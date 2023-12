Wiesbaden: Die Polizei-News

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und der Wiesbadener Kriminalpolizei: Gesichtsrekonstruktion nach Schädelfund im Jahr 2003 – Wer kennt die unbekannte Tote?

Wiesbaden (ots) – (pl)Nach dem Fund eines menschlichen Schädels vor über 20

Jahren im Rhein bei Wiesbaden wurde nun das Gesicht der bislang noch unbekannten

Toten rekonstruiert. Der Schädel war am 23. April 2003 im Schiersteiner

Hafenbecken aufgefunden worden. Die Liegezeit konnte durch die Gerichtsmedizin

Frankfurt am Main lediglich auf mehrere Monate bis Jahre eingegrenzt werden. Es

handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Schädel einer Frau. Das Alter

bei Todeseintritt wird auf Anfang 20 bis 50 Jahre geschätzt. Hinweise auf ein

Gewaltverbrechen haben sich bislang nicht ergeben. Da die Identität der

Verstorbenen noch nicht geklärt werden konnte, wurde im Jahr 2023 eine

Gesichtsrekonstruktion durchgeführt. Mit diesem rekonstruierten Portraitbild

wendet sich nun die Wiesbadener Kriminalpolizei gemeinsam mit der

Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit und bittet unter der Telefonnummer

(0611) 345-3333 um Hinweise zur Identität der bislang noch unbekannten Toten.

Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Albrechtstraße, 30.11.2023, 12.45 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Albrechtstraße wurde am Donnerstagmittag

eine Wiesbadenerin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann erschien

gegen 12.45 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich wegen eines angeblichen

Wasserrohrbruchs Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der vermeintliche

Handwerker die Frau geschickt ab, sodass ein Komplize die Wohnung betreten und

nach Wertsachen durchsuchen konnte. Später, als der Mann die Wohnung bereits

wieder verlassen hatte, musste die Wiesbadenerin das Fehlen zweier Geldkassetten

und einer Geldbörse feststellen. Der Handwerker soll etwa 50 Jahre alt sowie ca.

1,80 Meter groß gewesen sein und graue Haare gehabt haben. Getragen habe er eine

Arbeitsjacke, eine dunkle Schiebermütze sowie Handschuhe. Die Geschädigte nahm

eine verdächtige Person im Flur wahr, bei welcher es sich möglicherweise um den

Komplizen handelte. Diese Person wurde als ca. 30-40 Jahre alt, relativ klein,

mit einer schmalen Statur und schwarzen Haaren beschrieben. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Terrassentür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden, Hans-Bredow-Straße, 30.11.2023, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Die Terrassentür einer Wohnung in der Hans-Bredow-Straße hat am Donnerstag

Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten zwischen 14.00 Uhr und 18.00

Uhr erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge

die Flucht ergriffen. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die

kommende Woche:

Mittwoch: B 263

Mittwoch: A 66, Ri. RÜD, zw. Nordenstadt u Erbenheim

Donnerstag: A 66, Ri. Rüd, AS Mainzer Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Aufgebrochene Parkkralle an Sattelzug, Wiesbaden, Tank und Raststätte Medenbach Ost, 30.11.2023, 14:07 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz der Tank- und Raststätte

Medenbach Ost an einem Sattelzug eine von der Polizei angebrachte Parkkralle

aufgebrochen. Der ungarische Sattelzug wurde am 29.11.2023 von einer Streife der

Autobahnpolizei kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Sattelzug aufgrund

von Überbreite nicht mehr weiterfahren durfte und umgeladen werden musste. Um

die Weiterfahrt zu verhindern, wurde eine polizeiliche Parkkralle am Reifen des

Sattelzugs angebracht. Bevor die Umladung der Fracht des Sattelzugs organisiert

werden konnte, entfernte der Fahrer die Parkkralle gewaltsam und setzte die

Fahrt fort. Nach Aufforderung seines Chefs kehrte er wieder zur Raststätte

zurück. Gegen den 63-jährigen Fahrer wird nun wegen Verwahrungsbruchs und

Sachbeschädigung ermittelt.