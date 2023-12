Kassel, Friedrich-Ebert-Straße, Raub auf Bäckergeschäft

Am heutigen Freitagnachmittag kam es gegen 15:50 Uhr in der Friedrich- Ebert- Straße zu einem Raubüberfall auf ein Bäckereigeschäft. Eine bislang unbekannte männliche Person betrat das Ladenlokal und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der ausgehändigte, geringe Geldbetrag wurde von dem Täter in einer schwarzen Netz- Tragetasche verstaut. Bei Verlassen des Geschäfts versprühte der Täter eine unbekannte Substanz, bei der es sich vermutlich um Pfefferspray handelte. Verletzt wurde durch die Tat niemand. Bei dem Täter soll es sich um eine etwa 180 cm große, männl. Person mit schlanker Statur gehandelt haben. Bekleidet war sie mit einem langen, grünen Regenmantel und einer schwarzen Mütze. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Kassel übernommen. Wer Angaben zum Täter oder sonstige Hinweise bzgl. der Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter 0561 9100 in Verbindung zu setzten.

Brand in Habichtswald-Dörnberg mit zwei Verletzten: Derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Habichtswald-Dörnberg (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagmittag kam es im Habichtswalder Ortsteil Dörnberg zu einem Brand in einem Schuppen. Dabei wurde ein 56-Jähriger aus Habichtswald schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt, seine gleichaltrige Ehefrau erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit noch nicht bekannt, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen den Ermittlern aktuell aber nicht vor.

Ausgebrochen war das Feuer gestern gegen 12:20 Uhr in einem Gebäude auf dem hinteren Teil eines Grundstücks an der Wolfhager Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand im Bereich einer dort befindlichen Gasflasche, wobei die genaue Ursache noch nicht feststeht. Der 56-Jährige hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Schuppen aufgehalten und war schwer verletzt worden, wonach er das Gebäude schließlich noch verlassen konnte. Der Schuppen war im weiteren Verlauf in Vollbrand geraten und von der alarmierten Feuerwehr gelöscht worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Verkehrskontrolle in Weserstraße: Fahrer ohne Führerschein, Beifahrer wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen

Kassel-Wesertor: Die Kontrolle eines Pkw durch eine Polizeistreife am gestrigen Donnerstag in der Weserstraße in Kassel hatte für den Fahrer und den Beifahrer des Wagens einige Konsequenzen. Der am Steuer des Autos sitzende 27-Jährige aus Kassel war ohne Führerschein unterwegs und muss sich daher nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Bei dem 25-jährigen Beifahrer aus Kassel fanden die Beamten bei der Kontrolle verschiedene Drogen, sodass sie ihm den Handel mit Betäubungsmitteln vorwerfen. Gegen den Mann bestand zudem bereits ein Haftbefehl wegen Drogendelikten, der jedoch aktuell gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt ist. Aufgrund des nun neuerlich vorliegenden Verdachts auf Rauschgifthandel wurde der 25-Jährige festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kontrolle des Pkw hatte gestern gegen 14:40 Uhr auf der Weserstraße stattgefunden. Beamte des Polizeireviers Mitte hatten den VW dort angehalten und anschließend die Verstöße bei Fahrer und Beifahrer festgestellt. Der 25-jährige Beifahrer hatte gegenüber den Polizisten zunächst falsche Personalien angegeben und war daraufhin von den Beamten nach Ausweisdokumenten durchsucht worden. Dabei fanden sie mehrere verkaufsfertig abgepackte Tütchen mit insgesamt rund 10 Gramm Marihuana, rund 2 Gramm Haschisch und knapp 3 Gramm Kokain. Auch ein Bündel Bargeld stellten sie bei ihm sicher. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Pkw und der Wohnung des Beschuldigten wurden weitere insgesamt rund 30 Gramm Marihuana und Haschisch sowie ein Handy, Bargeld und Drogenutensilien beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels dauern aktuell an.

Landkreis Waldeck- Frankenberg: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Korbach und Lichtenfels

Am heutigen Abend kam gegen 17:50 Uhr es auf der L3076 zwischen den Ortschaften Korbach-Nordenbeck und Lichtenfels- Goddelsheim zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Wie die Beamten der Polizeistation Korbach berichteten, befuhr ein 29- jähriger Fahrer mit seinem PKW die L3076 in Fahrtrichtung Goddelsheim. Im Verlauf einer langen Geraden übersah der Fahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug, und dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges, eine 54- jährige Frau, wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und von Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen. Nach einer Behandlung vor Ort erlag die Fahrerin ihren schweren Verletzungen. Zur Klärung des Unfalles wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingesetzt. Zum genauen Unfallgeschehen können bislang keine Angaben gemacht werden.