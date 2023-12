Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Restaurant,

Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Freitag, 01.12.2023, bis 03:50 Uhr

(jn)Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in ein Sulzbacher Restaurant eingebrochen und haben Beute im Wert von mehreren Hundert Euro gemacht. Um 03:50 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass in den zurückliegenden Stunden seit Mitternacht die Eingangstür seiner Pizzeria in der Hauptstraße aufgebrochen und der Innenbereich durchsucht worden war. Demnach fehlten Getränke sowie ein geringer Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.

Taschendiebe bestehlen Seniorin,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Donnerstag, 30.11.2023, 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr

(jn)In einem Flörsheimer Geschäft hat ein unbekanntes Pärchen am Donnerstagnachmittag einer Seniorin den Geldbeutel aus der Tasche gestohlen und in der Folge mit einer Bankkarte höhere Geldbeträge abgehoben. Zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr hielt sich die 86-jährige Geschädigte in einem Schuhgeschäft in der Wickerer Straße auf, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Zeitgleich habe sich ein Mann hinter ihr aufgehalten. Ohne aufgrund dieser Situation Verdacht geschöpft zu haben, verließ die in Flörsheim wohnhafte Dame zunächst das Geschäft und musste wenig später feststellen, dass der Reißverschluss ihres Rucksackes geöffnet und aus diesem die Geldbörse gestohlen worden war. Daraufhin begab sie sich zu ihrer Bank, wo man ihr mitteilte, dass ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06145 / 5476 – 0 um sachdienliche Hinweise. Gleichzeitig gibt die Polizei folgende Hinweise, wie man sich verhalten sollte, um es Taschendieben so schwer wie möglich zu machen:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie brauchen

Geld und andere Wertgegenstände sollten immer in verschiedenen

verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am

Körper getragen werden

verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper getragen werden Achten Sie darauf, die Verschlussseite der Hand- und

Umhängetaschen zum Körper hin zu tragen

Umhängetaschen zum Körper hin zu tragen Lassen Sie Handtaschen oder Jacken niemals unbeaufsichtigt

Achten Sie vor allem im Gedränge verstärkt auf Wertsachen

Wenn Sie angerempelt werden – seien Sie misstrauisch

Melden Sie einen Diebstahl, aber auch Verdächtiges, sofort der

Polizei

Polizei Bewahren Sie die PIN für Ihre Bankkarte nicht gemeinsam mit der

Karte in Ihrer Geldbörse auf

Karte in Ihrer Geldbörse auf Der Sperrnotruf für entwendete Zahlungskarten ist die 116 116

Diebin stiehlt Handy in Blumengeschäft, Sulzbach (Taunus), Schwalbacher Straße, Donnerstag, 30.11.2023, 11:40 Uhr

(jn)In einem Sulzbacher Blumengeschäft hat eine Frau am Donnerstagvormittag das Handy einer Mitarbeiterin gestohlen. Um 11:40 Uhr habe die etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau das Geschäft in der Schwalbacher Straße betreten. Im weiteren Verlauf habe sie sich unauffällig das auf dem Tresen abgelegte iPhone der Geschädigten geschnappt und das Blumengeschäft wieder verlassen, noch bevor die Geschädigte den Diebstahl bemerkt hatte. Sie beschrieb die Täterin als knapp 1,65 Meter groß und mit einem längeren dunkelblauen Trenchcoat sowie Halbstiefeln bekleidet. Zudem soll die Unbekannte bulgarisch gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Gescheiterte Einbrecher hinterlassen Sachschaden, Eppstein, Am Herrngarten, Samstag, 25.11.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 29.11.2023, 16:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen an einer Garage in Eppstein verursacht. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 16:00 Uhr hebelten die Täter an einer von fünf „Reihengaragen“ in der Straße „Am Herrngarten“ und versuchten, diese mit Gewalt aufzubrechen. Letztlich scheiterten sie und flüchteten mit leeren Händen, ohne die Garage betreten zu haben. Was bleibt ist ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0 von der Polizei in Kelkheim erbeten.

Farbschmierereien festgestellt,

Hochheim am Main, Burgeffstraße, Aichgasse, Kirchstraße, Mittwoch, 29.11.2023 auf Donnerstag, 30.11.2023

(jn)In der Nacht zum Donnerstag wurden in Hochheim mehrere Gebäude mit Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Dabei besprühten die bislang unbekannten Täter eine Fassade der Weinbergschule in der Kirchstraße, ein Lebensmittelgeschäft in der Burgeffstraße sowie die Fassade eines Wohnhauses in der Aichgasse mit pinker Farbe.

Hinweise zu den Taten oder den Tätern erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Skoda bei Unfallflucht beschädigt,

Bad Soden am Taunus, Hauptstraße, Montag, 27.11.2023, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 29.11.2023, 14:00 Uhr

(jn)In Bad Soden kam es zwischen Montag- und Mittwochmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Skoda beschädigt wurde. Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand der Hauptstraße, als es von einem vorbeifahrenden, bislang unbekannten Pkw touchiert wurde. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Allein der Sachschaden an dem Skoda wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall werden von der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Blitzerreport – keine angekündigten Messungen

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.