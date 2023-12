Exhibitionist auf dem Münchfeld

Mainz-Münchfeld (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 gegen 13 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Fall von Exhibitionismus ein. Ein bislang unbekannter Mann soll sich im Bereich des Münchfelds aufgehalten haben als er dabei beobachtet wurde wie er sichtbar masturbierte. Der Mann konnte sich noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeikräfte entfernen. Er soll sich jedoch regelmäßig in der Gegend aufhalten.

Täterbeschreibung:

50-60 Jahre alt, ca. 180cm groß, dunkle verfilzte kinnlange Haare. Er trug Jeans, eine dunkelblaue Jacke. Insgesamt hatte er ein ungepflegtes Äußeres. Er führte eine bunte große Plastiktüte mit sich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Sollte die Person gesehen werden, kann auch der Notruf 110 verständigt werden.

Betrunkener Raser flieht vor Polizei

Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Freitag 01.12.2023 gegen 02:30 Uhr, bemerkt die Besatzung eines Streifenwagen der Polizeiinspektion Mainz 1 einen PKW, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Rheinstraße entlangfuhr. Als der Fahrer daraufhin kontrolliert werden sollte, flüchtete er über eine rot zeigende Ampel, fuhr entgegen einer Einbahnstraße und parkte dann sein Fahrzeug hinter einer Hecke in der Hoffnung dort nicht entdeckt zu werden.

Als er dort dennoch von den Einsatzkräften gefunden wurde, setzte er seine Flucht zu Fuß fort und versteckte sich in einem Gebüsch. Auch dort wird er gefunden und festgenommen. Auch seine Ausrede, dass er grade vom Joggen kommen würde, konnte ihm hier nicht mehr helfen.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Da ein Atemalkoholtest verweigert wurde, wurde der 24-jährige Wiesbadener auf die Dienststelle gebracht und ihm eine Blutprobe entnommen. Er hat nun mit mehreren Strafanzeigen sowie der Entziehung seiner Fahrererlaubnis zu rechnen.

Kreis Mainz-Bingen

Ein Satz mit „X“…

Gensingen (ots) – Am 30.11.2023 wurde der Polizei Bingen gegen 20:15 Uhr gemeldet, dass drei Täter in einen Lagerraum eines Möbelhauses in Gensingen eingedrungen seien. Da es zuletzt bereits zu solchen Taten kam, wurde durch die Betreiber eine Kamera installiert, welche nun zur Ergreifung der drei Täter im Alter von 21-22 Jahren führte.

Wie sich herausstellte, waren die 3 Täter offensichtlich nicht auf der Suche nach Diebesgut, sondern wollten lediglich einen als solchen deklarierten „Lost-Place“ aufsuchen. Neben dem nun eingeleiteten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme festgestellt werden, dass zwei der drei Täter mit dem E-Scooter zum Tatobjekt gefahren kamen.

Pech für die beiden Täter ist in diesen beiden Fällen, dass sie offensichtlich zuvor Cannabis konsumierten. Den beiden wurde daher noch eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.