen Widerstand, spuckte, und fügte durch Schläge und

Tritte drei Beamten leichte Verletzungen zu.

Frankfurt: Europa Conference League Eintracht Frankfurt vs. PAOK Thessaloniki – Polizei Frankfurt blickt auf einen friedlichen Einsatz, bei dem der Sport im Vordergrund stand

Frankfurt (ots) – Die Polizei Frankfurt zieht ein positives Resümee zum

friedlichen Einsatzverlauf rund um die Fußballspielbegegnung in der Europa

Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Thessaloniki.

Im ausverkauften Deutsche Bank Park fand am heutigen Abend das Gruppenspiel der

Europa Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Thessaloniki in

Frankfurt am Main statt.

Die Gäste aus Griechenland waren mit starker Unterstützung angereist. Bereits ab

den Mittagsstunden hielten sich etwa 1.100 Fans friedlich in der Frankfurter

Innenstadt auf. Am Nachmittag fanden sich zudem ca. 3.000 weitere Anhänger von

PAOK Thessaloniki in Neu-Isenburg zu einem gemeinsamen Fanmarsch zusammen.

Während des fast zweistündigen Marschs von Neu-Isenburg zum Stadion zündeten die

Anhänger des griechischen Vereins Pyrotechnik. Darüber hinaus verlief der Aufzug

jedoch insgesamt friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Auch aufgrund des Fanmarsches kam es vor Spielbeginn im Bereich des Stadions zu

erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Die Mörfelder Landstraße sowie

die Otto-Fleck-Schneise mussten zeitweise gesperrt werden.

Zu Beginn der Partie wurde durch beide Fanseiten erneut Pyrotechnik gezündet.

Mit Ausnahme eines medizinischen Notfalls in der ersten Halbzeit im Bereich der

Heimfans gestaltete sich der Spielverlauf ohne Zwischenfälle und Störungen.

Bei der Abreise kam es zu kurzzeitigen zeitlichen Verzögerungen im Bahn- und

Straßenverkehr.

Der Sport stand heute im Vordergrund. Dafür bedankt sich die Polizei Frankfurt

bei allen Beteiligten.