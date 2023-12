Driften auf dem Meißner

Pünktlich mit dem Wintereinbruch wurden bereits erste Verstöße gegen das unnötige Verursachen von Lärm und Abgas auf dem Hohen Meißner (Meißnerplateau) der Polizei gemeldet. Das als „Driften“ bekannte Phänomen führt jährlich mit dem einsetzenden Schneefall dazu, dass in der Regel jüngere Fahrzeugbesitzer den Meißner aufsuchen, um dann dort mit ihren Autos auf den dortigen Parkplätzen „ihre Runden zu drehen“.

Erste Vorfälle wurden bereits am 26.11.23 in den Nachmittagsstunden der Polizei gemeldet. Bei der Kontrolle wurden drei Fahrzeuge angetroffen, die jedoch zu diesem Zeitpunkt unbesetzt geparkt waren. Gegen die dort angetroffenen 10 Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Am selben Tag wurde in den Abendstunden (19:54 Uhr) erneut mitgeteilt, dass eine Vielzahl von Autos im Bereich des Loipenparkplatzes stehen würden, die dort teilweise umherfahren würden. Bei der Kontrolle wurden dort über 50 Fahrzeuge angetroffen; eine Zuordnung einzelner Verstöße war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, so dass auch in diesem Fall gegen alle Anwesenden ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

Am gestrigen Abend wurde dann auf dem Parkplatz „Hoher Meißner“ ein demolierter Pkw festgestellt, der offensichtlich beim Driften beschädigt wurde. Da zudem Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug austraten, wurde das Fahrzeug sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Halter (Fahrer) werden derzeit durch die Polizei geführt.

höheres Bußgeld

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass sich das Bußgeld für das unnötige Verursachen von Lärm und Abgasen (§ 30 StVO) deutlich erhöht hat. Nach den neuen Vorschriften des Bußgeldkatalogs werden derartigen Verstößen mit jeweils 80 EUR (nach der alten Vorschrift 10 EUR) geahndet. Die Polizeidirektion weist zudem daraufhin, dass durch die örtlich zuständigen Polizeistationen in diesem Zusammenhang regelmäßige Kontrollen stattfinden, die bei Feststellung derartiger Verstöße auch konsequent verfolgt werden.

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Um 20:45 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die Langenhainer Straße in Reichensachsen. Im Einmündungsbereich zur Landstraße bremste der Fahrer seinen Pkw ab, rutschte aber aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in die Landstraße hinein, wo sich das Auto drehte und schlussendlich mit einem dort fahrenden Pkw kollidierte. Dieser Pkw wurde von einer 30-Jährigen aus Wanfried gefahren, die leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 4500 EUR angegeben.

Gegen Laternenmast gefahren

Um 21:45 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Reichensächser Straße in Eschwege stadteinwärts. Beim Abbiegen in die Landgrafenstraße scherte er mit dem Auto etwas zu früh nach rechts ein, wodurch das Auto gegen die dortige Straßenlaterne prallte. Zum Unfallzeitpunkt war die Einfahrt der Landgrafenstraße aufgrund der Schneeverhältnisse kaum ersichtlich. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 05:32 Uhr befuhr heute früh ein 44-Jähriger aus Staufenberg mit einem Lkw die L 3238 von Velmeden in Richtung Walburg. Ihm entgegen kam ein weißer Lkw, der zu weit über die Fahrbahnmitte fuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Außenspiegel gegen die Scheibe der Fahrertür geschlagen, die dadurch ebenfalls zerstört wurde. Dies hatte zur Folge, dass der 44-Jährige durch die Glassplitter leicht verletzt wurde. Der Fahrer des unfallverursachenden weißen Lkws setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 17:55 Uhr befuhr gestern Abend eine 68-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die L 3237 von Witzenhausen kommend in Fahrtrichtung Kleinalmerode. Ihr entgegen kommt ein Pkw, der von einer 55-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Aufgrund einer Fahrbahnsperrung (Vorwegweiser Sperrung Umschwang) hielt die 68-Jährige mit ihrem Auto an, um den anderen Pkw passieren zu lassen. Während die 55-Jährige mit ihrem Auto in mäßiger Geschwindigkeit vorbeifuhr, fuhr die 68-Jährige mit ihrem Pkw etwas zu früh wieder an. Dabei fuhr sie gegen den linken Heckbereich des vorbeifahrenden Autos, wodurch Sachschaden entstand.

Polizei Sontra

Aufgrund des Schneefalls am gestrigen Abend kam es insbesondere im Bereich der B 400 zu Behinderungen, die den Verkehr in diesem Streckenabschnitt vorübergehend „lahm legten“.

Gegen 18:30 Uhr wurde mitgeteilt, dass der Verkehr im Steigungsbereich der B 400 (Unhäuser Höhe) zum Erliegen kam. Auch das eingesetzte Streufahrzeug der Straßenmeisterei kam zu diesem Zeitpunkt nicht mehr voran, da es praktisch durch den Schwerlastverkehr „zugeparkt“ wurde. Durch die zuständige Polizeistation in Sontra wurde eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst mit dem Hinweis auf der BAB 4 zu bleiben und nicht an der Anschlussstelle Wommen abzufahren.

Lkw in Graben gerutscht

Gegen 19:30 Uhr kam dann der Verkehr nach und nach wieder ins Rollen. Die Streife der Polizei Sontra verblieb noch auf der B 400, um den Verkehrsfluss zu überwachen, als gegen 19:42 Uhr ein Lkw in Höhe der zweiten Ausfahrt von Unhausen (in Richtung Wommen) seitlich in den Graben rutschte. Dies führte zu einer Absperrung in diesem Bereich, einer erforderlichen Verkehrsregelung und bis zum Abschleppen des Sattelzuges (slowakischen Kennzeichen, vollbeladen mit Kaffeepaletten) zur erneuten Behinderung in diesem Bereich. Nach der Bergung des Sattelzuges lief der Verkehr auf der B 400 wieder reibungslos an .

Winterbedingte Unfälle im Bereich K 28 / B 400

Um 16:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die K 28 von Ulfen kommend in Richtung Sontra. Im Bereich der „Lindenau-Brücke“ geriet er bei winterlichen Straßenverhältnissen mit dem Auto von der Fahrbahn ab, wodurch Sachschaden entstand. Entgegen ersten Meldungen blieb das achtjährige Kind im Auto unverletzt.

Um 18:10 Uhr war gestern Abend ein 36-Jähriger aus Weimar mit seinem Pkw auf der B 400 zwischen Breitau und „Blinde Mühle“ unterwegs. In der Gemarkung von Ulfen kam er auf der verschneiten Fahrbahn mit seinem Pkw Mustang ins Schleudern, worauf er sich mit dem Auto drehte und anschließend den Abhang zur Straße „Flutweg“ herunterrutschte. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Sachschaden;: ca. 1500 EUR.